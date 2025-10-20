”Ett bildspråk som berör och imponerar”, ”ett gediget hantverk som lyfter tystade röster” och ”ett projekt som belyser allas vår längtan efter något paradisiskt”. Det är juryns ord om tre av de totalt åtta vinnande bidragen i tävlingen Kolla! 2025.

Under ledning av konstnären och programledaren Kakan Hermansson delades pris i Kolla! ut under festliga former i Moderna museets lokaler på Skeppsholmen i Stockholm. Bland vinnarna finns både etablerade visuella kreatörer och nya talanger. Under galan belöandes bland annat bilderboken ”Alla äter alla” skriven och illustrerad av Aron Landahl, GTA 5 tillägget ”Mission Talita” skapat av byrån Åkestam Holst för organisationen Talita och mattan ”Sju sorters blommor” av Shabnam Faraee.

Vinnarna i Kolla! 2025 utses av en jury som alla är yrkesverksamma visuella kreatörer. Årets jurymedlemmar består av Arad Golan Coll, Moa Romanova, Emma Richey, Ben Baker, Idun Isdrake, Linnéa Paulsson Neppelberg, Minna Floss, Perniclas Bedow och Sara Hansson. Juryordförande Erica Jacobson är designer och illustratör och står bakom kampanjer som ”Don’t forget to touch your tortillas” och Häagen-Dazs Emily in Paris-glasskollektion.

Bland årets vinnare ser hon lekfullhet och den starka viljan att berätta som gemensam nämnare.

– De är hantverksmässigt och stilmässigt nyskapande och inte minst finns ett samhällsengagemang bland flera bidrag. Det är tydligt att visuell kommunikation har så många viktiga roller i vår samtid, och det är roligt att få lyfta det via Kolla! ut till en större allmänhet.

Finns det någon kategori eller vinnare som du känner lite extra för?

– Jag fastnade speciellt för flera studentarbeten, mycket tack vare att de kan förhålla sig fritt i sitt uttryck utan begränsningar som vanligtvis finns i ett kommersiellt uppdrag. Det finns humor, originella tekniker och manér och en ömsinthet i berättandet som gjorde mig både lycklig och lite rörd! säger Erica Jacobson.

Vinnare Kolla! 2025

Bild

”Alla äter alla” av Aron Landahl

Bidraget ”Alla äter alla” är en bilderbok och naturbok för alla åldrar skapad av Aron Landahl. I boken berättar varje uppslag en historia om ett vackert, våldsamt och hungrigt djur.

Effekt

Sju sorters blommor

Form

Låt hundra blommor blomma av Parasto Backman

Kreatören Parasto Backman har skapat den grafiska identiteten till utställningen Låt hundra blommor blomma för Röhsska museet i Göteborg. I identiteten ingår utställningsscenografi i form av större skyltar och verksskyltar samt, affischer och en publikation.

Hantverk

”Var är mitt ägg?” av Julia Groth

”Var är mitt ägg?” Är en ordlös saga om en hönsmammas oroliga sökande efter sitt ägg. Under en obevakad stund kläcks hönans ägg så att bara benen sticker ut och ägget vandrar iväg.

Innovation

Mission Talita av Åkestam Holst

Bidraget Mission Talita vrider på perspektiven i ett försök att nå ut med information till nya grupper om kvinnors verklighet inom prostitution och sexhandeln. Genom en modifierad spelupplevelse för GTA 5 får spelarna genomföra fyra actionfyllda uppdrag.

Kollektivet

Malmö in the making av Gonzalo Rodriguez de las Heras (Skinny Gonzales)

”Malmö in the Making” är en satsning av Malmö stad för att utforska vad stadens rum, arkitektur och kultur betyder för Malmöborna – och hur de kan vara med och forma stadens utveckling.

Samarbete

VIKGUBBAR. 55 karaktärer av 219 tecknare

Projektet Vikgubbar består av totalt 55 karaktärer skapade av 219 svenska tecknare. Projektet initierades av Marcus-Gunnar Pettersson och boken, där de 55 karaktärerna går att ta del av, är formgiven av Daniel Bjugård och utgiven av Bonnier Carlsen och Max Ström.

Studentarbete

”I wanna know what love is” av Hanna Järgenstedt

Hanna Järgenstedts studentarbete I want to know what love is består av en animerad film och en tillhörande bil i papier maché. Bidraget är Hanna Järgenstedts examensarbete för studier vid Konstfack inom visuell kommunikation.

Mer om de vinnande bidragen och juryns motiveringar finns på Svenska Tecknares webb.

Läs också: Kolla in Kolla!