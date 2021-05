Guldägget 2021 – vi listar vinnarna

TEXT Lamin Kivelä

Vinnarna i den sextionde årgången av kommunikationstävlingen Guldägget offentliggjordes den 19 maj – för andra året i rad på en helt digital Guldäggsgala. Här är listan med pristagarna.

Klockan är strax efter fem på eftermiddagen och vi kan hämta andan efter att ha följt den två timmar långa Guldäggsgalan på webben.

Barfota.

Ute är det 17 grader varmt och hemmakontoret på Sveavägen i Stockholm blir lika mycket inomhus som på balkongen. En av de få perks som kommit med covid-19 och den pågående pandemin.

Pandemin är även orsaken till att Sveriges kommunikationsbyråer (Komm), som arrangerar tävlingen Guldägget valt att köra galan på webben i år också. Får vi förmoda.

Inte för att det är något att klaga på, då programledaren Gina Dirawi och hennes sidekick, frilansjournalisten Carin Fredlund ledde deltagarna och oss i publiken genom ett engagerande och snyggt uppsatt event.

Men nog om det. Här är listan med pristagarna i Guldägget 2021.

Juryordförande: Björn Ståhl

Kategori Aktivering

Kategoriordförande: Jerker Fagerström

Ledamöter: Elisabet Fischer, Johanna Hofman-Bang, Louise Moberg, Per Jaldeborg, Eva Råberg, Joakim Khoury

Guldägg

Bidragsnamn: The 2030 Calculator

Uppdragsgivare: Doconomy

Tävlande byrå: Farm

Motivering: Årets vinnar-idé lyckas inte bara aktivera människor till en mer miljömedveten konsumtion utan aktiverar även företag till en mer miljömedveten produktion.

Genom konststycket att göra något så oerhört komplext som att kalkylera en produkts ekologiska fotavtryck till något enkelt och inspirerande kommer den här idén också i förlängningen påverka en produkts ekologiska fotavtryck till något enkelt och inspirerande kommer den här idén också i förlängningen påverka världen.

Silverägg

Bidragsnamn: Digitala Julvärdar

Uppdragsgivare: Bris

Tävlande byrå: Volt

Bidragsnamn: Lussedräkten

Uppdragsgivare: Pressbyrån

Tävlande byrå: Åkestam Holst Noa

Bidragsnamn: McDO

Uppdragsgivare: McDonalds

Tävlande byrå: Nord DDB Stockholm

Diplom

Bidragsnamn: Call Girls

Uppdragsgivare: Talita

Tävlande byrå: Åkestam Holst Noa

Bidragsnamn: No Douche Bag

Uppdragsgivare: Västtrafik

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

Kategori Annonsering

Kategoriordförande: Lisa Granberg Gille

Ledamöter: Christoffer Dymling, Fredrik Sundqvist, Katja Janford, Simon Göthson, Amalia Pitsiava, Jonas Frank

Guldägg

Bidragsnamn: The Moldy Whopper

Uppdragsgivare: Burger King

Tävlande byrå: Ingo STHLM

Motivering: Bidraget The Moldy Whopper vinner guldägg för att de med en lika enkel som kreativt briljant idé lyckas fascinera, beröra och berätta att deras burgare nu är fri från artificiella konserveringsmedel.

Med enormt mod och ett förbluffande fint hantverk lyckas de få något så osmakligt som mögel att skapa mersmak för en burgare.

Det kan inte annat än belönas med den finaste av valörer.

Silverägg

Bidragsnamn: Redan drabbad

Uppdragsgivare: Röda Korset

Tävlande byrå: Åkestam Holst Noa

Bidragsnamn: Vi jobbar hemifrån. Precis som vanligt.

Uppdragsgivare: Situation STHLM

Tävlande byrå: Hummingbirds the Advertising Agency

Bidragsnamn: Är du säker på ditt löseNord?

Uppdragsgivare: SSF Stöldskyddsföreningen

Tävlande byrå: Åkestam Holst Noa

Diplom

Bidragsnamn: Håll 0,06 mm avstånd

Uppdragsgivare: Apotek Hjärtat

Tävlande byrå: Åkestam Holst Noa

Bidragsnamn: Maxa flygtrafiken!

