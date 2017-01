Ricoh stöttar välgörenhetsbok

TEXT Sara Wilk

Nyligen släpptes boken Face the reality, som uppmärksammar Läkare utan gränsers arbete i Sydafrika – och alla intäkter skänks till organisationen. Ricoh har sponsrat projektet och matchar varje såld bok med ett ytterligare 100 kronor.

Face the reality har arbetats fram av We can all contribute, som består av bröderna Christian och Carl-Johan Brandt. Båda är fotoentusiaster vid sidan av sina arbeten som neurokirurg respektive ekonom, och tog sig an sitt första välgörenhetsprojekt redan 2011. Då gällde det fotoboken We can all contribute (som också gav namn åt initiativet) i vilken 40 kända artister porträtteras. Även då gick alla intäkter till Läkare utan gränser, och båda böckerna har tagits fram i samarbete med art directorn Pär Johansson från Firewater Design & Dev.

– Vi gillade titeln och kände att vi ville göra någonting mer. Därför närmade vi oss Ricoh, och förklarade att vi ville visa vad de här pengarna går till. Från början skulle vi till Sydsudan, men i sista sekund blev det för oroligt. Istället fick vi möjlighet att åka till Sydafrika för att följa Läkare utan gränsers HIV-projekt, berättar Christian Brandt och fortsätter:

– Vi ville dokumentera människorna och deras livssituation. De är otroligt tillmötesgående och glada, trots den verklighet de lever i. Det finns en levnadsglädje, och vi ville gestalta den positivism som ändå finns.

Alla intäkter som We can all contribute får in går oavkortat till Läkare utan gränser. Men projektet är också sponsrat av Ricoh, som dels har stått för resor, fotoutrustning och dokumentation ute på fältsjukhusen – och dels producerar böckerna. Dessutom matchar de varje såld bok med att skänka ytterligare 100 kronor till Läkare utan gränser via We can all contribute.

– Det är ett spännande projekt som faller in i vårt CSR-arbete här på Ricoh. Dessutom ger det oss möjlighet att visa kvaliteten på vårt digitala tryck, som i det här projektet gjorts på papper från Antalis, säger Tommy Segelberg, nordisk operativ chef på Ricoh, och fortsätter:

– Vi är inte boktryckare, utan har lånat en limbindare av Plockmatic Document Finishing till detta projekt, så det finns säkert de som har åsikter om slutprodukten, men bildkvaliteten vi fick med Ricohs kameror tillsammans med Ricoh-printern PRO C7110X är vi väldigt nöjda med. Boken är producerad till 100 procent i Pro C7110x som inte bara har stöd för clear och vit toner utan även arklängder på 770 millimeter i produktion.

Maskinen, som har en femte funktion för klarlack, vit färg eller neonfärg, kommer Ricoh att visa på Sign&Print Scandinavia den 7–9 februari, tillsammans med boken.