Prisutdelningen för Packnorth Award 2022

PrintPower är tävlingen för elever från Sveriges ledande design- och konstskolor. Tävlingen anordnas av Grafiska företagen och Fespa sedan över 20 år tillbaka (tidigare under namnet Screen).

Syftet med PrintPower Awards är att lyfta fram fördelarna med att använda print som konstform såväl som kommunikationsmedel.

Nytt för i år var ”Folkets röst”; ett pris som tilldelades det bidrag som fått flest röster av allmänheten genom Instagram. Linda Eiwander, student på Berghs School of Communications, tog hem vinsten med sitt bidrag ”Stay in Contact”.

Årets tema ”kontakt” lockade 127 1bidrag, som efter en hård gallring av branschjuryn (se nedan) gav tio vinnare. En av dem blev Forsbergsstudenten Agnes Dalunde som är kreatören bakom affischen ”Morality”.

För CAP&Design berättar hon att hon ville ta fram ett bidrag som stod ut i mängden och provocerade.

– Jag har ingen direkt personlig relation till print, men jag ville skapa något oväntat på temat.

När hon fick temat ”kontakt” handlade det först om att experimentera fram olika möjliga vägar att jobba vidare med.

– Jag hade ingen klar bild av vad jag ville göra från början, så jag testade runt med olika idéer och spår. Ett av dem var religion, som jag verkligen grottade ner mig i och fastnade för. Vad händer bakom stängda dörrar när ingen ser? Oavsett religion har alla en sexuell drivkraft och en äganderätt till sin egen kropp.

Agnes Dalunde studerar just nu grafisk design och reklam på Forsbergs, med en pågående praktik som Art director på reklam- och kommunikationsbyrån Anr+1.

– Det är en lärorik miljö med ett högt tempo, vilket jag tycker är superkul.

Min dröm efter studenten är att kunna fortsätta jobba som Art director på byrå, avslutar hon.

Jury:

Martin Frostner, Frostner Studio

Sandra Praun, Grafisk designer

Lars Liljendahl, Art Director

Tekniska experter:

Johan Soovéer, vd AARE Grafisk Produktion

Jenny Moberg, vd All in Screen

Agnes Dalunde, Forsbergs skolan

Namn på verk: Morality

”Vad är religionens moral, vad är okej bakom stängda dörrar när det ändå handlar om kärlek till din religion?”

Simon Strandh, Berghs School of Communications

Namn på verk: Den Riktiga Kontakten

”Kontakt kan ibland vara spännande, lärorikt, lite snuskigt och farligt. Det är just det jag vill illustrera med min poster.”

Linda Eiwander, Berghs School of Communications

Namn på verk: Stay in Contact

”Stay in Contact” illustrerar kontakten människor emellan och att hur vi än gör fortsätter vi vara kopplade till varandra när vi väl har skapat en kontakt. Samt hur en kontakt leder till en annan och att vi i grunden alla är kopplade till varandra.”

Samuel Thalin, Yrgo

Namn på verk: Sibling-rivalry

”Kärlek. Hat. Tävling. Samverkan. De två bröderna Bagge förklarar sin syskonkärlek och gemensamma rivalitet, horn mot horn, med ett fast handslag och en intensiv blick. Ett löfte om alltid hålla deras testosteron laddade kontakt vid liv.”

Elsa Ivarsson, Yrgo

Namn på verk: Linked(in)

”En länk som inte går att bryta.”

Micaela Gyllerström, Forsbergs skola

Namn på verk: Turn me on

”Bruksanvisningen fler borde ta sig tid att läsa.”

Moa Nilsson, HDK Valand

Namn på verk: Förbindelse

Jag har valt att utforska fysisk kontakt och individens individuella koppling till den. Hur kommer det sig att vissa upplever kontakt som någonting obekvämt medan andra aktivt söker det?

Linnea Kvammen, Yrgo

Namn på verk: Out of body, out of mind

”Vikten av att få kontakt med dig själv och dina känslor. Det viktigaste du har är du.”

Siri Gyllstad Wester, Forsbergs skola

Namn på verk: Längtan

Klara Genberg, Yrgo

Namn på verk: First Contact

”Den allra första kontakten, som är förutsättningen för mänskligt liv, illustreras här med en spermie och ett ägg.”