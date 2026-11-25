Felix såser och dressingar som säljs utanför kyldisken uppfattades som mindre fräscha än de kylda alternativen och ansågs inte längre värda sitt pris. Förpackningen förstärkte den bilden, berättar Ylva Petersdotter, som var lead designer på byrån Silver för projektet. Att synas bättre i butikshyllan var därför en del av uppdraget, men designen behövde också förändra synen på produkterna.

– Målet var att genom designen lyfta smakupplevelsen och råvarorna och skapa en flaska man stolt ställer fram på bordet, säger Ylva.

I sin motivering till priset lyfter juryn samspelet mellan färg, typografi, illustrationer och form, liksom förpackningens funktion och användarvänlighet.

Grafisk förpackningsdesign är en ny kategori för i år. Inför tävlingen pratade vi med jurymedlemmen Ulla Risager, som betonade vikten av ett sammanhållet uttryck som sticker ut i hyllan och samtidigt gör det lätt att förstå vad det är för produkt.

Två sortiment i samma flaska

Arbetet sammanföll med att Silver tog fram en ny visuell identitet för hela Felix. Såserna och dressingarna fick därmed följa med i en större förändring av varumärket.

– Alltså behöll vi ingenting från den gamla designen, som kändes daterad, utan lät flaskan gå i Felix nya ID med fokus på det svenska, goda och nytänkande, säger Ylva.

Tidigare hade såserna och dressingarna haft både olika flaskor och olika grafiska uttryck. Silver samlade dem i en gemensam flaska för att ge sortimentet större genomslag i hyllan.

Logotypen blev grund för typsnittet

Silver tog fram ett eget rubriktypsnitt för Felix med utgångspunkt i logotypens bokstäver. Det används till produktnamnen i hela sortimentet och är enligt Ylva utformat för att vara tydligt och läsbart även i små format.

– Då dressing- och såssortimentet nu slogs ihop blev det viktigt att tydligt skriva ut sås eller dressing under produktnamnet då vissa smaker, som vitlök, finns som både dressing och sås. Särskiljningen ligger till största del i de starka färgerna och det tydliga bildspråket.

Ett lock som blev bättre på vägen

Att visa så mycket som möjligt av innehållet var också viktigt i arbetet med själva flaskan. Silver ville därför göra både flaskan och locket helt transparenta.

– Det visade sig dock inte gå att göra ett helt transparent lock, men så här i efterhand var det bättre med halvtransparent som det är nu, då det ser fräschare ut efter användning.

Resultatet av omdesignen syns också i försäljningssiffrorna. Enligt Ylva ökade antalet hushåll som köpte Felix såser och dressingar med nästan 40 procent efter rebranden.