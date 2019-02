Svensk designat mobilspel finansierar solenergi i utvecklingsländer

TEXT Mina Stierna

Annons

Utvecklarna av spelet Polytopia har ingått ett samarbete med Trine, ett svenskt bolag som erbjuder möjligheten att investera i lån till solenergibolag i utvecklingsländer som i sin tur använder lånen för att erbjuda byar på landsbygden solenergi. I spelet kan du köpa olika tribes där en av dem går under namnet Zebasi. Alla vinster från försäljningen av Zebasi Tribes investeras nu i lån via Trine vilket kan leda till en minskning av CO2 utsläpp upp till 500 ton per år.

”På så sätt hjälper vi till att skapa medvetenhet om klimatförändringarna och att det finns smarta lösningar som kan hjälpa till”.

Säger Felix av Ekenstam, grundare av Midjiwan AB / The Battle of Polytopia.

”Vi är verkligen glada av att samarbeta med Midjiwan. Inte bara har de skapat ett bra spel som många Trine-anställda spelar, men visar också att det finns många sätt att bidra till att bekämpa klimatförändringen om vi alla gör vår del.”

Andreas Lehner, grundare och COO ofTrine.

Att investera vinster från spel i miljöprojekt är hittills sällsynt men denna form av kreativt entreprenörskap är viktigt för att världen ska klara omställningen från fossil till förnybar energi. Midjiwan kommer att fortsätta vara öppen för liknande former av samarbeten med företag som erbjuder lösningar som gynnar miljön.