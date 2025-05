Printler tar över Europas väggar

I en källarlokal i Slakthusområdet i Stockholm, granne med 3 Arena, produceras posters, canvas och fine art dygnet runt för direktleverens till Europa. De långa väggarna i produktionslokalen är täckta med den ena postern mer färgstark än den andra.

Depeche Mode spelas från en stor högtalare samtidigt som Canon Colorado-skrivarna i bestämd takt skriver ut rullar med affischer som skärs i skärborden från Zünd.

På Printlers plattform finns konst och foto från 20 000 upphovsmakare och bredden är stor.

– Det är allt från lokalt fotografi till konst. Det betyder att vår kunddemografi är ganska väsensskild mot konkurrenterna. Där är det primärt är en inredningsintresserad kvinna i åldern 18-29 år. 40 procent av våra kunder är män vilket är ganska unikt för en inredningsdetalj, säger Andreas Holmgren, vd och grundare.

Kunderna finns också i alla åldrar. Gruppen kvinnor 18-29 år är inte större än någon annan kategori hos Printler.

– Så blir det med 100 000-tals produkter. Det finns något för alla, säger Andreas Holmgren.

Printler erbjuder konstnärerna ett sätt att tjäna pengar på sin kreativitet. Kreatörerna får upp mot 40 procent av intäkterna från försäljningen.

– Den som är duktig på att sälja själv får en stor del av den fysiska produkten i provision och vi tar alla kostnader. Den organiska försäljningen som finns i att 20 000 konstnärer ”speaks our name” är viktig, säger Andreas Holmgren.

”Om du hade fått kolla i vår orderkanal så skulle du bli ganska förvånad över vad kunder tycker är bra konst.”

Omfattande PR

Företaget lägger också många miljoner på marknadsföring på varje marknad de är aktiva på. De primära kanalerna är Google, Facebook, Meta och andra sociala kanaler.

Den tekniska kvaliteten för att Printler ska printa verken måste vara god men de lägger inga värderingar i skaparnas framställningsteknik.

– Vi är agnostiska för vilken typ av konst det är så länge det inte är kontroversiellt på fel sätt. Men vad som är konst definierar inte vi utan kunden. Om du hade fått kolla i vår orderkanal så skulle du bli ganska förvånad över vad kunder tycker är bra konst. Du kommer kanske inte hitta den på Bukowskis, eller tvärt om, säger Andreas Holmgren.

Många i communityt skulle nog inte kalla sig själva för konstnärer men står för en stor del av försäljningen på plattformen, berättar han.

– Det kan till exempel vara en jätteduktig hobbyfotograf som är civilingenjör om dagarna men tar grymma lokala bilder i Hamburg eller på Skånegatan. Bilderna kanske dessutom har styrkan att de ligger nära hjärtat på kunden. Det är ett sortiment vi har mycket av totalt sett som konkurrenterna inte har, säger Andreas Holmgren.

Äntligen lönsamhet

I år räknar bolaget med att producera 300 000 posters, 20 000-30 000 canvastavlor och runt 5 000 fine art-tavlor. Det händer också mycket med identiteten. Printler är inte längre bara ett start up-bolag.

Företaget hade det tufft ekonomiskt när kriget i Ukraina kom och krisen slog till 2022, men valde att inte ta in in nytt kapital. Istället vände man till lönsamhet 2024 enligt Andreas Holmgren. Men under investeringsfasen, 2020-2023, gick de runt 39 miljoner kronor i förlust.

”Nu har vi en underliggande lönsamhet och jättebra bruttomarginaler.”

– Det som hände var en rätt giftig cocktail av… skit är väl rätt ord. När Putin dundrade in i Ukraina 24 februari 2022 var vi i en tillväxtansats. Vi hade organisationen för plattformen och jobbade i ett och ett halvt år i framkant och allting var inställt på tillväxt. Tillväxt har vi också haft sedan dess. Det som hände var att vi var tvungna att anpassa den klyschiga kostnadskostymen rejält.

De drog ner sina fasta organisatoriska kostnader med 50 procent.

– Lyckligtvis var vi så små att vi snabbt kunde göra det. Vi ställde om till lönsamhet och har varit lönsamma sedan juli 2023 och lyckats växa. Nu har vi en underliggande lönsamhet och jättebra bruttomarginaler. Inte minst tack vare effektiv produktion som vi äger själva.

2023 omsatte Printler 48 miljoner. Förra året var siffran uppe i drygt 80 miljoner kronor och i år räknar de med att omsättningen blir runt 120 miljoner kronor.

– Nu går det snabbt, men det har tagit lite tid att komma hit. Både på grund av att det alltid är krångligt att starta nytt men också på grund av lite extra händelser, säger Andreas Holmgren.

Idag finns företaget på 15 europeiska marknaden där de marknadsför sig men de skickar produkter inom hela EU, Norge och Storbritannien.

Tyskland är den största marknaden.

USA-satsning

Printler satsar just nu på att lanseras i USA. De har anställt Anna Nygren som strategichef. Hon kommer driva de stora projekten i bolaget där USA är ett av dessa områden.

Anna Nygren har tidigare bland annat arbetat på Facebook/Meta i Singapore och på Telenor i Oslo och Belgrad.

– I förhållande till det här har hon drivit jättestora projekt. Hon är oerhört tekniskt driven och en duktig projektledare. Det blir ett välkommet tillskott till vårt team, säger Andreas Holmgren.

Anna Nygren blir också vd för det amerikanska bolaget som håller på att sättas upp.

– Det indikerar också att det blir en stor satsning. Det är lite komplicerade tider där med. Vi kommer inte importera någonting till USA utan agera i vårt amerikanska bolag.

I början kommer de inte producera allt själva utan också jobba med partners.

Det fanns tankar om fler produktionsanläggningar i Europa för att komma närmare kunderna. Men de har lyckats bli så effektiva och kommit upp i volymer som gjort att fraktavtalen är goda. Därför har de beslutat att hela Europa förses från Stockholm.

Produktionen har vuxit mycket och företaget söker efter större lokaler.

– Vi letar så klart i ”Slaktis” för det är något som passar oss väldigt väl. Det är lite rough och lite punk. Det är ju det vi är. Det är ju också det som skiljer oss från en väldigt homogen grupp med posterleverantörer. Vi gör saker lite annorlunda, säger Anne-Catherine Ejander, produktionschef.

I framkant

Framöver kommer de också arbeta ännu mer med användargenererat innehåll på plattformen och AI-algoritmer för vilka produkter som presenteras för vilka kunder online.

– Det kan inte sitta ett content-team och manuellt placera grejer. Vi har kommit en bit på vägen med bildigenkänning och ”du som tittar på det här kanske också gillar det här”. Det blir mycket bättre träff än om vi själva skulle sitta och sortera upp det, säger Andreas Holmgren.

De vill också utveckla AI-komponenterna för bildsök på sajten för bättre träffsäkerhet.