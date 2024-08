Svenska stjärnskotten om vinsten i D&AD New Blood

Vi har pratat med Maja Janson, Amelie Borg, Christine Högström och Anyela Mohlin som kammade hem Graphite-pennan för sitt arbete med briefen IMAX. De går alla på utbildningen Communication Design, som är ett tvåårigt program med fokus på hantverket inom visuell kommunikation. Här jobbar man kontinuerligt med riktiga kunder och verkliga case efter skarpa briefer, något som är specifikt för Berghs. Under det första året på programmet Communication design ingår kursen Design challenge där man får möjlighet att arbeta med tävlingen D&AD New Blood. Varje grupp väljer var sin brief utifrån de briefer som är speciellt designinriktade.

– Den här typen av projekt för stora internationella och etablerade varumärken blir såklart extra utmanande, men också väldigt kul för att se hur vi mäter oss internationellt, berättar Amelie.

Briefen var att skapa ett nytt designsystem som förstärker och särskiljer IMAX fyra kategorier: 70 mm (bio), Live (konsert och sport), Documentary (dokumentärer) och Enhanced (hemmabio). Bidraget bestod av nya logotyper, vinjetter och en ny landningssida samt hur man kan anpassa identiteten till olika kommunikationsenheter.

När det kommer till rollfördelning i gruppen berättar de att de inte hade arbetat med varandra tidigare. De pratade tidigt om att låta rollerna ha sin gång under projektet, för att testa på vad var och en tyckte var roligast. En stor utmaning var att bibehålla känslan av IMAX och samtidigt särskilja de olika kategorierna åt.

– Under arbetets gång delade vi upp uppgifterna utifrån vad alla kände sig mest inspirerade av att jobba vidare med. Därefter har vi hjälpts åt med allt in i minsta detalj och tillsammans arbetat fram varje del, säger Christine.

IMAX – målgrupp och identitet

– Vi kom snabbt fram till att IMAX har en trogen målgrupp som skulle välja IMAX oavsett hur identiteten ser ut eller hur mycket de kommunicerar, för att de tycker om tekniken. Därför valde vi att rikta arbetet till en ny målgrupp som inte har så bra koll på vad IMAX är. Vi pratar då om känslor istället för tekniken, berättar Maja.

Amelie berättar vidare att utmaningen var att finna balansen mellan att hitta en ny identitet för de fyra kategorierna som känns spännande och innovativt. Samtidigt ska de få IMAX att poppa och särskilja sig inom kategorin och branschen som helhet – men behålla en del av det IMAX är idag.

Bryter loss från gammalt manér

Amelie förklarar att när man tittar på hur branschen för bio och streaming ser ut rent visuellt, ser man att den är relativt homogen vad gäller uttryck, färgval och identitet överlag där fokus ligger på tekniken i sig. Genom arbetet ville de bryta loss från detta manér och särskilja sig från konkurrenterna och kategorin. Samtidigt förtydligades IMAX styrkor, premiumerbjudande och position som pionjärer och ledande på marknaden.

– Genom att visualisera de känslor och upplevelser som IMAX leder till vill vi prata om de känslor som tekniken faktiskt möjliggör – istället för att enbart prata om vad IMAX är – det vill säga tekniken, med en identitet som kändes mer autentisk och mindre stereotypt “techig”. Vår riktning för det visuella språket för det nya designsystemet blev således orden Authentic, Extraordinary och Pioneer, förklarar Amelie.

Det gruppen vill förmedla är att visa vad man känner när man tittar på IMAX: hur känns det när man går på bio till exempel? Där vill man gå in i en annan värld, det känns imponerande och spännande. När man tittar på dokumentärer vill man förkovra sig, samtidigt som liveupplevelser är vibrerande och pulshöjande. Detta ville man också förmedla visuellt genom vad känslan har för färg, typografi, rörelse och ljud.

Var hämtade ni inspirationen till bidraget?

– Efter att ha landat i ett narrativ tittade vi på visuella referenser för våra värdeord. Mest framträdande på det bordet var värmekartor, känselspröt, organiska former, ett bildspråk med människor i fokus och poppiga, kaxiga färger. Det blev inspirationen och grunden för konceptet. Eftersom vår research av branschen visade på ett likartat uttryck hos konkurrenterna blev inspirationen överlag att röra sig bort till andra sidan av spektrat, förklarar Amelie.

