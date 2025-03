Rockstar Games förvärvar Video Games Deluxe

I samband med uppköpet döps den Sydney-baserade studion om till Rockstar Australia. Relationen mellan Video Games Deluxe och Rockstar Games går långt tillbaka, med några av spelvärldens största titlar som resultat. Bland annat har de jobbat tillsammans på 2017:s re-release av L.A. Noire och L.A. Noire: The VR Case Files, och nu senast med de nya versionerna av Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition för iOS, Android och Netflix.

Brendan McNamara, grundare av Video Games Deluxe (numera alltså Rockstar Australia), producerade den ursprungliga versionen av L.A. Noire under sin tid på Team Bondi. i ett pressmeddelande kommenterar han uppköpet:

– Det har varit en ära att jobba tätt med Rockstar under det senaste decenniet. Vi ser fram emot att bli en del av Rockstar Games och att fortsätta sträva efter att skapa de bästa spelen vi kan.

GTA V har sålt i över 210 miljoner exemplar sedan det släpptes under 2013. Gamers har riktat kritik mot Rockstar och dess moderbolag Take-Two med anledning av att de tyckt studion lagt för mycket fokus på GTA V Online (som genom in-game köp av så kallade ”Shark cards” blivit en rejäl kassako för utvecklaren) istället för att satsa på ett nytt spel. Nu verkar dock väntan snart vara över då GTA VI planeras släppas till höst.