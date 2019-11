Hon är årets designköpare

TEXT Camilla Buch

I veckan utsågs Årets Designköpare 2019 av Sveriges Kommunikationsbyråer och dess Varumärkes- och Designkommitté.

Det är i tredje upplagan av hyllningen Årets Designköpare som Emelie Friis, Marknadsdirektör på Kronans Apotek, fick ta emot titeln.

— Jag känner både stolthet och glädje över detta pris. För oss på Kronans Apotek som har kunden och kundnyttan konstant fokus i alla led så är design och identitet en oerhört viktig del i det. Det är därför glädjande att detta lyfts fram och att vi dessutom belönas för det är otroligt smickrande. Jag vill tacka alla inblandade för det fantastiska arbete som vi tillsammans har åstadkommit och tack även till juryn och Komm, säger Emelie Friis.

Syftet med utmärkelsen är enligt Komm att rikta strålkastarna till beställaren och hur design har bidragit till affär och innovation. Motiveringen för Emelies vinst lyder:

”Med ett helt nytt grepp i sin kategori och ett uthålligt arbete i alla kanaler och verktyg har denna person förvandlat sterilt till omsorg. En sann manifestation av att design kan förflytta. Vi vill lyfta fram designköpare Emelie Friis på Kronans Apotek.”

— Att allt kommunicerar, oavsett om vi är medvetna om det eller ej, blir allra tydligast när det gäller just design. Design är allt det där sammantagna, helheten som gör att det ”känns” och går rätt in i hjärtat, eller snarare det limbiska systemet i hjärnan där besluten fattas blixtsnabbt. Att bli Årets Designköpare det är stort och viktigt, och en hörnsten i all kommunikation och i allt varumärkesbyggande, säger Helena Westin, ny ordförande för Komm och ledamot i styrelsen för Identity Works.

Övriga nominerade i Årets Designköpare 2019:

Designköpare: Jonatan Öhman, Kommunikationschef på Hembla

Designköpare: Carole Lindmark, Brand Director, och Paco Liebrand, Vice President Brand, på Vattenfall