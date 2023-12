Retusch till perfektion i unik konstellation

Sedan 1974 har Rithuset samlat frilansande illustratörer med ambitionen att tillhandahålla hela bredden av de stilar och manér som branschen behöver. Idag består Rithuset av nio kreatörer, var och en med olika inriktningar för att täcka upp ett så stort område som möjligt. Man försöker hålla var sin nisch samtidigt som alla har en bredd. Det är en fördel när jobb kommer in med kort om tid och man kan överlappa och hjälpa varandra.

— Vi har lyckats hyfsat, tycker vi själva i alla fall. Vår konstellation har beskrivits lite fram och tillbaka, men man kan säga att Rithuset är den bästa slags mix av agentur och kollektiv. Folk sitter ibland här och ibland där, till skillnad från en agentur där man till största delen är mer spridda. Vi fungerar mer som ett kollektiv och sitter ofta ihop. Syftet med Rithuset är att skapa en kreativ miljö, när man jobbar själv blir man lätt insnöad. Tillsammans inspirerar och hjälper vi varandra att utvecklas, säger Mikael Eriksson.

Leif Åbjörnsson var den som startade Rithuset. Konceptet var unikt och är så fortfarande. Han var först med att ge ut gemensamma böcker till reklambyråer och formgivare. Mikael och Stefan Hörberg berättar att de följt upp och genom åren publicerat publikationer med alster där man visar vad man vill och kan göra.

Retusch då och nu

— Vi har upplevt ett par revolutioner känns det som. Från början gjordes allt för hand, vi fick göra utskrifter och bearbeta dem med airbrush och penslar. Det är egentligen därifrån vi kommer, från traditionellt hantverk med penslar och airbrush. När MacIntosh kom 1993 gick vi successivt över till digital retusch. Den största fördelen med den bakgrunden vi har är att vi kan anpassa oss väl till uppgifterna. Idag kan vi fortfarande skissa analogt, men 99 procent sker digitalt. De gamla airbrushaggregaten finns kvar men är numer undanställda i källaren, säger Stefan.

Var drar man gränsen för retusch? Vad är illustration och vad är retusch?

— Vi gör bilder helt enkelt. Fördelen när det gäller retusch är att vi har stora möjligheter att påverka en bild. Vi kan kombinera och blanda foton och illustration i den mån det behövs. Vi arbetar främst med Illustrator, Photoshop och olika 3D-program.

Sedan Photoshop kom ut på marknaden på 90-talet har den tekniska sidan av retuschering utvecklats enormt. Något som tidigare tog år av övning att bemästra går idag i många fall att göra med ett klick. Hur tävlar man mot artificiell intelligens? Och hur behöver man specialisera sig som retuscheringsbyrå för att överleva?

— Vi anser att AI är ett jättebra verktyg som vi tar till oss. Vi har kommit ganska långt i hur vi kan använda oss av AI och använder olika AI-appar. För oss är det ett jättebra verktyg. Det är bara att acceptera och det bästa är att försöka lära sig så bra som möjligt och utnyttja det. Det går inte att motarbeta och det finns det heller ingen anledning till. Man kan ta jämförelsen när vi gjorde enkla grafiska produktioner och satt och skar i rödfilm. Det blev så mycket enklare när Illustrator kom. Då tänkte många att ”nu kommer kunderna att göra allt själva”, men det innebar ju inte att marknaden för illustrationer försvann, menar Stefan.

— Just vad gäller AI, fyller Mikael i, är det svårt att få ut exakt det man är ute efter. Men vi har ju möjligheten att ta det vidare, vi kan kombinera AI med retusch och använda det till vår fördel. Där är också ett stort plus, att reklambyråerna kan komma fram till skisser väldigt snabbt. När det sedan kommer till mer krävande, specialiserade jobb har vi ju alla verktyg.

Var hittar ni inspirationen?

— Det bästa knepet vi har är att vi sitter på Rithuset. Vi har varandra att bolla med och det är en fördel. Sedan försöker man hela tiden hålla sig ajour med kulturen, film, TV och konst. Då man förr vände sig till biblioteket eller kikade i böcker har vi idag i stället Pinterest. Vi skapar i regel en moodboard inför varje jobb. Det kan vara bilder man hittat och andra referenser. Moodboarden har man sedan att luta sig mot, för att bolla med kunder och se att man är på rätt spår. Det blir som ett ramverk för tonaliteten.

… och hur marknadsför ni er?

— Just nu är det egentligen bara via nyhetsbrev. Sedan har vi vår hemsida som vi försöker pusha för, det är egentligen det vi gör nu. Vi har provat massor med olika varianter genom åren men just nu känner vi att vi struntar i dem. Vi har provat Facebook och andra digitala kanaler. Många besök på hemsidan har visat sig vara mer effektivt än något annat, säger Mikael och Stefan.

Till skillnad från förr då alternativen i stort sett var Konstfack, Berghs och Beckmans finns det idag många andra vägar att gå. Online hittar man det mesta och där YouTube är något som används frekvent. Några av illustratörerna på Rithuset har lektioner på YouTube för dem som vill lära sig mer om illustration och bildskapande, där de visar hur man bygger upp en bild och hur man ska tänka.

På Rithusets hemsida kan man sitta i timmar och fascineras över alla fantastiska jobb. Här syns de olika inriktningarna och bredden är enorm. Det är lätt att förstå att det inte behövs så mycket mer marknadsföring än så!