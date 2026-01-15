Nyheter inför Guldägget 2026

Som varje år sedan 1961 arrangerar Komm även i år tävlingen Guldägget. I en bransch under ständig utveckling behöver tävlingen hänga med i svängarna, varför det skett några förändringar inför årets Guldägget. Den kanske största är att en helt ny kategori införts, Ideellt, som ska prisa grym kommunikation för ideella organisationer. Såhär beskriver Guldägget kategorin:

”Här tävlar ideella organisationer och föreningar med kommunikation som har till syfte att driva opinion, insamling eller på annat sätt generera intäkter. Oavsett om detta sker på egen hand eller i samarbete med ett kommersiellt varumärke. Samt oavsett vem som skickar in bidraget”.

Bidrag som hör hemma i kategorin Ideellt kan därmed inte tävla i de andra kategorierna med undantag för Förpackningsdesign, Grafisk Form, Identitetsdesign, Hantverk samt Effekt. Guldäggets projektledare Josephine Frigge förklarar att de infört den nya kategorin i syfte att skapa en mer rättvis tävling då regelverken skiljer sig åt.

– Bidrag från ideella organisationer behandlar ofta frågor som berör starkt och får därför – medvetet eller omedvetet – en fördel i juryns bedömning. Genom att samla dessa bidrag i en egen kategori kan de bedömas på mer likvärdiga grunder. De ideella organisationerna lyder inte under samma regelverk som kommersiella aktörer. De har helt enkelt större yttrandefrihet.

Andra justeringar som Josephine menar också ska bidra till en mer rättvis bedömning är under filmkategorin. Här har man valt att införa en maxgräns på två minuter för casefilmer, och helt utesluta casefilmer som bidrag i kategorierna Kortare & Längre filmer. Samtidigt tas kategorin Digitalt bort då Guldägget bedömer att den inte längre behövs.

– Nästan all kommunikation idag är digital i någon form. Därför har kategorin spelat ut sin roll. Bidrag som tidigare tävlade i Digitalt kan fortfarande delta i andra kategorier där deras styrkor kommer till sin rätt, säger Josephine.

Läs också: Guldägget – 60 år av reklamhistoria

En annan nyhet är att specialpriset Omställningsägget blir en del av tävlingens ordinarie kategorier. Med kategorin Omställning vill man inspirera fler varumärken att använda sin innovationsförmåga, sitt inflytande och sin räckvidd för att skapa affärer som förändrar beteenden, påverkar attityder och skyndar på samhällets omställning. Kategorin har följande beskrivning:

”Kategorin Omställning premierar kreativitet som bidrar till en positiv påverkan på människor och miljö, och som påskyndar omställningen till ett mer hållbart samhälle. Den välkomnar bidrag från kommersiella aktörer som, utifrån sina relevanta och väsentliga hållbarhetsområden, har tagit konkreta steg för att lösa våra gemensamma klimat-, miljö- och samhällsutmaningar”.

Med två veckor kvar tills deadline finns det fortfarande tid att skicka in sitt bidrag. Se bara till att Guldägget har bidraget senast fredag den 30:e januari (24 februari om du vill tävla i Guldblick och Guldskrift). Här kan du läsa mer om tävlingens regler och skicka in ditt bidrag.

Hur ser kännedomen om Guldägget ut internationellt?

– Jag skulle säga att den är väldigt god, Guldägget och svensk kommunikation har under många år varit väldigt framgångsrik! Säger Josephine.

Hanna Stenwall blir årets juryordförande

Komm är även de som utser vem som får axla det ärofyllda uppdraget som tävlingens juryordförande. I år har valet landat på INGO Sthlms executive creative director Hanna Stenwall. Hanna har gedigen erfarenhet av juryarbetet då hon tidigare suttit som jury för bland annat Cannes Lions, One Show, AICP och Eurobest.

– Hanna har väldigt mycket erfarenhet av olika jurys, både i Sverige men även internationellt. Hon är en person med hög integritet vilket jag tror är viktigt i en sådan roll. Att hon dessutom är en bra och inlyssnande person ser jag som väldigt positivt och det ska bli en ynnest att få jobba nära henne under hela juryförfarandet, säger Josephine.

Tre frågor till Hanna Stenwall

Vad skulle du skicka med till juryn?

– Kan vi enas om att premiera det som skaver? Idéer man, med ett lite lätt hysteriskt leende, inte kan sluta klia på fastän det börjar blöda och det inte finns plåster till hands, för vem tar med plåster till ett konferensrum? Idéer som gnager i bakhuvudet tills man börjar omvärdera de där fina men fundamentalt obekväma skorna på självaste galakvällen.

Vad hoppas du få se bland årets inskick?

– Ett sammelsurium av instinkt, personlighet, popkultur, trender och plattformar. Reklam som inte uppfattas i första hand som reklam, just för att den fått ett eget liv och en egen rytm som den rör sig till. Lite som en oväntat stor grupp ålar: kanske inte fullt lika hala, men tillräckligt svårkontrollerade för att man direkt förstår att det inte är någon idé att försöka tämja dem till att sitta fint i en mockup.

Vad ser du mest fram emot?

– Minst fem stycken ”jaha!” och ”minsann!”. Då har jag åtminstone bingochans. Det unnar jag alla andra också. En liten känslomässig hicka räcker ibland för att få lite energi där inne i det förbannade väntrummet.

Viktiga datum för Guldägget 2026

• 30 januari kl.17.00 – Deadline för Guldägget

• 24 februari kl.15.00 – Deadline för Guldblick & Guldskrift

• 18/19 mars – Nomineringsvernissage

• 23 april – Guldäggsgalan 2026