Vinnare i svenska Pida-tävlingen

TEXT Claes Nordström

Tre studenter från Nackademin hamnade högst på prispallen i Pidas svenska deltävling.

Uppgiften i årets designtävling Pida, var att blicka framåt, och leverera bidrag till hur en en hållbar och spännande förpackning ser ut år 2030. Den svenska deltävlingen avgjordes onsdagen 22 maj i Stockholm, där en internationell vinnare korades. Sophie Lindhe Brand project coordinator på Billerud Korsnäs är mycket nöjda med tävlingen och alla bidragen:

– Det var en fantastisk tävling, många jättebra innovativa bidrag och fokus på hållbarhet. Helt enkelt väl genomtänkta bidrag, säger hon till CAP&Design.

Studenterna kunde välja att formge sina förpackningar inom tre kategorier – skönhetsprodukter, kläder och godis. En stor del av förpackningsbidragen hamnade inom klädeskategorin, och så gjorde även vinnarbidraget. Nackademins studenter Alicia Lundgren, Natasa Bosnjak och Christian Koch knep guldmedaljen Pida Gold award för sin förpackningsdesign av Bois underwear. Deras vinnande förpackning har en banans form och utseende och skapad för att innehålla underkläder för män.

– Väldigt fantasifull, en förpackning för kalsonger, konstaterar Lindhe som tillägger att många av bidragen la stort fokus på hållbarhet.

– Det var förpackningar med som hade många bra aspekter, exempelvis förseglingsmetoden att sy istället för att använda lim.

Alicia Lundgren, Natasa Bosnjak och Christian Koch får nu ta med sitt tävlingsbidrag till juryn i den internationella Pida-tävlingen och den slutliga vinnaren kommer att utses under förpackningsmässan Luxe Pack i Monaco den 30 september. Det svenska bidraget kommer där att tävla mot motsvarande vinnare i Tyskland, Frankrike och Storbritannien.

Vinnare korades även i ytterligare tre kategorier. Priset för Highest level of innovation gick till bidraget Deep från Nackademin för deras sätt att tänka hållbart och nytt men ändå fokusera på en vacker utsida. Kategorin Highest level of sustainability vanns av bidraget Björke, även den från Nackademin, som med en ren och avskalad design förkortar produktionskedjan och ger en mer hållbar produkt. Bidraget Ocho från Linköpings Universitet kammade hem utmärkelsen Highest level of user friendliness för sitt sätt att utmana e-handeln till mer hållbara alternativ.

– Allt fler konsumenter vill aktivt bidra till en hållbar framtid och det kommer att ställa ännu högre krav på klimatsmarta förpackningar. Det tycker jag att årets tävlande har tagit till sig, säger Sophie Lindhe.

Initiativtagaren Billerud korsnäs använder Pida som ett sätt att driva utvecklingen av förpackningsdesign, lyfta fram unga talanger och skapa en mötesplats för branschen.

Alla bidragen kan ses på PIDA:s sajt.