Uppdragsgivare: Lantmännen

Tävlande byrå: Nord DDB Stockholm

Bidragsnamn: Nödlösningen

Uppdragsgivare: McDonalds/Ronald McDonald Hus

Tävlande byrå: Nord DDB Stockholm

Bidragsnamn: Pappahjälpen

Uppdragsgivare: Oatly

Tävlande byrå: Oatly Department of Mind Control

Kategori Audio

Kategoriordförande: Elisabet Fischer

Ledamöter: Jerker Fagerström, Johanna Hofman-Bang, Louise Moberg, Per Jaldeborg, Eva Råberg, Joakim Khoury

Guldägg

Bidragsnamn: Dantes Heartbeats

Uppdragsgivare: Hjärtebarnsfonden

Tävlande byrå: Abby Priest

Motivering: Ett bidrag som fick alla hjärtan i juryn att rusa. Det här är en idé och ett hantverk som drabbar.

Vackert, innovativt och obarmhärtigt i sin påminnelse om hur skört livet är.

Att lyckas göra ett trasigt barnhjärta till en del av populärkulturen, skapa uppmärksamhet för Hjärtebarnsfondens arbete och samtidigt samla in pengar är inget annat än genialt, och väl värt ett Guldägg.

Silverägg

Bidragsnamn: Call Girls

Uppdragsgivare: Talita

Tävlande byrå: Åkestam Holst Noa

Diplom

Bidragsnamn: Vill du inte ut och leka?

Uppdragsgivare: Barncancerfonden

Tävlande byrå: Garbergs

Bidragsnamn: Metal Reviews

Uppdragsgivare: Lenovo

Tävlande byrå: BBDO Nordics

Bidragsnamn: Sjungande Kommentatorer

Uppdragsgivare: Svenska Spel Sport & Casino AB

Tävlande byrå: Perfect Fools

Kategori Digitalt

Kategoriordförande: Hanna Björk

Ledamöter: Ebba Grenninger, Johan Helander, Anna Werkell, Leo Dal, Cecilia Högkvist, Nayeli Kremb

Guldägg

Bidragsnamn: The Spotify Parenthesis

Uppdragsgivare: Bye Bye Bicycle

Tävlande byrå: Milk

Motivering: Det är dom enkla idéerna som är svårast att komma på.

Årets vinnare i kategori digitalt är en idé som är enkel att förstå, enkel att genomföra och enkel att gilla.

Genom att förvandla en befintlig funktion i Spotify till en (reklamyta) lyckas man nå ut till målgruppen på ett intelligent, effektivt och underhållande sätt. En 100 procent digital lösning som resulterade i 0 procent tvivel hos juryn.

The Spotify Parenthesis är helt enkelt en parantes väl värd att minnas.

Silverägg

Bidragsnamn: #SelfieForSafety

Uppdragsgivare: Volvo Cars

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

Bidragsnamn: Badläge

Uppdragsgivare: Trygg-Hansa

Tävlande byrå: BCW Stockholm

Diplom

Bidragsnamn: Happy Commuter

Uppdragsgivare: Ramboll

Tävlande byrå: Garbergs

Bidragsnamn: The 2030 Calculator

Uppdragsgivare: Doconomy

Tävlande byrå: Farm

Kategori Effekt

Kategoriordförande: Jerker Winther

Ledamöter: Annika Rehn Frobell, Nils Vahlund, Erika Fondin, Amanda Engström, Mehrnaz Bejne, Marie Rudolphie

Guldägg

Bidragsnamn: Ölavtalet

Uppdragsgivare: Norrlands Guld/Spendrups

Tävlande byrå: Åkestam Holst Noa

Motivering: Ölavtalet är ett bevis på hur hög kreativitet driver positiv effekt för både varumärke och affär!

Den kreativa lösningen bygger inte bara på en briljant insikt om potentialen i alla ”ska vi ta en öl nån gång” som aldrig blir av, utan även på genomtänkt strategisk analys för att identifiera rätt problem och relevanta möjligheter.

Effekten, som kunde kopplas till just kommunikationen, var stark – lösningen påverkade både beteende och attityd till varumärket, vilket stärkte betalningsviljan och uppfyllde målsättningen om ökad lönsamhet.