Gruppen är överens om att det roligaste var att få använda sig av alla verktyg de har fått med sig under årets gång och att arbeta med en skarp brief.

– När man arbetar processinriktat blir det så mycket enklare att landa rätt, och den känslan när man väl har landat är väldigt härlig, säger Maja.

– Vi jobbade mycket i början med att hitta ett narrativ och lägga upp en tydlig strategi för vår idé. Mycket brainstorming och många Figma boards senare började vi jobba i Adobe för själva hantverket, berättar Anyela.

– Förutom digitala verktyg har en stor del av processen lagts på att få fram själva idén. Vi har säkert använt några hundra post-it lappar för att snabbt få ur oss alla idéer vi kan komma på. Sedan har de samlats på stora whiteboards, där vi sedan skissat fram och tillbaka mellan idéerna, lägger Christine till.

Hur var det att motta priset i London?

– Det var superkul att få möjlighet att som student få komma till London och ta emot priset på plats av D&AD. I Shoreditch på prisutdelningen var det en väldigt peppig stämning och roligt att se alla otroliga bidrag. Utöver ceremonin och en del nätverkande blev det så klart även en del pubhäng, berättar Maja.

– Och det är ett superfint tecken på att vi alla är på god väg i rätt riktning. Det känns också extra peppigt inför andra året på Berghs! summerar Amelie.

För att besöka teamets sajter, klicka på respektive namn: Amelie Borg, Anyela Mohlin, Christine Högström, Maja Janson.

Grupp nummer två från Berghs vann pennan Wood för sitt bidrag Hands of Change

För The Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative fick gruppen i uppdrag att skapa symboler för hopp, enhet och handling, som en bannerikon för rörelsen.

”Med vårt koncept, Hands of Change, strävar vi efter att främja mänsklig koppling och enhet. Inspirerade av hur människor kommunicerar med sina händer använde vi det brittiska teckenspråket och tecknen för hopp, enhet och handling för att skapa våra symboler. Vi designade symboler som kännetecknas av livfulla färger, som symboliserar hopp om en mer hållbar planet. Symboler som är slagkraftiga, men tillräckligt minimalistiska för att kunna replikeras av aktivister i deras kamp för en bättre planet.”

Deltagarna i gruppen berättar:

– Det är viktigt att inte tvinga fram idéerna. De bästa idéerna kan dyka upp när man som minst anar det, exempelvis ute på gatan eller vid ett samtal man överhör i bussen. Med andra ord, att vara öppensinnad till allt man ser och hör runt om sig, säger Marco Taccola.

– Något jag tyckte var väldigt lärorikt och användbart i vår process var att få input från flera olika människor. Det skulle jag tipsa andra om i liknande situationer. Att pitcha sin idé många gånger för personer med olika kunskap och erfarenhet av design var till stor hjälp. Vi fick en mängd användbar feedback som hjälpte oss vidare i vår process, berättar Linnéa Svensson.

Rosanna Söderström berättar att briefen handlade om att skapa symboler som sprider hopp i arbetet mot fossila bränslen, där både aktivister, organisationer och allmänheten var målgruppen.

– Något vi insåg i researchen var att sättet som miljöaktivister och organisationer kommunicerar är väldigt olika: aktivisternas mål är ofta att sticka ut och beröra, medan organisationer är mer finkammade. Vårt mål var att hitta ett nytt sätt att kommunicera om miljöfrågor som kompletterar och tar inspiration från både aktivister och organisationer, säger hon och fortsätter:

– Arbetet handlade sedan mycket om att förenkla vårt budskap om hopp för miljökampen så långt det gick utan att förminska den allvarliga fråga vi faktiskt hanterar. Det var en svår uppgift, men otroligt lärorikt. Jag tror det viktigaste i det här projektet var att vi hade väldigt roligt och uppskattade varandras åsikter och idéer. Det har varit ett väldigt givande arbete för att bryta egna tankemönster, och jag tar med mig mycket ny inspiration från mina gruppmedlemmar.

Avslutningsvis kommenterar Pålle Pettersson, program- och kursansvarig på Berghs, tävlingen.

– D&AD:s New Blood-briefer är de kanske mest välskrivna och utmanande bland de internationella studenttävlingarna. Riktigt skarpa problemställningar levererade av stora etablerade varumärkesägare. Alltid lika kul när Berghs studenter kan mäta sina talanger mot studenter från övriga världen, säger han.