Yoyo Nasty – ”Jag är intresserad av att bygga världar som inte bara är visuella”

Du har säkert sett dem. Tigrar som ser ut att vara på rave, växter som dansar i vinden och diverse färgglada väsen iförda klackskor. Yoyo Nasty har redan i ung ålder hunnit etablera en ikonisk stil, färgad av lekfullhet, vild fantasi och en smått psykedelisk feeling – med tusch som favvovapen.

Att Yoyo har en stil som man på långt håll kopplar till henne står klart, men den personliga stilen är samtidigt under ständig utveckling. Hon berättar att hon drivs av nya utmaningar och att det hela tiden ska kännas kul och givande, vilket för henne går hand i hand.

– Mitt uttryck kommer inifrån och är konsekvent i sin energi, men det förändras hela tiden. Jag är inte intresserad av att låsa fast mig i en stil, utan snarare av att fördjupa ett bildspråk som kan röra sig mellan material, format och sammanhang, säger hon.

Att förena mode och illustration

Yoyo Nasty, eller Johanna Welinder som hon egentligen heter, har gjort kampanjer för bland annat H&M, Marimekko, Puma, Soho House och Åhléns. Att det blivit fokus på just mode och mönster är ingen slump. Yoyo avslöjar att hon från början ville bli modedesigner och därför sökte sig till Beckmans Designhögskola för att studera modedesign. Intresset för illustration växte sig dock allt starkare vilket syntes genom kläderna hon designade, som allt mer fylldes av målningar och mönster.

– Jag har alltid uttryckt mig genom mitt bildspråk. Det är ett grundläggande sätt för mig att tänka. Däremot var det inte självklart att bli konstnär – jag visste inte att det var ett möjligt yrke, säger hon.

Efter examen från Beckmans sökte hon sig till Konstfack för att ge sig själv mer tid till att utforska och utveckla sin illustrativa stil. Men rötterna och intresset för mode färgar fortsatt mycket av det hon gör, och inte minst bakgrunden till artistnamnet Yoyo Nasty.

– Jag gillar hur det låter – upbeat och saucy. Det känns väldigt jag. Eftersom jag pluggade mode och inte illustration har jag alltid tänkt mycket på identitet och persona, och på att bygga en egen värld. Där föddes idén om att välja ett pseudonym.

Kärleksaffären med keramik och kakel

Som tidigare nämnt är Yoyo hela tiden på jakt efter nya utlopp för sin kreativitet. Hon berättar att hon nyligen börjat pyssla med keramik och kakel, något hon varit nyfiken på att utforska under flera år.

– Jag tycker det finns något vackert och tilldragande med de blanka plattorna och hur de dyker upp i olika miljöer: väggar, golv, rum och så vidare. Sen gillar jag också kaklets modulära logik, jag älskar repetition och system. Jag är intresserad av att bygga världar som inte bara är visuella utan fysiska. Att översätta mitt måleriska språk till objekt och arkitektoniska ytor.

Någon som inspirerat Yoyo till att utforska världen av keramik och kakel är den franska konstnären Niki de Saint Phalle. Särskilt imponerad är hon av hur Niki använder mosaik och keramik i Tarot Garden för att skapa rumsliga konstverk som man kan röra sig igenom.

– Det finns en monumentalitet i materialet som både är dekorativ och kraftfull.

– Just nu bygger jag ett stort bord av kakelplattor. Det är kul att tänka på hur bilden upplevs från olika vinklar, med flera olika ytor när det är ett tredimensionellt objekt, till skillnad från en målning som observeras från endast ett håll. I processen ”målar” jag med glasyrer över flera lerplattor.

Hur influerar din bakgrund inom mode och illustration dina kakel- och keramikverk?

– Jag tänker mycket på poser, kroppsspråk och silhuett. Mitt arbete kretsar kring identitet och hur den iscensätts genom mode. Jag inspireras av modefotografiers överdrivna, nästan teatrala gester. För mig handlar mode också om fantasi. Jag är framförallt intresserad av att undersöka femininet i mina figurer. Jag gillar också när det gränsar till vad som anses vulgärt eller camp – attribut som nagellack, stringtrosor, bröst, eller ett ben som övergår i en klacksko.

”Med min bildvärld vill jag förmedla energi”

Även om modeinriktad illustration ligger Yoyo varmt om hjärtat är hon allra stoltast över sina offentliga verk. Hon har bland annat gjort en stor målning för Burlövs kommun, beståendes av sex sammansatta dukar, som hänger i matsalen på Tågarpsskolan. Ett annat exempel hon visar upp är ett utomhusverk av fönstervinyl, beställt av Humlegården Fastigheter till Hälsingegatan i Stockholm.

– Det är något alldeles speciellt när måleriet får möta människor utanför konstvärlden eller kommersiella sammanhang. Förra året målade jag en 21 meter lång mural på en fotbollsplan för Gävle kommun. Responsen från platsen och människorna där betydde mycket.

Själv beskriver hon sin stil som ett utforskande av spänningen mellan det gulliga och kraftfulla, lek och natur, rörelse och energi – uttryckt genom känslomässigt laddade karaktärer.

– Min kreativa process är intuitiv och fysisk. Jag jobbar mycket med rytm, upprepning och flöde, snarare än med färdiga narrativ. Jag börjar ofta med färg, sen växer formen genom själva görandet.

– Med min bildvärld vill jag förmedla energi. Identitet. Inre känslor som kan vara svåra att sätta ord på. Drömmar. Tankar. Sensualitet. Humor.

En viktig influens när Yoyo skapar är musik.

– Just nu lyssnar jag mycket på A$AP Rockys senaste album och Deki Alems album Forget in Mass.

Men när hon målar är det däremot framför allt klassisk musik och jazz i lurarna, berättar hon.

Fem snabba med Yoyo Nasty

Vad jobbar du med just nu?

– Parallellt med mitt keramik- och kakelprojekt, som jag gör med stöd från Konstnärsnämndens projektbidrag, arbetar jag mot min andra soloutställning på Galeria Casa Colón i Mexiko, där jag kommer visa nya oljemålningar i större format.

Vad gör du för att hitta inspo när du kör fast?

– Går ut och festar. Att dansa, lyssna på musik och träffa människor inspirerar mig.

Finns det något du ännu inte fått göra, men verkligen vill?

– Jag vill göra ett helt hotell. Tavlor till alla rum, tapeter, väggmålningar, textilier och specialdesignade detaljer.

Favvopenna?

– Extra fet penna i hot pink.

Favvoillustratör just nu?

– David Shrigley.

Mellan mode, kakel och monumentala muraler som tar plats i stadsrummet fortsätter Yoyo Nasty att tänja på gränserna för sitt eget bildspråk. Det som började som ett sätt att tänka genom form och färg har vuxit till en hel värld – där identitet, rytm och fantasi får samexistera utan att be om ursäkt.

Och kanske är det just där Yoyo Nastys styrka ligger: i viljan att aldrig stelna. Att låta energin vara konstant, men uttrycket föränderligt. I framtiden kommer vi helt säkert få se det där hotellet, där allt från väggar och golv till den lilla chokladen på kudden är täckt av Yoyo Nastys konst – säg den som inte hade velat checka in där?