Stort grattis från en jury som gärna vill fira er över en öl nån gång!

Silverägg

Bidragsnamn: Barn och cancer hör inte ihop

Uppdragsgivare: Barncancerfonden

Tävlande byrå: Garbergs

Bidragsnamn: A Hard Pill To Swallow

Uppdragsgivare: Apotek Hjärtat

Tävlande byrå: Åkestam Holst Noa

Bidragsnamn: Get Smoooth

Uppdragsgivare: Klarna

Tävlande byrå: Nord DDB Stockholm

Bidragsnamn: Ketchupeffekten

Uppdragsgivare: Orkla Foods/Felix

Tävlande byrå: Åkestam Holst Noa

Bidragsnamn: Maurten Unofficial

Uppdragsgivare: Maurten

Tävlande byrå: Åkestam Holst Noa

Diplom

Bidragsnamn: Vi låter Sverige vara i fred.

Uppdragsgivare: Försvarsmakten

Tävlande byrå: Volt

Bidragsnamn: Gör Donken

Uppdragsgivare: McDonalds

Tävlande byrå: Nord DDB Stockholm

Bidragsnamn: Där Livet Händer

Uppdragsgivare: Ikea

Tävlande byrå: Åkestam Holst Noa

Bidragsnamn: Delicatoasken

Uppdragsgivare: Delicato

Tävlande byrå: Nord DDB Stockholm

Kategori Förpackningsdesign

Kategoriordförande: Isabelle Dahlborg Lidström

Ledamöter: Oskar Lübeck, Cecilia af Petersens, Anton Gårdsäter, Hanna Hein, Zeke Tastas, Christofer Blom

Guldägg

Bidragsnamn: Lykke Kaffegårdar

Uppdragsgivare: Lykke Kaffegårdar

Tävlande byrå: Open Studio

Motivering: Svårt att inte älska dessa unika, personliga och kreativa förpackningar.

Varje sort har verkligen fått sin egen karaktär både i namn och själ. Från jord till kaffebord.

Det känns som allt är på riktigt, här utmanar man det normala sättet att göra saker, det syns tydligt hela vägen ut till förpackningarna.

Jag blir lycklig att det finns kunder som vågar köpa design och kommunikation som denna.

Silverägg

Bidragsnamn: Absolut Paper

Uppdragsgivare: The Absolut Company

Tävlande byrå: Grow

Bidragsnamn: Laga mig

Uppdragsgivare: Albert Bonniers Förlag

Tävlande byrå: Open Studio

Diplom

Bidragsnamn: Brännvein

Uppdragsgivare: Gotland Whisky AB

Tävlande byrå: Knak

Bidragsnamn: Livsviktiga Snack

Uppdragsgivare: Suicide Zero

Tävlande byrå: Åkestam Holst Noa

Bidragsnamn: WIN WIN Priskuber 2020

Uppdragsgivare: WIN WIN Gothenburg Sustainability Award

Tävlande byrå: Happy F&B

Kategori Hantverk

Kategoriordförande: Patrick Gardner

Ledamöter: Anisa Dzindo, Bo Gustafsson, Linda Elers, Johan Holmström, Senay Berhe, Shazi Özdemir

Guldägg

Bidragsnamn: The Moldy Whopper

Uppdragsgivare: Burger King

Tävlande byrå: Ingo STHLM

Motivering: En utsökt idé, som lätt hade kunnat fastna i halsen likt en möglig gammal hamburgare om det inte vore för kampanjens mästerliga kockar, vilka med sitt gedigna och återhållsamma hantverk åtog sig stora risker och levererade en banbrytande smakupplevelse.

Får vi fortfarande drömma om lite nattvickning efter galan, fastän Guldägget nu sker på dagtid? Mmmm.

Silverägg

Bidragsnamn: NK – Först med det senaste sedan 1902

Uppdragsgivare: Nordiska Kompaniet

Tävlande byrå: Garbergs

Bidragsnamn: The Parents

Uppdragsgivare: Volvo Cars

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

Bidragsnamn: The Tower

Uppdragsgivare: Volvo Trucks

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

Bidragsnamn: Tillsammans igen

Uppdragsgivare: Cancerfonden

Tävlande byrå: King

Diplom

Bidragsnamn: Vem äger sanningen?

