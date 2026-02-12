Ulla Risager är ny jury för Packnorth Award

Ulla Risager är extern lektor på Danmarks Medie- & Journalisthøjskole och undervisar primärt BA utbildningen i Grafisk Design. Ett av hennes centrala forskningsområden är förpackningsdesign, där hon både undervisar och driver forskningsprojekt. Hon har en yrkesmässig bakgrund som grafisk formgivare, art director och fotograf.

Det var just intresset för fotografi som blev vägen in i den visuella kommunikationsbranschen. Som ung var Ulla övertygad om att hon skulle bli fotograf och gick flera utbildningar i ämnet. Hon arbetade även som assistent åt ett par välkända fotografer under en tid. Men med tiden skedde dock ett skifte.

– Via fotografiet fick jag upp ögonen för editorial design och grafisk design i stort, och hur jag kunde dra fördel av min fotografiska blick även i det grafiska. Därför utbildade jag mig inom grafisk kommunikation och arbetade därefter som grafisk designer och art director på den danska avdelningen av Rethink, en stor kanadensisk reklambyrå, säger hon.

Jury för Packnorth Award 2026

Det skulle senare leda Ulla till att både undervisa i visuell kommunikation och starta eget. Idag driver hon Studio Urr där hon är creative director och har ett alldeles särskilt kärleksförhållande till förpackningar.

Att Ulla blir den som ska bedöma bidragen i den nya kategorin känns därför givet. I bedömningen menar hon att hon framför allt kommer att titta på förpackningens helhetsintryck.

– Om det är sammanhängande, har en konsekvent stil och detaljer som gör något särskilt och originellt. När förpackningsdesign är stark har den shelf impact – den skiljer sig från liknande produkter på ett övertygande sätt. Samtidigt som man direkt förstår vilken kategori, till exempel pasta, produkten tillhör.

Vare sig det gäller typografi, illustration, grafik och budskap menar Ulla att stark förpackningsdesign handlar om budskapet det levererar – en samverkan av patos, etos och logos.

– Designen ska ge mig lust att ta produkten i handen och utforska den – ge mig en upplevelse. En upplevelse kan vara ett starkt budskap aktiverat genom design och verbal kommunikation, eller ett vackert formspråk och en taktilitet i materialet som väcker känslor.

Packnorth Award belönar nordens bästa förpackningar över 12 kategorier. Förutom Grafisk förpackningsdesign kan man bland annat tävla i kategorierna Livsmedels- och dryckesförpackningar, Kalendrar och Lyxförpackningar.

Här möts formgivare, konstruktörer och materialnördar i en vänskaplig men prestigefylld kraftmätning. Detta genom en juryuppsättning bestående av några av branschens främsta.

Ulla ser på det kommande juryarbetet som ett fantastiskt tillfälle att möta begåvade människor som delar den egna passionen för förpackningsdesign.

– De bidrar med enorm kunskap och det har jag den allra största respekt för. Jag ser fram emot att få ta del av alla möjliga designlösningar inom en mängd olika produktkategorier. Att bli överraskad av något oväntat i en annars väldigt standardiserad kategori, att stanna upp inför något helt överdådigt som spelar på alla strängar – eller att bli nyfiken på något enkelt som öppnar sig med ett ”ahhh – det där är riktigt bra”.

Att se på design med kritiska ögon

Den långa erfarenheten av olika områden inom den grafiska branschen har medfört att Ulla per automatik ser på design med väldigt kritiska ögon – något hon erkänner är på både gott och ont.

– Jag värderar allt jag ser, vilket definitivt är en arbetsskada. Efter många år i branschen och ett stort intresse för fältet är det nog oundvikligt att jag påverkas av det jag tittar på. För mig är det dock helt naturligt att plocka isär designelement och bedöma dem både var för sig och i helheten. Jag kan faktiskt inte låta bli, säger hon.

Något Ulla har mindre till övers för är när företag slappar när det kommer till den visuella kommunikationen, vilket påverkar förtroendet direkt. Det är med andra ord svårt att sälja premium med en logotyp som ser ut att vara gjord i panik fem minuter före deadline.

