Vintage möter konstsatir när Mikael Lindgren ställer ut

Mångsysslaren och entreprenören Mikael Lindgren håller vernissage på Way Gallery i Stockholm under helgen. Eventpartnern är Arvid Nordqvist, vars champagne Bollinger även syns i en och annan tavla.

Mikael beskriver utställningen som en färgstark konstsatir om bitcoin, fame och annat highlife. Vernissagens namn, ”Business in the front, party in the back”, ska reflektera just det.

– Lite som hockeyfrillan, det finns två sidor av det mesta. Utställningen är en spegling och lite satir av den generella hetsen på pengar, framgång och medias skeva bild, säger han.

Luleå-sonen har genom åren sysslat med allt från tech och media till skejtande och en tur om flygvapnet som officer. På senare år har han dock mest sysslat med fastigheter, och lite (för att inte säga mycket) oväntat öppnade det dörren för konstkarriären. Allt startade nämligen för bara ett par år sen – av en ren slump.

– Jag skulle ha en tavla till fastighetsbolagets kontor, men hittade ingen som jag gillade. Då köpte jag en stor, gammal antik guldram och målade en tavla själv som jag hängde upp på kontoret.

När lokalpressen senare gjorde ett affärsreportage på kontoret fastnade tavlan på bild i bakgrunden, och plötsligt började Mikaels DM fyllas av meddelanden från folk som var nyfikna på den där tavlan.

Han berättar att han där och då inte ville medge att han själv målat den, i stället svarade

han att den var köpt på auktion.

Men fröet var sått, och i ren entreprenörsanda började han göra fler tavlor att sälja. Det har sedan dess gått spikrakt uppåt för konstkarriären, som från början inte ens var påtänkt.

Stilen Mikael använder kallas mixedmedia och innebär att man målar över gamla motiv, oftast på vintageramar och tavlor.

Hur väljer du ut vilka motiv du ska använda som grund?

– Jag får mycket inspiration via Instagram och Tiktok, men också av det vanliga nyhetsflödet. Det kan vara allt i från en färgkombination som jag ser och skärmdumpar till något citat eller en detalj. Jag är ganska strukturerad och sparar idéer och inspiration i telefonen. Jag går först till ateljén när jag redan har en klar och fullständig ide till en tavla, avslutar han.

Har du inte möjlighet att besöka vernissagen kan du kolla in mer av Mikael Lindgrens verk på hans instagram.