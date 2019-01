Stjärnspäckat på Nordens största inredningsmässa

TEXT Mina Stierna

Zandra Rhodes Foto: Gustav Kaiser

Den 15 Februari slår Formex upp dörrarna, och det med ett riktigt stjärnspäckat program. Designerlegendaren Zandra Rhodes har gjort entréhallens utställning – en riktig färgexplosion! De världsberömda trendanalytikerna Li Edelkoort och Edouard Keller delar med sig av sina trendspaningar. Formex Trends, Formex egen trendspaning, presenteras bland mycket annat!

Formex, Nordens största inredningsmässa, fyller som vanligt Stockholmsmässans samtliga hallar – 750 utställare, 20 000 besökare och 650 medierepresentanter finns på plats!

Den 15-18 januari samlas här nationella och internationella formgivare, inköpare, agenter, grossister och importörer från inrednings- och designbranschen. Formex bjuder, förutom på möjligheten att se nyheter och göra affärer, även på inspiration, trender och kunskap i form av utställningar och föredrag.

Några höjdpunkter under Formex:

Designlegendaren Zandra Rhodes, 78 år fyllda, har i egenskap av Formex Guest Influencer skapat en färgsprakande och livsbejakande utställning på entrétorget. Den är inspirerad av Zandras eget hem i London, till bredden fyllt av memorabilia hon samlat på sig genom sin långa karriär. Zandra, som har klätt berömdheter som Princess Diana och Freddie Mercury, firar i år 50 år som designer.

Li Edelkoort och Edouard Keller – två av världens mest efterfrågade trendanalytiker gästar Formex. Två spännande talare som kommer att dela med sig av sina insikter och bjuda på inspiration exklusivt för Formex utställare och besökare. Li Edelkoort arbetar inom många olika branscher som mode, inredning, kosmetika, detaljhandel och mat. Hennes Paris-baserade företag Trend Union skapar trendböcker som blickar två år framåt i tiden och används som strategiska verktyg av designers och marknadsförare på internationella varumärken. Edouard Keller representerar Carlin Creative Trend Bureaui Paris, världens första trendbyrå som startade för att förse mode- och textilindustrin med ”trend intelligence”, och som i dag har representation i 25 länder.

Formex Trends SS2019 är en komplett trendguide inför den kommande säsongen. De tre trender som presenteras denna gång är:

More is More – Less is a Bore! Mixade material, kreativitet och en spännande ny färgpalett.

Kindful Soul. Närvaro av naturen, harmonisk energi och sensuella taktila sensationer.

New Materialism. Tidlöst möter nytt, kontrastrika mönster och innovativa återvunna material.

Liveperformance-graffiti av Oliw87 som i ett samarbete med ABSOLUT ART visar sina färdigheter på en Jaguar som är uppställd på entrétorget. Oliw87 började måla graffiti och street art i början av 2000-talet. Hans devis är ”Snabbt, smutsigt och äkta”.

Kindful Lounge – en helt ny lunchbar och kafé i A-hallen som har yogastudio (!) och erbjuder energimassage samt make up-drop in i samarbete med Kicks.

NYHET: Formex förbereder stora förändringar till Formex i Augusti 2019

Som Nordens ledande mötesplats för formgivning och inredningsdesign ska Formex vara en inspirerande och effektiv mötesplats. Omvärlden har förändrats och vi ser nya köpmönster och behov bland utställare och besökare. Senast vi gjorde större förändringar i hallarna var 2011.

– Sedan 2011 har vi haft den indelning som finns i dag och har under en tid fört diskussioner om en större förändring och nu är det äntligen dags! säger Christina Olsson, projektchef för Formex.

– Det känns inspirerande att kunna erbjuda utställarna, och även besökarna, en helt ny hall-layout på mässan. Den ger alla utställare möjlighet till vitalisering och att finnas med i nya sammanhang.

Till mässan i augusti lanseras åtta helt nya områden: Dining, Scandinavian Living, Giving, Adding, Decorative Living, Up Coming, Wellbeing och Lifestyle Living.