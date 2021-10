Vinnarna i Svenska Designpriset 2021

TEXT Lamin Kivelä

ÄNDRAD 2021-10-15 | PUBLICERAD 2021-10-15

Den 14 oktober gick prisutdelningen för Svenska Designpriset 2021 på Berns i Stockholm. Här är alla pristagare.

I årets tävling delade Svenska Designpriset ut 31 Guldmedaljer, 31 Silverdiplom och Juryns pris, Årets designer samt Årets våghals.

Konferencier för galan var komikern Johan Wester – en av skaparna bakom humorserien Hipp Hipp (producerat av SVT Malmö första gången 2001).

Svenska Designpriset instiftades 2005. Vinnarna av guld och silver i de olika kategorierna röstas till 50 procent fram av svenska folket och till 50 procent av tävlingens jury.

Jury 2021

Anna Lundqvist, freelance product designer

Andrea Rosengren, designchef H&M

Catharina Starby, creative director and curator

Christina Sandell, art director

John Mellkvist, head of future and strategy

Josefin Karlsson, UX designer Google

My Söderholm, social media expert

Tobias Ahlin, designingenjör Github

Årets pristagare

Redaktionellt – Bok –Print

Guld

Fernando!

Byrå: Hummingbirds the Hybrid Agency

Motivering: För en ytterst smakfull och välmatad dokumentation av vad som kan hända när någon bestämmer sig för att komma förbi med något gott.

Silver

Sigurd Lewerentz: Dödens och livets arkitekt

Byrå: Arkdes

Redaktionellt – Magasin – print

Guld

Faktum Novell vol 2

Byrå: Faktum Sverige AB

Motivering: För en formgivning som knockar, ruskar liv i- och sedan drar in dig i en bild- och bokstavsvärld där du vill stanna kvar länge.

Silver

Falcon 125-årsjubileum

Byrå: WDW Creative

Redaktionellt – Kundtidning – print

Guld

Value

Byrå: Spoon Agency

Motivering: För en kassaskåpssäker investering i kvalitativ formgivning – som ger avkastning av allra högsta valör.

Silver

Lera (1/2021)

Byrå: Chiffer

Information – print

Guld

Waxholmsbolaget – Skärgårdskarta

Byrå: Familjen

Motivering: För visuell och instrumentell briljans och vad som kanske är den ultimata adaptionen – från fast till flytande.

Silver

Repertoar in a box

Byrå: Riksteatern

Information – Årsredovisning – print

Guld

Riksteatern – vad vi gjorde 2020

Byrå: Riksteatern

Motivering: För en uppvisning i hur man förpackar och dramatiserar de torraste bolagsfakta till en sprakande föreställning med extra allt.

Silver

Uppsalahems års- och hållbarhetsredovisning 2020

Byrå: Uppsalahem

Information – Årsredovisning – digital

Guld

Kungsleden Års- och hållbarhetsredovisning 2020

Byrå: Narva

Motivering: För en design där mjuka pasteller och animerade bilder leder blicken.

Silver

SEB Års- och Hållbarhetsredovisning 2020

Byrå: Narva

Identitet – Förpackning

Guld

Tattoo Mender

Byrå: Formgårda AB

Motivering: För en estetisk fullträff i en nischad förpackningskategori som etsar sig fast i bildminnet.

Silver

Nils Nicotine Pouches

Byrå: Nils No Tobacco AB

Identitet – Grafisk identitet

Guld

AIK

Byrå: Rickard Frank Studio

Motivering: För en härlig visuell spänst och en matchavgörande grafisk känsla som man inte dribblar bort i första taget.

Silver

Vrå

Byrå: Happy F&B

Identitet – Produktdesign

Guld

No Douche Bag

Byrå: Forsman & Bodenfors

Motivering: För det ovanliga att något frånstötande kan bli så tilltalande. Det här är helt och hållet vår påse!