Uppdragsgivare: Reportrar Utan Gränser

Tävlande byrå: Åkestam Holst Noa

Bidragsnamn: Vattenvakten

Uppdragsgivare: Länsförsäkringar Stockholm

Tävlande byrå: Le Bureau

Bidragsnamn: IT-avdelningen

Uppdragsgivare: Telia

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

Bidragsnamn: Life-Defining Moments

Uppdragsgivare: Getinge

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

Bidragsnamn: Pappahjälpen

Uppdragsgivare: Oatly

Tävlande byrå: Oatly Department of Mind Control

Kategori Identitetsdesign

Kategoriordförande: Oskar Lübeck

Ledamöter: Isabelle Dahlborg Lidström, Cecilia af Petersens, Anton Gårdsäter, Hanna Hein, Zeke Tastas, Christofer Blom

Guldägg

Bidragsnamn: Omaka

Uppdragsgivare: Spendrups Bryggeri

Tävlande byrå: Stockholm Design Lab

Motivering: Ibland är det skönt när det skaver. När det inte känns tillrättalagt och perfekt.

Här har en ung kvinnlig bryggmästare, med hög ambition och en stark vision, lyckats att skapa någonting nytt och överraskande i en överdesignad nisch.

Vi i juryn föll pladask för det kompromisslösa och expressiva uttrycket som håller samman varumärket i allt från förpackningar till fysisk miljö.

En verkligt omaka identitet.

Silverägg

Bidragsnamn: H&M Looop

Uppdragsgivare: H&M

Tävlande byrå: AKQA

Bidragsnamn: Mojang Studios

Uppdragsgivare: Mojang Studios

Tävlande byrå: Bold Noa

Diplom

Bidragsnamn: Emmer

Uppdragsgivare: Svenska Brasserier

Tävlande byrå: Stockholm Design Lab

Bidragsnamn: If – Visuell Identitet

Uppdragsgivare: If

Tävlande byrå: Bold Noa

Bidragsnamn: Livsviktiga Snack

Uppdragsgivare: Suicide Zero

Tävlande byrå: Åkestam Holst Noa

Bidragsnamn: T:LABS

Uppdragsgivare: Transcom

Tävlande byrå: Bold Noa

Kategori Innovation

Kategoriordförande: Ebba Grenninger

Ledamöter: Hanna Björk, Johan Helander, Anna Werkell, Leo Dal, Cecilia Högkvist, Nayeli Kremb

Guldägg

Bidragsnamn: No Douche Bag

Uppdragsgivare: Västtrafik

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

Motivering: The No Douche Bag introducerade ett helt nytt sätt att kommunicera kring och möjliggöra social distansering på tunnelbanan, bussen, båten eller spårvagnen.

Att lyckas skapa något så hyllat och effektivt av något så otrevligt som väskor på värdefulla säten i kollektivtrafiken ger inget mindre än Guldägg i Innovation!

Den genialt enkla totebaglösningen vann juryns beröm, avund och hjärtan då den tydligt bevisar att en lösnings innovationsgrad inte mäts i komplexitet utan i idéns storhet.

Silverägg

Bidragsnamn: Djuränklingar

Uppdragsgivare: Fonus

Tävlande byrå: New Normal

Bidragsnamn: Looop

Uppdragsgivare: H&M

Tävlande byrå: H&M Agency

Diplom

Bidragsnamn: Badläge

Uppdragsgivare: Trygg-Hansa

Tävlande byrå: BCW Stockholm

Bidragsnamn: Call Girls

Uppdragsgivare: Talita

Tävlande byrå: Åkestam Holst Noa

Bidragsnamn: Dantes Heartbeats

Uppdragsgivare: Hjärtebarnsfonden

Tävlande byrå: Abby Priest

Bidragsnamn: The 2030 Calculator

Uppdragsgivare: Doconomy

Tävlande byrå: Farm

Kategori Integrerat

Kategoriordförande: Johanna Hofman-Bang

Ledamöter: Elisabet Fischer, Jerker Fagerström, Louise Moberg, Per Jaldeborg, Eva Råberg, Joakim Khoury

Guldägg

Bidragsnamn: The Moldy Whopper

Uppdragsgivare: Burger King

Tävlande byrå: Ingo STHLM

Motivering: Att i en tid när all data (och sunt förnuft) säger till dig att den här idén borde stannat i skissblocket, genomföra årets mest iögonfallande idé, talar inte bara för mod men framförallt en gedigen förståelse för kreativ kommunikation.

