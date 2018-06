Amerikansk pappersskulptör ställer ut i Stockholm

TEXT Camilla Buch

Jeff Nishinaka skapar skulpturer i bara papper och kartong. Nu ställer han ut utvalda verk i Antalis Showroom i Stockholm.

Tidigt tisdag morgon samlas pappersentusiaster i Antalis showroom för att titta på den nya utställningen. Jeff Nishinaka är dels i Sverige för att skapa installationer till Holmen-gruppens nya kontor, och dels för att ställa ut sina verk hos Antalis i samarbete med Iggesund.

Innan besökarna får titta närmare på hur Jeff tar fram sina verk får vi veta mer om de papper han arbetar med och varför vissa val passar bättre under vissa omständigheter.

– Om jag ska göra runda former och mindre skulpturer behöver jag ofta papper som är mer flexibelt än Iggesunds Invercote – men när jag till exempel skulle skapa en installation i Museum of modern arts fönster under jultid behövde jag en stadig kartong som är dimensionellt stabil. Då skulle jag göra isberg och istappar, stora platta ytor som skulle hålla formen, berättar Jeff Nishinaka i ett samtal med Staffan Sjöberg på Iggesund.

Jeff började sitt arbete med papper för hela 36 år sedan, när han i skolan fick en uppgift att ta fram en figur i papper. Sedan dess har det fortsatt – men det har inte alltid varit helt lätt.

– Det har varit en berg-och-dalbana, jag har ofta behövt gå den långa vägen, det var inte förrän några år sedan jag började jobba med större kunder.

Jeff berättar vidare att även om kunden oftast har väldigt specifika behov så är det alltid hans stil och specifika formspråk de vill ha i slutändan. När han får frågor om hans största och hans konstigaste installationer berättar han först om ett äppelträd han gjorde för ANA Hotel Tokyo 1991. Det var två våningar högt och omringades av pappersgräs.

– Det konstigaste jag gjort är nog en kvinnas urinblåsa. Jag har gjort en hel del jobb för läkemedelsföretag i USA, och när de behövde illustrera en urinblåsa ville de vara så icke-stötande som möjligt – då passade papper bra.

På frågan om han någonsin funderat på att trycka någonting på pappret han använder svarar han nej.

– Jag tycker om strukturen som finns på pappret – det försvinner lätt när man trycker färg ovanpå. Jag tycker att fokuset ska ligga på papprets yta.

Efter samtalet visar Jeff hur han arbetar med pappret för att göra sina verk mer tredimensionella. Han börjar med att visa ett löv han redan skurit ut, som han sen skårar en linje i och försiktigt böjer från båda håll. För att forma kanterna visar han att han använder olika storlekar på rundstavar och försiktigt rullar staven över papperet när det ligger på hans ben. Han visar också en liten version av de isberg som ställdes ut på Museum of modern art i New York, med en tjockare version av Invercote, med mer stabilitet och främst raka linjer.

Jeffs verk går att se hos Antalis fram till den 15 juni, eller på hans hemsida.