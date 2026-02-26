Gerillaägget är här för att stanna

Oscar Stark, byråchef för Berlingo Media, hade länge känt att det fanns en orättvisa bland de rådande tävlingarna i kommunikation. Höga anmälningsavgifter och smala kategorier resulterade i att alla kampanjer inte hade samma chans till ära och berömmelse. Att Guldägget dessutom tagit bort kategorin ”Alternativa medier” hade fått den inre rebellen att växa sig allt starkare. För att visa sitt missnöje körde Oscar en kupp i samband med Guldäggets vernissage 2024 – utanför eventet pyntade han omgivningen med affischer för den icke existerande tävlingen Gerillaägget. Han fick snabbt Tore Åsén, till vardags creative director på Redgert Comms, med på tåget – som ville göra verklighet av idén om tävlingen.

Vill inspirera till nya sätt att tänka kring kommunikation

Två år har nu gått sedan den där vårkvällen i Stockholm, och mycket har hänt sedan dess. Förra året anordnade Oscar och Tore Gerillaägget för första gången. Med tävlingen vill de utmana gamla idéer om vad som räknas som framgång och prisvärd kreativitet. Visionen är att lyfta fram kommunikation som bryter normer, ifrågasätter invanda metoder och visar vägen för alternativ marknadsföring – inte minst där budgeten varit en utmaning. Bland förra årets vinnare såg vi bland annat ”Svenska i praktiken” från Malmö stad/SFI/BBDO och Retard Raveolution från GIL/Spöket.

– Det var väldigt brett förra året när det gäller vilken typ av företag och organisationer som skickade in bidrag. Något som återkom i flera bidrag var ett tydligt samhällsperspektiv där kampanjerna ville åstadkomma en positiv förändring. Även avsaknaden av miljonbudgetar var en tydlig röd tråd.

Nu körs tävlingen ännu en gång, något Tore och Oscar ser med spänning på.

– Vi håller tummarna för att vi även i år sitter med leenden på läpparna eller håller andan när vi läser bidragen. Att man känner något och gläds över att det alternativa spåret var det rätta sättet att få ut ordet om kampanjen.

Finns det en risk att reklamtävlingar blivit mer prestigeprojekt än kreativitetsplattformar?

– Absolut! Men framför allt tror vi att prisbilden i andra tävlingar gör att sållningen av kampanjer sker redan innan anmälan ens har gjorts.

Jury med många infallsvinklar

För att få till en så rättvis och bred bedömning som möjligt består juryn av en mix av branschexperter, marknadsförare och vanliga konsumenter. Tore och Oscar sitter själva i juryn och görs i år sällskap av bland andra Gabriella Rehn Molander på Åkestam Holst och Ragnar Tingström på Scream (se hela juryn längre ner).

– I årets jury har vi velat ha en blandning av branschfolk med olika perspektiv och erfarenheter. Vi vill ha ett spann från nyexaminerade till väldigt seniora, kommersiellt till offentligt, byrå och kund, anställd och egen. Alla har en koppling till, kärlek för eller behov av att tänka annorlunda för att få ut sitt budskap och kampanj, säger han.

Sånt som juryn kommer att lägga vikt vid i bedömningen är bland annat hur innovativt bidraget är, vilken påverkan kampanjen haft, hur man utnyttjat sina resurser och hur väl kampanjen matchar sitt syfte och målgrupp.

Fem kategorier ska fånga det alternativa

Vad tror ni gör att alternativa lösningar ofta hamnar mellan stolarna i reklamtävlingar?

– Svår fråga med många svar! En del tror jag börjar redan i hur branschen utbildas. Tävlingar och priser som finns idag kan ofta kopplas till roller på en traditionell byrå. Där finns det inte riktigt något svar på “mod” eller “bang for the buck” vilka är priser som vi väljer att hylla. Dagens priser ligger närmare Guldbaggen, där ett specifikt yrke finns representerat i ett visst pris. Inget fel med det, men vi vill bredda bilden. Om fem år kanske Berghs erbjuder utbildningar till gerilla-kreatör, säger Tore.

Utöver ”Mod” och ”Bang for the buck” kan man även kamma hem pris i kategorierna ”Viralitet”, ”Kreativ OOH” och ”Årets kampanj”. Det senare är tävlingens mest prestigefyllda pris och premierar den kampanj som varit banbrytande, exemplariskt kreativ och visat ett nytt sätt att tänka kring kommunikation.

Är det svårare att vara modig när man arbetar med stora varumärken?

– Nja, det gäller att vara smart. Alla företag kan vara modiga inom sina egna förutsättningar. Det som är modigt för Grenna Polkagriskokeri kanske Red Bull inte hade gjort. Båda är stora varumärken inom sin bransch, menar han.

Anmälningen för årets Gerillaägget har precis öppnat – missa inte chansen att lyfta fram din kampanj i strålkastarljuset! Skicka in ditt bidrag här.

– Vi håller tummarna att bidragen kommer in. Förra året kom 90 procent på sista anmälningsdagen och det var minst sagt lite stressigt.

Då idén med Gerillaägget är att alla ska ha möjlighet att delta, oavsett budget, är det gratis att skicka in bidrag. Tore berättar att de själva står för kostnaderna det innebär att arrangera tävlingen, med lite hjälp från olika håll i form av kontakter.

– Det är inget man ska ge sig in i om man vill bli rik, påpekar han.

Juryn för Gerillaägget 2026

Sulekha Daar – Grundare Ladida Agency

Daniel Rösth – Executive Creative Director + CEO, Sweet

Fabian Svorono – Komiker/Regissör

Torbjörn Christell – Grundare, Havelle

Maja Dahlberg – CMO, HSNG

Ragnar Tingström – Partner och medgrundare, Scream mediabyrå

Klas Lusth – CEO/CD, Perfect Fools

Tobias Müller – CEO, Spöket

Gabriella Rehn Molander – Creative, Åkestam Holst

Jiasi Maciel – Chef/Verkställande producent, Stadsteatern Husby & Vällingby

Mikael Johansson – Viral Marketing Konsult, Swinton International

Tore Åsén – Creative Director, Redgert Comms

Oscar Stark – Byråchef/Creative, Berlingo Media