Regler och sanningar är till för att brytas. Den här kampanjen bröt mot alla regler på ett oemotståndligt och självklart sätt där den visuella lösningen får alla att stanna upp oavsett var man befinner sig.

Grattis till en kampanj som kommer åldras med värdighet.

Silverägg

Bidragsnamn: Pappahjälpen

Uppdragsgivare: Oatly

Tävlande byrå: Oatly Department of Mind Control

Bidragsnamn: Call Girls

Uppdragsgivare: Talita

Tävlande byrå: Åkestam Holst Noa

Diplom

Bidragsnamn: The No Show Room

Uppdragsgivare: Volkswagen

Tävlande byrå: Nord DDB Stockholm

Bidragsnamn: McDO

Uppdragsgivare: McDonalds

Tävlande byrå: Nord DDB Stockholm

Kategori Kortare Filmer

Kategoriordförande: Petter Dixelius

Ledamöter: Annika Frankel, Cornelia Opitz, Adam Gäfvert, Richard Ntege, Leon Phang, Kalle Håkanson

Guldägg

Bidragsnamn: The Moldy Whopper

Uppdragsgivare: Burger King

Tävlande byrå: Ingo STHLM

Motivering: The Moldy Whopper vinner Guldägg I kategori kortare filmer för att greppet är så oväntat och så modigt från ett varumärke som verkar i en bransch som matat oss med smaskiga överstajlade produktbilder sedan barnsben.

Att man dessutom lyckas göra det med fingertoppskänsla, hantverk i världsklass och ett klockrent musikval gjorde juryns val ganska enkelt.

Silverägg

Bidragsnamn: McDO

Uppdragsgivare: McDonalds

Tävlande byrå: Nord DDB Stockholm

Bidragsnamn: Pappahjälpen

Uppdragsgivare: Oatly

Tävlande byrå: Oatly Department of Mind Control

Diplom

Bidragsnamn: <3 Regn

Uppdragsgivare: Halebop

Tävlande byrå: Perfect Fools/Obeya

Bidragsnamn: Antilangning

Uppdragsgivare: Systembolaget

Tävlande byrå: Nord DDB Stockholm

Bidragsnamn: Because sometimes

Uppdragsgivare: H&M

Tävlande byrå: King

Bidragsnamn: ICA-året 2020

Uppdragsgivare: ICA Sverige

Tävlande byrå: King

Bidragsnamn: Saker är till för att användas

Uppdragsgivare: Clas Ohlson

Tävlande byrå: King

Bidragsnamn: The Parents

Uppdragsgivare: Volvo Cars

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

Kategori Längre Filmer

Kategoriordförande: Annika Frankel

Ledamöter: Petter Dixelius, Cornelia Opitz, Adam Gäfvert, Richard Ntege, Leon Phang, Kalle Håkanson

Guldägg

Bidragsnamn: Tillsammans igen

Uppdragsgivare: Cancerfonden

Tävlande byrå: King

Motivering: Det är omöjligt att inte beröras. Att röras, till tårar. Juryn tittar på filmen om och om igen, och varje gång blir vi lika imponerade.

Det är en enkel historia, men oerhört skickligt berättat. Varenda sekund känns trovärdig. Karaktärernas starka relation går genom skärmen och rakt in i hjärtat.

”En av tre får cancer. Men alla drabbas.” – Ett hållbart koncept med stora möjligheter att fånga olika målgrupper.

Det har gjorts fantastiska filmer på konceptet tidigare, men juryn menar att det här är den bästa. Hittills…!