– Vår syn är vårt mest styrande sinne, och vi bedömer undermedvetet allt vi ser. Därför ser jag en enorm vikt i att förmedla vad som är bra och fungerande design, så att varumärken framstår som professionella genom sina produkter. När jag ser ett företag som inte har ansträngt sig för att skapa professionell visuell och verbal kommunikation, dömer jag tyvärr ut dem helt och hållet och ifrågasätter deras förmåga att lösa en uppgift.

Förpackningstrender – hållbarhet, minimalism, ”non-design” och storytelling

När det kommer till de rådande trenderna inom grafisk förpackningsdesign ser Ulla flera av dem som fortfarande har momentum från tidigare år.

– Hållbarhet står självklart högt på agendan, och vi ser allt fler medvetna materialval som belastar klimatet mindre, men som ändå håller en övertygande hög designnivå. Som konsumenter förväntar vi oss detta, och företag måste leverera om de vill tas på allvar av en växande del av befolkningen, säger hon.

Ett annat exempel är minimalismen som fortfarande är stark, men med mer liv när det kommer till de typografiska valen. Fokus läggs gärna på dekorativa ligaturer, ink traps och andra detaljer som sticker ut.

– Det arbetas även mycket med färgytor, fortfarande med gradients, samt djärva färgval som verkligen syns. Silver, krom och blanka ytor är också svåra att undvika när produkten riktar sig till stilmedvetna konsumenter, säger hon.

En relativt ny trend hon observerat är ”non-design”-uttrycket som nu börjat ta plats inom förpackningar. Stilen kännetecknas av en handgjord och lite slumpmässig design och tilltalar tydligt en yngre målgrupp som dras till något disruptivt, gärna med 90-talsreferenser. Hittills har man framför allt kunnat se den på mer experimentella livsstils- och beautyprodukter, men kan möjligt sprida sig till även andra förpackningsområden.

Något som fått ett rejält uppsving de senaste åren är förpackningar med personlig storytelling, som är fortsatt populärt. Vi köper inte bara en produkt, vi köper en berättelse. Helst med ett ansikte, en plats och en känsla av äkthet.

– Den goda historien, förmedlad genom ett varmt och vänligt formspråk, är fortsatt stark. Många produkter särskiljer sig genom en kärnberättelse som jag som konsument gärna köper in mig i, beroende på livsstil. Särskilt den ”lokala” berättelsen har blivit kraftfull – ett sätt att ta avstånd från det massproducerade och industriella, som sällan upplevs som attraktivt.

Utbildningens framtid och enkelhet vs. komplexitet

Hur tror du att utbildning inom visuell kommunikation behöver förändras?

– Det säger sig självt att utbildningarna måste hänga med – och helst ligga ett steg före branschen. Det kräver att kunskap utvecklas på en hög nivå. Undervisningen måste vara uppdaterad kring trender och samtidigt utforskande inom fältet, så att de studerande kommer ut i världen som attraktiva medskapare av morgondagen, och inte som gårdagens nyheter. Därför är det avgörande att utbildningarna skapar ramar för denna kunskapsinhämtning, vilket börjar med att ställa höga krav på undervisningens nivå.

När är en lösning som starkast i sin enkelhet – och när behöver den vara komplex?

– Det är svårt att ge ett generellt svar, eftersom det helt beror på budskapet. Om vi som konsumenter kan förstå budskapet på ett enkelt sätt är det en styrka att lösningen är enkel och snabbt kan avkodas. Särskilt för produkter där vi inte lägger mycket kognitiv energi på valet, till exempel dagligvaror, är det en fördel att snabbt kunna förstå produkten.

Undantaget menar hon är när det kommer till dyrare produkter med avancerade funktioner, som vissa teknikprodukter. Där behöver man ha en annan komplexitet eftersom de kan ha flera USP:ar som måste kommuniceras på förpackningen.

– Vissa produktkategorier har med tiden fått ett mer minimalistiskt uttryck, till exempel beauty-produkter, eftersom det signalerar high-end, kvalitet och renhet. Samtidigt gör det konkurrensen svårare, då trenden lätt leder till copycat-strategier. Det blir som mest intressant när ett varumärke vågar visa komplexitet eller ta ut en helt annan visuell riktning, avslutar Ulla.

Övriga bilder i artikeln: Studio Urr / Ulla Risager.