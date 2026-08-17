Sista chansen att tävla med årets bästa förpackningsdesign

Sitter du på nordens bästa förpackningsdesign? Då är det hög tid att skicka in ditt bidrag! Tävlingen Packnorth Award belönar de bästa förpackningslösningarna som producerats i norden. För grafiska formgivare och designbyråer finns dessutom en ny kategori att tävla i. Grafisk förpackningsdesign gör debut i Packnorth Award och riktar blicken mot själva formgivningen – från typografi och illustration till färg, komposition och hur de olika delarna fungerar tillsammans.

I juryn sitter Ulla Risager, extern lektor på Danmarks Medie- & Journalisthøjskole, grafisk formgivare och creative director för Studio Urr. När CAP&Design intervjuade henne tidigare i år berättade hon att hon framför allt kommer att leta efter en tydlig helhet, men också efter de detaljer som gör att en förpackning skiljer sig från andra i samma kategori.

– Om det är sammanhängande, har en konsekvent stil och detaljer som gör något särskilt och originellt. När förpackningsdesign är stark har den shelf impact – den skiljer sig från liknande produkter på ett övertygande sätt. Samtidigt som man direkt förstår vilken kategori, till exempel pasta, produkten tillhör.

Det handlar med andra ord om en balans som många förpackningsformgivare känner igen: att sticka ut utan att tappa bort vad produkten faktiskt är. Risager tittar inte heller bara på enskilda grafiska element, utan plockar gärna isär hela förpackningen för att se hur delarna fungerar.

– Jag värderar allt jag ser, vilket definitivt är en arbetsskada. Efter många år i branschen och ett stort intresse för fältet är det nog oundvikligt att jag påverkas av det jag tittar på. För mig är det dock helt naturligt att plocka isär designelement och bedöma dem både var för sig och i helheten. Jag kan faktiskt inte låta bli.

Just den blicken tar hon med sig in i årets juryarbete. Och när bidragen väl ligger framför henne hoppas hon inte bara hitta välgjord design, utan sådant som lyckas överraska.

– Jag ser fram emot att få ta del av alla möjliga designlösningar inom en mängd olika produktkategorier. Att bli överraskad av något oväntat i en annars väldigt standardiserad kategori, att stanna upp inför något helt överdådigt som spelar på alla strängar – eller att bli nyfiken på något enkelt som öppnar sig med ett ”ahhh – det där är riktigt bra”.

Sista dag 2 september

Packnorth Award är öppen för förpackningar som används på den nordiska marknaden. I årets tävling finns bland annat kategorier för livsmedel och dryck, lyxförpackningar, e-handel, hållbarhet och läkemedel, vid sidan av de två nytillskotten Grafisk förpackningsdesign och Användarvänliga förpackningar.

Ett bidrag kostar 3 900 kronor i en kategori. Den som tävlar med samma bidrag i flera kategorier får 25 procents rabatt på efterföljande kategorier. Vinnarna presenteras på Empack i Stockholm den 30 september.

För den som vill få sin förpackningsdesign bedömd av Risager och resten av juryn återstår nu knappt två veckor. Bidragen ska vara registrerade och postade senast den 2 september.

Skicka in bidrag till Packnorth Award här