Matt Chinworths illustrationer tar med oss till månen

TEXT Lamin Kivelä

Matt Chinworth kanske inte kan ta ner månen till oss. Men i Nasas animerade explainer om Artemisprogrammet tar den amerikanska illustratörens färgglada pixlar med oss dit. Efter en pitch från den lokala studion Creative Filter i Tulsa, Oklahoma i USA, startade arbetet med penna och papper.

Tidigt i oktober 2019 kontaktades Matt Chinworth av animatören Eric Lee på Creative Filter. Han hade en storyboard klar, med en ungefärlig idé om illustrationer för Nasas video ”How we are going to the moon”. Explainern skulle förklara Nasas Artemisprogram, som är tänkt att landa människor på månen igen år 2024.

Till klippet behövde Creative Filter några bilder i Matt Chinworths stil, som skulle sätta den visuella tonen för hela videon.

– De ville också få med en del data, planeter och astronauter till olika delar av videon, berättar Matt Chinworth.

Förutom jobb för Nasa har Matt Chinworth illustrerat på uppdrag av till exempel The New Yorker, The Washington Post och Ted, som bland annat publicerar Ted Talks.

Hur behåller du din stil genom flera jobb för olika klienter?

– Jag tror det kommer med tiden, då du tecknar så mycket att du börjar bygga upp ditt eget uppslagsverk med hur du visualiserar olika saker.

Matt Chinworth arbetar absolut mest med pixlar och då i Adobe Photoshop CC med en Wacom ritplatta. Men jobbet börjar med penna och papper. Skisserna tar han sedan in i sin Imac 5K med en gammal skanner.

Då bilderna ska användas i en animation, blir strukturen i Photoshop-filen viktig.

– Vanligtvis strukturerar jag lagren på ett sätt som bara jag själv förstår. I ett sånt här jobb måste jag tänka på att en animatör ska kunna plocka ut, isolera och manipulera vissa delar. Det tar lite längre tid, men det är också roligt att komma på strategier och planera för delar som kan komma att animeras.

Researchen innan jobbet med den animerade explainern bestod annars av att titta på nyare klipp från myndigheten, visualiseringar av data i gamla science fiction filmer och referensmaterial om den tekniska utrustningen.

Jobbet tog cirka två veckor. Efter leveransen av de högupplösta psd-filerna (8K) var Matt Chinworths del av arbetet slut. Därefter tog Eric Lee och Nathan Dies på Creative Filter över och arbetade sig igenom lager för lager i filerna, för att bygga upp animationer och mappa illustrationerna på 3D-objekt.

– Det var fantastiskt att se den färdiga produkten och hur de fick allt att börja leva, avslutar Matt Chinworth.

Nasa publicerade ”How we are going to the moon” på Youtube i december 2019.

På Instagram kan du se mer av Matt Chinworts illustrationer.