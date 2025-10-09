Wacom MovinkPad 11 – för konst på språng

Med MovinkPad 11 vill man sätta det kreativa skapandet i fokus i form av ”Quick Draw” – rityta, sudd och bläck ska finnas till hands så fort man sätter pennan mot skärmen. Plattan är tunn och lätt för att kunna följa med i väskan och har en högupplöst, matt antireflex-skärm för att efterlikna känslan av att rita på papper.

Jeroen Van’t Hoofd, produktansvarig på Wacom Europe, berättar att skillnaden mellan en traditionell surfplatta och MovinkPad ligger i utformningen: där vanliga surfplattor är gjorda för underhållning och allmänt bruk är MovinkPad skapad med fokus på kreativ användning med penna.

– Den minimerar distraktioner från själva tecknandet genom en smidig övergång från snabba skisser i Wacoms egen ritapp Canvas (som startar direkt genom att man nuddar skärmen med pennan) till Clip Studio Paint och andra appar för vidare redigering, säger han.

Plattan fungerar samtidigt på samma sätt som vilken Android-platta som helst, det vill säga med tillgång till Androids app-bibliotek, gränssnitt och så vidare.

– Det är en universell enhet, men i samma ögonblick som du plockar upp pennan – Wacom Pro Pen 3, som också används till Wacoms professionella ritplattor och bildskärmar – inser du direkt att du arbetar på en Wacom.

Wacoms övriga utbud av ritplattor kräver alla en dator eller laptop för att kunna användas. Det gör MovinkPad till företagets första lätta och bärbara ritplatta som verkligen är mobil, då den fungerar som en fristående platta.

– Den är designad för hobbyanvändare och unga kreatörer och ger dem enkel tillgång till den digitala konstens värld. Som jämförelse var den senaste mobila enheten som Wacom skapade Wacom MobileStudio Pro – en kraftfull, Windows-baserad ritplatta med imponerande grafikprestanda för sin tid. Men den riktade sig till väldigt krävande, avancerade professionella användare, med en prislapp som bara var motiverad för den gruppen, säger han.

Många av ingenjörerna på Wacom som jobbar med att utveckla nya produkter är själva intresserade av att teckna och skissa. Några är professionella konstnärer. Det menar Jeroen bidrar till den ständiga strävan efter att skapa det perfekta verktyget, med mycket tanke och omsorg bakom. Framför allt är pennupplevelsen en central drivkraft i utvecklingen och något man hela tiden filar på när det kommer till hur den kan förbättras och göras tillgänglig för fler.

– Att göra Wacoms pennupplevelse tillgänglig i en mobil enhet var en stor utmaning. Samtidigt som vi försöker hitta rätt balans mellan önskade funktioner och teknisk genomförbarhet för vi en tät och pågående dialog med framtida användare. Detta görs genom betatester, referensgrupper och tidiga användartester. Vi lyssnar noggrant på den feedback vi får från den kreativa gemenskapen via sociala medier, evenemang och personliga samtal för att ständigt förbättra oss.

I dag ritar många människor direkt på sina surfplattor eller smartphones – hur har det påverkat er som företag under de senaste tio åren? Hur har ni behövt utvecklas och tänka kring designen av nya produkter jämfört med tidigare?

– Fler människor än någonsin använder nu sina digitala enheter för kreativa syften. Samtidigt har den kreativa industrin vuxit enormt. Båda dessa utvecklingar har bidragit till att öka användningen, nyttan och den allmänna attraktionskraften hos Wacoms produkter.

Jeroen påpekar också att många företag och plattformar gärna vill ”låsa in” användare i sina egna ekosystem. Här vill Wacom istället köra på en öppen strategi där kreatörer fritt kan välja sina favoritprogram och operativsystem för att förverkliga sina idéer utan att behöva kompromissa.

– Vi kommer från en bakgrund som specialiserad tillverkare av digitala verktyg för en specifik grupp användare, där nya möjligheter till kreativt uttryck genom tekniska framsteg ofta har prioriterats framför en bredare marknadsattraktion. Men vi förblir engagerade i att stötta unga kreatörer genom att erbjuda de bästa verktygen för nästa steg i deras resa.