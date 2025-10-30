Aron Kullander Östling – med tryck som uttryck

Aron Kullander Östling huserar i Stockholm där han också gör de flesta av sina jobb. Efter examen från Konstfack med inriktningen visuell kommunikation 2011 har han fortsatt på samma spår. Framför allt jobbar han frilans med att formge böcker, kataloger, affischer och utställningsmaterial inom konst- och kulturområdet, men gör också samarbeten och är en del av designkollektivet Total Effekt.

Vinner Formgivningspriset 2025

Formgivningspriset är ett pris som årligen delas ut till en professionell grafisk formgivare som producerat merparten av en trycksak i Sverige. Förutom äran ingår även en vinstsumma på 50 000 kronor. Priset har delats ut av Grafiska Företagen sedan 2008. Stiftelsens vd Eva Glückman förklarar att de tagit fram priset i syfte att tydligare främja de grafiska yrkena i Sverige.

– Priset är ett sätt för oss att uppmärksamma värdet av grafisk produktion i Sverige. Det är viktigt både för den grafiska branschen, men också för den kreativa process som formgivarna har med tryckerierna.

Aron blev nominerad till Formgivningspriset för katalogen till konstutställningen Miss Brunnsviken, som beskrivs som ett konstverk i sig.

Först och främst – stort grattis till vinsten Aron! Vad hoppas du att den ska leda till?

– Tack! Främst är det kul med uppskattningen, att andra har tagit sig tid att ta sig an något jag gjort och att juryn formulerat en fin motivering. Som frilansande formgivare är man inte helt bortskämd med sammanhang att diskutera och uppmärksamma de arbeten som görs. Det kan vara lite ensamt över lag, och när ett projekt blir klart är det dags att hoppa på nästa. Så det är behövligt att stanna upp ibland och se tillbaka på något som blev bra!

Vidare menar han att prissumman på 50 000 kronor också är väldigt uppskattad – speciellt då han ofta tar på sig krångliga och tidskrävande projekt som egentligen inte ryms inom budgetens ramar.

– Om jag tror på idén så blir det viktigare att realisera den än att det ska vara ekonomiskt försvarbart. Katalogen för Miss Brunnsviken är ett bra exempel, då jag fick binda alla för hand inför vernissagen eftersom det inte gick att göra på maskinell väg. Men det lönade sig även ekonomiskt till slut i och med prispengarna, säger han med ett skratt.

Katalog till konstutställningen Miss Brunnsviken

Projektet med katalogen tog sin början då chefen för Carl Eldhs Ateljémuseum, Sara Bourke, hörde av sig. Konstnären Ingela Ihrman skulle ha en sommarutställning och behövde en tillhörande katalog. Processen skedde sedan i dialog med Sara, Ingela och Caroline Malmström.

– Inledningsvis kollade vi på de tilltänkta verken, processen, arkivmaterial, sammanhanget med huset och trädgården, och försökte hitta en känsla som kändes rätt för alla. Jag satt och vred och vände på vikta A4-ark när jag hittade ett sätt att få volym genom att böja arken istället för att vika dem. Resultatet blev blomliknande former som kändes passande både för Ingelas verk – som ofta tar form av stora växter och blommor som blir kostymer och skulpturer – samt som referens till trädgården runt ateljémuseet.

Tryck som uttryck

Enligt Eva Glückman är en viktig anledning till att de anordnar Formgivningspriset att inspirera fler att använda tryck som kommunikationskanal.

För Aron är just tryck något av en passion och menar att det betyder mycket för hans scen när formgivning och tryck uppmärksammas. Det egna intresset och kunskapen kring tryckprocessen har gjort att han vågar testa sig fram genom nya idéer och tekniker utan att kompromissa. Processen ger fler kreativa parametrar att dra i som i sin tur möjliggör skapandet av något nytt med unika vinklar. Trycktekniken adderar helt enkelt ett extra lager som inte finns på en skärm.

– Jag tycker om den extra dimensionen där fler aspekter än ytan och bilden spelar in. Storlek, vikt, materialval, bindning, tryckteknik och så vidare. Det finns många val att göra för att förstärka en idé eller känsla, och även möjligheten att upptäcka nya grejer och bli överraskad längs processens väg.

För Aron är samspelet med tryckeriet en viktig del i arbetet, och anledningen till att han helst trycker på lokala tryckerier.

Varför tycker du att tryck är viktigt i samhället?

– Personligen gillar jag att det är något beständigt som inte försvinner så lätt. Ett nedslag i tiden där något samlats ihop för att kommas ihåg och sammanfatta något som hänt eller berättats. Kanske är jag bara dålig på att ha ett bra sätt att spara digitala saker och få överblick över dem, men en bokhylla känns alltid som en mer spännande plats att dyka in i än en data-mapp. Men varför jämföra, det digitala är bra på mycket annat! menar Aron.

Juryns motivering

Eva Glückman förklarar att juryn varje år består av tre tidigare vinnare av Formgivningspriset och två erkända grafiska formgivare.

– Tillsammans representerar de en professionell bredd av erfarenhet inom grafisk formgivning och tryck, säger hon.

I år utgjordes juryn av Peter Herrmann, Design director, Purple, Nina Beckmann, Museichef, Grafikens Hus, Lisa Olausson, grafisk designer, Daniel Bjugård, grafisk formgivare, Sepidar Hosseini, grafisk designer och illustratör. Deras motivering löd:

”Grafiska formgivaren Aron Kullander Östling tilldelas Formgivningspriset 2025 för sitt mod att tänja på gränser, bredda normer och fånga formgivningens innersta nerv. I femton år har han skapat verk inom konst- och kulturområdet, såsom böcker, kataloger, tidskrifter, identiteter, affischer, installationer och rumslig design. Katalogen till utställningen Miss Brunnsviken är ett exempel, ett konstverk i sig.

Med djup hantverksskicklighet förenar Aron sensibilitet, lekfull klurighet och uppfinningsrikedom som tillför nya dimensioner.”