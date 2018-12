Ny rapport visar på tydligt samband mellan design och lönsamhet

TEXT Mina Stierna

Annons

McKinsey Design släppte nyligen en global studie The Business Value of Design som visar att för företag som ligger i framkant vad gäller design – växer intäkter och resultat dubbelt så snabbt som för konkurrenterna.

Studien undersöker hur design kan bidra till att skapa affärsvärde genom att 300 deltagande företag har fått besvara ett hundratal frågor kring hur de använder sig av design, vilket genererat en placering i McKinsey Design Index.

– Den här studien bekräftar vår övertygelse om att design är helt avgörande för att skapa affärsvärde. Nu har vi data som bevisar att det finns en koppling mellan medvetna designsatsningar, ökad lönsamhet och ökat värde för både kund och företag, säger Anna Bäck, Expert Associate Partner, McKinsey Design.

Totalt 300 börsnoterade företag i ett flertal länder och branscher har medverkat över en femårsperiod, och studien är därmed en av de mest långtgående studierna av hur design bidrar till att skapa affärsvärde och den första publikationen från McKinsey Design, som består av svenska Veryday, amerikanska designbyån Lunar samt McKinsey Digital Labs.

– Bakgrunden är att vi flyttat oss från en produktionsekonomi till en upplevelseekonomi – allt är tillgängligt och jämförbart och bara den som skapar en riktigt bra användarupplevelse kommer att lyckas i längden, säger Peter Andén, Partner McKinsey Design, Sverige.

Rapporten definierar fyra avgörande punkter där detta blir ännu tydligare:

1. Analytiskt ledarskap

Något som är tydligt är att design idag inte mäts på samma sätt som tid eller kostnader.

2. Användarupplevelsen i fokus

De interna murarna mellan fysisk design, digital design och servicedesign är alldeles för höga idag. Idag är det bara 50 procent av alla bolag som analyserar konsumenternas behov innan de sätter igång med ett designprojekt.

3. Tvärfunktionellt

En användarcentrerad design ska vara allas ansvar. De som lyckas allra bäst med design har förstått vikten av en integrerad process.

4. Ständigt pågående samtal

Testa och prata med slutkonsumenten kontinuerligt under processes. Kan tyckas självklart men faktum är att 40 procent fortfarande inte gör detta.

Läs hela rapporten här!