Silver

Informal

Byrå: Orrefors

Reklam – print

Guld

Vi jobbar hemifrån. Precis som vanligt.

Byrå: Hummingbirds the Hybrid Agency

Motivering: För en estetiskt vacker och etiskt drabbande påminnelse om att stanna till och bry sig. Och det gör vi.

Silver

Fabror Arnes – God Smak

Byrå: Sould

Reklam – digital

Guld

Studiero

Byrå: Zellout

Motivering: För en visuell och audiell ro, i en tid när ovisshet och större förändringar rår.

Silver

Högskolan i Gävle 2021

Byrå: Lundberg&Co

Digitalt – App

Guld

Lumeno

Byrå: Sticky Beat

Motivering: För att den får något tungt att kännas lättare, med lekfulla gradienter och organiska former.

Silver

Filmstadens app

Byrå: Rebel and Bird

Event – Monter och event

Guld

Second hand i första hand

Byrå: Futurniture

Motivering: För ett underbart vackert projekt som bevisar att både ungt och gammalt förlänger livet i varandras sällskap. Det här vill vi se mer av!

Silver

Malmö Unicorn

Byrå: MK Illumination

Identitet – digital

Guld

Kvänum

Byrå: Grebban Design AB

Motivering: För en design som med lätt rörelse och interaktivitet lockar in i nya rum.

Silver

Locker Room Talk

Byrå: Markus

Redaktionellt – Personal, medlemstidning – print

Guld

I våra kvarter Magasin

Byrå: Rubrik AB

Motivering: För en lika ärlig som härlig skildring av det du har omkring dig. Det är närvarande, informativt och inkluderande på ett sätt som vidgar din vardag och får den att gnistra som guld.

Silver

People by PostNord

Byrå: Spoon Publishing

Information – digital

Guld

Visit Stockholm

Byrå: Fröjd Interactive

Motivering: För en form som hämtar inspiration från arkitekturen och väcker lusten att upptäcka vår huvudstad.

Silver

Sveriges Historia

Byrå: Bazooka AB

Event – Visual Merchandising

Guld

Polestar Digital Retail Experience

Byrå: BBDO Nordics

Motivering: För ett imponerande utställningshantverk, som med hjälp av reduktion och dekonstruktion tar människan närmare maskinen och bygger förtroende på djupet.

Silver

Don’t Hold Back

Byrå: Forsman & Bodenfors

Identitet – Grafisk identitet Hantverk

Guld

The Wave Fonts

Byrå: Happy F&B

Motivering: För en kärlek till detaljerna så innerlig – och ett grafiskt hantverk så gediget – att juryn gjorde vågen.

Silver

Farmway Logo & Identity design

Byrå: Mpire AB & Selwaye Studio

Bildkommunikation – Illustration och infographic

Guld

Femwashing och manligt ägandskap

Byrå: Annika Bäckström

Motivering: För ett sylvasst bildmanér som med nerv och tonträff höjer temperaturen till kokpunkten i ett angeläget ämne.

Silver

Illustrationsmanér till Lunds universitets grafiska identitet

Byrå: Kolossal AB

Bildkommunikation – Foto

Guld

#kavlaupp

Byrå: Nord DDB, The Amazing Society

Motivering: För en bildkavalkad av yppersta klass, som flexade överarmarna med en brännande närvaro och en imponerande muskelstyrka – med önskan om en liten, men livsavgörande tjänst.

Silver

Scenkonstbilder Göteborgsoperan

Byrå: Göteborgsoperan

Digitalt – E-handel

Guld

Craft

Byrå: Grebban Design AB

Motivering: För en pigg upplevelse och bra studs i animationerna som fångar produkternas egenskaper.

Silver

Willab Garden – Ny E-handel

Byrå: Valtech

Information Årsredovisning – Noterade bolag

Guld

Elanders Årsredovisning 2020

Byrå: Narva

Motivering: För ett gediget hantverk med färgharmoni och detaljomsorg som gör sifferexercisen till en pedagogisk- och ovanligt trevlig resa.