Silverägg

Bidragsnamn: Dantes Heartbeats

Uppdragsgivare: Hjärtebarnsfonden

Tävlande byrå: Abby Priest

Diplom

Bidragsnamn: The Tower

Uppdragsgivare: Volvo Trucks

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

Bidragsnamn: Truck Stop Neck Cracking

Uppdragsgivare: Volvo Trucks

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

Kategori PR

Kategoriordförande: Hannes Kerstell

Ledamöter: Aynur Isayeva, Bjarne Darwall, Jasmine Falk, Mikael Owilli, Mandarva Stenborg, Susanne Johansson

Guldägg

Bidragsnamn: Djuränklingar

Uppdragsgivare: Fonus

Tävlande byrå: New Normal

Motivering: Bidraget Djuränklingar vinner Guldägg för att det på ett oväntat sätt lyckas skapa en konversation om ett av livets svåraste ämnen, döden.

Med de efterlevande husdjuren i fokus löser förmedlingstjänsten Djuränklingar ett angeläget problem, samtidigt som det får oss att diskutera vad vi lämnar efter oss.

En insiktsfull idé, kombinerad med ett skickligt PR-hantverk gjorde Djuränklingar till en snackis. Initiativet skalades upp och fortsätter hitta hem åt djuren som blir kvar.

Silverägg

Bidragsnamn: Call Girls

Uppdragsgivare: Talita

Tävlande byrå: Åkestam Holst Noa

Bidragsnamn: Happy Commuter

Uppdragsgivare: Ramboll

Tävlande byrå: Garbergs

Bidragsnamn: The Moldy Whopper

Uppdragsgivare: Burger King

Tävlande byrå: Ingo STHLM

Diplom

Bidragsnamn: Dantes Heartbeats

Uppdragsgivare: Hjärtebarnsfonden

Tävlande byrå: Abby Priest

Bidragsnamn: No Douche Bag

Uppdragsgivare: Västtrafik

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

Bidragsnamn: Vuxna ringer 1177. Barn ringer 116111.

Uppdragsgivare: Bris

Tävlande byrå: Volt

Kategori Utomhus

Kategoriordförande: Christoffer Dymling

Ledamöter: Lisa Granberg Gille, Fredrik Sundqvist, Katja Janford, Simon Göthson, Amalia Pitsiava, Jonas Frank

Guldägg

Bidragsnamn: The Moldy Whopper

Uppdragsgivare: Burger King

Tävlande byrå: Ingo STHLM

Motivering: Utomhusjuryn var inte överens. Det argumenterades och bråkades om minsta detalj. Konfrontativt och stridslystet.

Men när The Moldy Whopper skulle bedömas hände något. Rösterna blev mjukare. Ansiktena slappnade av. I varje videofönster började huvuden plötsligt synkront nicka instämmande med varandra. För första gången uppstod harmoni. Försöken att hitta fel förvandlades snabbt till ännu ett argument för bidragets förträfflighet.

Modigt. Relevant. Felfritt hantverk. Idéhöjd i världsklass.

Silverägg

Bidragsnamn: Kyckling/Kycklingar

Uppdragsgivare: Burger King

Tävlande byrå: Ingo STHLM

Bidragsnamn: McDO/McDO – The M Barber Shop

Uppdragsgivare: McDonalds

Tävlande byrå: Nord DDB Stockholm

Bidragsnamn: Är du säker på ditt löseNord?

Uppdragsgivare: SSF Stöldskyddsföreningen

Tävlande byrå: Åkestam Holst Noa

Diplom

Bidragsnamn: I krig går ingen säker

Uppdragsgivare: Läkare Utan Gränser

Tävlande byrå: ANR BBDO

Bidragsnamn: No Douche Bag

Uppdragsgivare: Västtrafik

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

Bidragsnamn: Vuxna ringer 1177. Barn ringer 116111.

Uppdragsgivare: Bris

Tävlande byrå: Volt

Specialpris Guldblick

Guldblicksakademien 2021: Rikard Holst, Karin Frisell, Johan Landin, Tomas Granath, Lars Elfman, Clara Uddman, Petter Swanberg, Jesper Hellzén, Gustav Egerstedt, Alexander Rehnby

Vinnare

Bidragsnamn: The Moldy Whopper

Uppdragsgivare: Burger King

Tävlande byrå: Ingo STHLM

Art Director: Max Hultberg

Motivering: Den första regeln inom reklam är att framställa produkten så aptitligt som möjligt. Det vet alla. Den andra regeln inom reklam är att bryta det förväntade och normgivande.

