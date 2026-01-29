Postkodlotteriet firar 20 år med en makeover

Den nya identiteten och logotypen är framtagen internt inom Postcode Lottery Group. Ebba Kilman, managing director på Postkodlotteriet, förklarar att bakgrunden till beslutet om att förnya varumärkesidentitet låg i att organisationen ville bli mer distinkt och kännas mer relevanta i en tid där nästan allt sker digitalt.

– I dag möter många Postkodlotteriet via mobilen eller datorn och då behöver vårt uttryck fungera sömlöst. Den nya identiteten ger oss större kreativ frihet och är skapad för att hålla över tid, såväl för Postkodlotteriet i Sverige som för våra systerlotterier i Nederländerna, Storbritannien, Tyskland och Norge. Genom ett starkare och mer sammanhängande uttryck kan vi ännu tydligare visa kraften i det vi gör tillsammans – lokalt, nationellt och internationellt.

Ebba säger att de arbetat tvärfunktionellt inom Postcode Lottery Group för att utforska hur de bäst skulle kunna uttrycka företagets syfte visuellt. I stävan efter att öppna upp för mer kreativitet i kommunikationen arbetade de igenom många förslag innan de hittade en form med rätt kombinationer.

I arbetet med den nya logotypen har det framför allt varit det digitala som stått i fokus. En riktigt bra logga behöver en kombo av hög igenkänning, stark koppling till varumärket och fungera i olika miljöer och varierande storlekar.

– Det viktigaste har varit att logotypen ska vara tydlig och lätt att känna igen även i riktigt små format. I mobila miljöer handlar det om att minska detaljer, skapa rena former och se till att monogrammet fungerar oavsett kanal och format. Vi har jobbat mycket med proportioner och balans för att säkerställa att logotypen förblir tydlig oavsett storlek, säger hon.

Den tidigare loggan hade texten ”Svenska Postkodlotteriet” i blått, grönt och rött ihop med en gul vimpel. Ganska rörig med andra ord – och inte optimal i mindre format. I den nya loggan har man städat upp rejält. Den distinkta, klarröda färgen som har en stark koppling till Postkodlotteriet har man valt att behålla. Den tidigare texten har i stället bytts ut mot ett P och L som man vänt, fetat och rundat för att likna två hjärtan.

– Vi ville skapa en logotyp som både är varm och tydlig, och som direkt speglar Postkodlotteriets hjärta och syfte. Postkodlotteriet är Sveriges största privata givare till ideell sektor och Postcode Lottery Group är en av världens största privata givare till välgörande ändamål. Att skapa ett uttryck som känns mänskligt och relevant, har varit centralt i utvecklingen av vår nya identitet.

En återkommande kreativ utmaning när man ska göra om en väletablerad visuell identitet är att hitta rätt balans mellan det välkända och det nya. Ebba förklarar att det var just den avvägningen som blev projektets klurigaste del.

– Med den nya identiteten ville vi ta fram något som känns modernt och digitalt anpassat men som samtidigt bevarar det som gör oss unikt. Utmaningen låg i att skapa något som både är tydligt, tidlöst och flexibelt som samtidigt bygger vidare på de beståndsdelar som nära 15 miljoner kunder inom Postcode Lottery Group redan känner igen väl: den röda färgen, checkar och konfetti.

Alla bilder: Svenska Postkodlotteriet.