Silver

Latour Årsredovisning 2020

Byrå: Rubrik AB

Identitet Redesign

Guld

Kulturhuset Stadsteatern

Byrå: Kulturhuset Stadsteatern AB

Motivering: För allt det där runtomkring, som blivit mer tydligt, mer färgstarkt, mer inkluderande och mer livgivande. Inspirationen kommer redan innan föreställningen börjat.

Silver

Young & Bold

Byrå: Studio Signatur

Identitet Förpackning – Dryck

Guld

Swedish Tonic Snaps

Byrå: Pond Design

Motivering: För en kompis som är både smart på insidan och snygg på utsidan. Och som du dessutom mår genuint bra av att hänga med. Även dagen efter.

Silver

Chigurhà

Byrå: Pond Design

Identitet Förpackning – Livsmedel

Guld

Gridelli Melograno

Byrå: Mikael Selin Design Studio AB

Motivering: För en tidlöst smakfull komposition som fullkomligt dryper av stilfulla detaljer och sprakande färger. Bellissimo!

Silver

Kvarteret Erikstorp – Våra egna godsaker

Byrå: Guts & Glory

Digitalt – Sociala medier

Guld

Re-Engineering Social Media

Byrå: BBDO

Motivering: För att de med snille och nordisk elegans likt produkten visar vad som är tekniskt möjligt.

Silver

Candyking Sociala Medier

Byrå: Split Stockholm

Rörlig bild, film – Redaktionell

Guld

Arbetsterapeuten Mahvin

Byrå: Spoon

Motivering: För att de genom att sätta människan i centrum visar hur en verksamhet anpassat sig i dessa tider.

Silver

Mellan dröm och verklighet

Byrå: Spoon

Rörlig bild, film – Information

Guld

Dance 10 000

Byrå: Forsman & Bodenfors

Motivering: För att de med många steg, låter de yngre ta oss in i framtiden.

Silver

Smuggelhundarna

Byrå: Södra tornet

Rörlig bild, film – Identitet

Guld

Så Mycket Bättre – Vinjett

Byrå: Mastiff

Motivering: För en tydlig identitet där illustrationer förstärker känslan så mycket bättre.

Silver

The Next Big Leap

Byrå: Attractionfilm of Sweden AB

Rörlig bild, film – Reklam

Guld

Väggar som talar

Byrå: R3 Reklambyrå, R3 Studio

Motivering: För en berättelse ur ett unikt perspektiv som visar att kärleken sitter i väggarna.

Silver

Choose Equality | Choose Freedom | Study in Sweden

Byrå: Svenska institutet

Årets Våghals

studio sophia wood hemsida

Byrå: studio sophia wood

Motivering: För hennes sätt att koppla ihop sitt eget liv med ett grafiskt uttryck som visualiserar andra människors berättelser. Hon har skapat något vi inte tidigare sett. Det är distinkt, nyskapande och kult!

Juryns Pris

Sigurd Lewerentz: Dödens och livets arkitekt

Byrå: Arkdes

Motivering: För den totala knockouten av ett veritabelt praktverk över en av våra allra största praktverkare. Det är rakt och redovisande, men samtidigt så överväldigande och intagande, om ett konstnärligt värv på liv och död. Det här är en tegelsten med tyngd, skärpa och estetisk verkshöjd i all evighet. Amen.

Årets Designer

Andreas Kittel

Byrå: Happy F&B

Motivering: För att det är hög tid att uppmärksamma en av formgivnings-Sveriges mest ödmjuka giganter. Som år efter år levererat små och stora upplevelser för både öga, hjärta och hjärna. Som ofta hämtar ur historien och alltid hittar något nytt. Som alltid tillför kvalitet i tanke och uttryck. Är han en skrivande formgivare, eller en formgivande skribent? Varför välja. Årets designer är en renässansmänniska. Stort grattis Andreas Kittel!