Det klarar bara de bästa med äran i behåll. Art Directorn bakom Moldy Whopper visar med extrem precision och hantverksskicklighet att normbrytandet är viktigast.

Genom att visualisera det sköna i förfallet, genom att lyfta det vackra i det fula, får Max Hultberg oss att se och inte bara titta. Nu har hela världen förstått att det är precis så här kungen av burgare till slut måste exponeras.

Specialpris Guldskrift

Guldskriftsakademien 2021: Anna Qvennerstedt, Olle Langseth, John Schoolcraft, Anna Boberg, Lina Franzon, Ida Backman, Magnus Jakobsson, Fredric Thunholm, Petter Nylind

Vinnare

Bidragsnamn: Är du säker på ditt löseNord?

Uppdragsgivare: SSF Stöldskyddsföreningen

Tävlande byrå: Åkestam Holst Noa Copywriter: Simon Lublin

Motivering: I en tid då ängsligheten och fegheten firar dagliga triumfer och reklamköpare tänker mer på att vara till lags än på att väcka uppmärksamhet, vad väljer då årets vinnare att göra?

Jo, han rekommenderar sin uppdragsgivare att tapetsera riket med affischer där ordet KUKEN står skrivet med stora och tydliga bokstäver.

Utstuderad genialitet eller barnsligt effektsökeri? Både och, tycker Guldskriftsakademien.

För vad kan vara mer inspirerande 2021 än kommunikation som inte bara är smart och relevant, utan som dessutom vågar väcka lika mycket vrede som glädje?

Tack Simon Lublin för denna påminnelse om att allting fortfarande är möjligt.

Platinaägget

Utses av Platinakademien

Mottagare: Jacob Nelson

Mottagare: Stefania Malmsten

Kycklingstipendiet

Jury 2021: Björn Engström, Hanna Stenwall, Hugo Wallmo, Robert Aras, Roshanak Fatahian

Mottagare: Haisam Mohammed

Motivering: Du säger att du borde börjat tidigare, men vi är övertygade om att du har tusen år av kreativitet på en vanlig människas 9 liv.

Med din entreprenöriella ådra tvekar du inte att skapa kreativa världar som inte viker för någon eller något. Du väntar inte.

Och det är din mest slående egenskap, över alla superlativer som också hade beskrivit dig väl.

Vi ser fram emot att svepas med och häpnas av allt vad du kommer göra härnäst. För att fatta oss kort: du doftar succé. Stort grattis, årets kycklingstipendiat Haisam Mohammed!

Mottagare: Hampus Elfström

Motivering: Din fascination för livet i stort är slående. Utan rabalder eller omvägar förundras du och undersöker, i din egen takt som för oss går snabbt men säkert för dig tar tid.

Allt du lämnar efter dig är så självklart. Små brödspår av frågor paketerade till emotionella spektakel, som vi tar med oss och ställer oss själva, knaprande på vår kammare – fast var det inte just reklam vi såg?

Du tar dig an världen med en sån tilltro på din egen förmåga, när du ger dig ut i det okända och tar för dig. Var köper vi glasögon som dina?

Vi vill se mer av det du ser. Stort grattis, årets kycklingstipendiat – Hampus Elfström.

Mottagare: Neha Hirve

Motivering: Du krockar världar vi inte såg komma. Du blandar ett känslosamt formspråk med ett pusslande av fyrkantig logik utan att be om ursäkt.

Att nya format kan kännas så spännande, och hur lekfullt du tar oss med på en resa in i ditt alldeles egna universum.

Vad är ditt nästa steg? Vilket rum kommer du öppna dörren och bjuda in oss till härnäst?

Sluta aldrig utforska. Din trygghet inför din egen nyfikenhet lyser igenom, du både inspirerar och väcker förundran. Stort grattis, årets kycklingstipendiat Neha Hirve!

Du kan även se alla årets vinnare, och bilder Guldäggets sajt.

Artikeln uppdaterad 2021-05-20