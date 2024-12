Affischtävlingen Come to Sweden 2025

Designföretaget och det kulturella projektet Come to Sweden anordnar nu en internationell affischtävling som är öppen för alla att delta i. Temat är svensk sommar och briefen är enkel: skapa en reseaffisch som ska locka turister till att välja Sverige som nästa resmål. Vinnaren av tävlingen får sin affisch publicerad av Come to Sweden tillsammans med en prissumma på 25 000 kronor.

Bidragen bedöms av en jury på fyra personer. En av dem är Andreas Kittel, som är skribent, formgivare och lärare i design vid HDK-Valand.

– Till att börja med hoppas jag på massor av fantastiska bidrag. Och så ser jag förstås fram emot livliga diskussioner i juryn, säger han och lägger till ett tips:

– En stark affisch har förmågan att förmedla sitt budskap på ett ögonblick. Dessutom krävs ett gott hantverk. Ett tips är att undvika de allra mest traditionella motiven – resandet idag kan ta sig många olika former och det hoppas vi avspeglas i bidragen.

Tävlingens bakgrund

Med i juryn sitter även journalisten och affischjägaren Magnus Londen som är Initiativtagaren till tävlingen. Sedan sju år har han stått bakom den finska motsvarigheten Come to Finland (som körs parallellt med den svenska på årets tema norrsken) medan den svenska tävlingen har arrangerats sedan 2020.

Resehistoria är med andra ord Magnus stora passion. Förutom att starta den här tävlingen har han publicerat en bok om nordiska illustrerade reseaffischer och stod även bakom en utställning med samma tema som visades på Nordiska museet 2022.

I en tidigare intervju vi gjort med Magnus sa han då:

– Det finns en röd tråd som förenar nästan alla nordiska reseaffischer: vurmen för naturen. Till och med när de nordiska huvudstäderna skapade sina affischer var man noga med att lyfta fram närheten till naturen, vilket känns skojigt. Reser man till en stad för att njuta av naturen?

Magnus tog upp den finska affischen ritad av Ingrid Bade från 1936 som ett exempel på en reseaffisch när den är som bäst. Andreas har dock en annan personlig favorit.

– Jag måste erkänna att jag faller för blåa himlar och hav och gyllene sädesfält. Nämligen Aage Rasmussens Danmark-affisch från 1946. Rasmussen är annars mest känd för sin stiliga DSB-reklam, som också hör till favoriterna, säger han.

Deadline för inskick är den 8:e januari nästa år, så det är hög tid att plocka upp pennan. De fem till tio finalisterna som utses av juryn presenteras den 17:e januari och det blir då upp till allmänheten att rösta fram sin favorit.

Regler, fler tips från juryn och uppladdningslänk finns på Come to Swedens hemsida. Lycka till!

