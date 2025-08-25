Historien om Myst bevaras genom unikt arkiv från Cyan

Finns det någon som inte spelade Myst på 90-talet? Äventyrsspelet på CD-ROM fångade hardcoregamers såväl som personer som vanligtvis inte var speciellt inne på spel. Det var något tilldragande med den mystiska ön med de vackra vyerna, knepiga gåtorna och pusslen som stundtals bjöd på huvudvärk.

I syfte att bevara Myst i spelhistorien har VGHF digitaliserat ett omfattande arkiv från Myst-skaparna Cyan. Samlingen består av över 100 timmar med aldrig tidigare visat material, inklusive intervjuer med utvecklarna och produktionsbilder från åren 1993 till 2005.

Arkivet ger en unik inblick i utvecklingen av Myst (1993) fram till Myst V: End of Ages (2005). Materialet omfattar allt från vardagliga arbetssituationer i en garageverkstad till avancerad motion capture och live action-inspelningar. Bland höjdpunkterna finns 16 timmars komplett inspelning för Riven (den framgångsrika uppföljaren till Myst), samt ljudinspelningar, fokusgruppsmöten och djupgående samtal teamet sinsemellan.

I inspelningarna får man se ett litet team med en stor kärlek för spel. Hur de testar sig fram, misslyckas, skrattar – och testar igen. Det hårda arbetet de la ner syns i spelets alla vrår, i varje sväng i den surrealistiska miljön och i varje klurigt pussel man ställs inför.

Räddade från att försvinna

Enligt VGHF:s bibliotekschef Phil Salvador är det ovanligt att ett spelbolag sparar så pass mycket bakom kulisserna-material. Vidare menar han att materialet inte bara är ett arkiv av spelen utan även en dokumentation av Cyan som företag, då inspelningarna ger en inblick i från starten i ett garage till öppnandet av deras nuvarande huvudkontor 1995.

Upptäckten gjordes 2022 av dokumentärfilmaren Phillip Shane, som hittade de bortglömda inspelningarna i Cyans lager. Många av banden var i formatet Digital betacam, vilket gjorde digitaliseringen till något av en teknisk mardröm. För att klara uppgiften fick VGHF en handräckning av den ideella organisationen Moving Image Preservation of Puget Sound, som hjälper bland annat museer, bibliotek och kulturarvsorganisationer att konvertera sina äldre videoinspelningar till digitala format.

Om VGHF

The Video Game History Foundation (VGHF) är en ideell stiftelse grundad av Frank Cifaldi 2017, vars huvudsyfte är att bevara och arkivera medier relaterade till tv-spel. Genom att sammarbeta med spelutvecklings-communityn gräver de fram designdokument, konstverk, videofilmer, korrespondens och annat unikt bakom kulisserna-material från spelproduktionen – för att sedan kunna offentliggöra det för allmänheten för all framtid (hur bra?). Arkivet ses som en historisk skatt för forskare, spelutvecklare och gamers i allmänhet som vill förstå både de kreativa och tekniska utmaningarna med speldesign under 1990-talet.

Nedan presenterar VGHF en video med highlights från fynden.