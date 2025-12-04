Berghsstudenter gör Stockholms största julkalender

Inför nedräkningen till julen har 15 studenter från Berghs School of Communication gått samman och skapat en gigantisk adventskalender, där varje lucka bjuder på en kreativ julhälsning. Här snackar vi inte den traditionella kalendern där man möts av en frimärksstor illustration, chokladbit eller sminktub (om man köpt Caias julkalender). Istället visas luckorna på den stora brandväggen i hörnet Åsögatan/Nytorgsgatan på Södermalm.

– Vi vill bjussa på något som lyser upp i vintermörkret, julfantasier för stora och små som man vill se flera gånger och kanske dela vidare, säger Christian Callert från Beyond Reach, som initierat projektet.

Uppgiften studenterna fick var att skapa en fri tolkning på temat jul i form av en animation eller film.

– Det har varit kul att få tänka stort och se sina idéer komma till liv. Man har inte sett en julkalender i detta format tidigare vilket gjorde projektet extra spännande, vi blir försökskaniner på bästa sätt, kommenterar Clara, Felicia, Frida och Olivia från Digital Design & Strategi-klassen.

Övriga program som deltagit i projektet är Content Engineering, Growth Marketing, Art Direction/Copywriting, Advanced Design och Communication Design.

Samarbete med Beyond Reach

Josefine Lynxén går Content Engineeringprogrammet. I hennes lucka syns en tomte som tagit tillfällig paus från julklappsinslagningen och kör några distade julsånger på guran.

– Det känns väldigt roligt att få se något man skapat mitt i stan. Det blir mer verkligt. Och att få bidra till julstämningen är en bonus! Förhoppningsvis är kalendern början på en tradition, säger Josefine.

Pål Pettersson, programansvarig för Communication design på Berghs, berättar att ursprungsidén kom från byrån Beyond Reach. Deras kund Julius Westerdahl Fastigheter AB ville ge något till grannskapet och alla som driver verksamhet och bor där.

– Julkalendern var vår idé men projiceringen är Julius Westerdahls idé. De testade det i somras under Nytorgsfesten då de hade utomhusbio och visade sommarrysaren Fönstret åt gården – på en gård med fönster åt gården.

Hoppas på tradition

Projektet har genererat en möjlighet för studenterna att jobba med idé- och koncept, storytelling och olika former av rörlig media i det offentliga rummet. De som deltagit menar att processen varit både både rolig och givande. Själv är Pål nöjd och stolt över studenternas engagemang och vad de lyckats åstadkomma.

– Jag är imponerad av samtliga studenters förmåga att på relativt kort tid, med ordinarie pågående undervisning ändå ha skapat dessa 24 tolkningar på julen. Ambitionen är att det ska bli en tradition i konkurrens med NK:s julskyltning. Studenterna har varit superengagerade och tyckt det varit väldigt kul, säger han.

Eftersom design och konceptutveckling är en viktig del i alla Berghs program kan studenter från många olika inriktningar bidra med sina perspektiv och kompetenser. Att också kunna bidra till lokalsamhället menar Pål är ett centralt incitament för hur utbildningen bedrivs på Berghs.

Hur passar projektet in i Berghs pedagogik och syn på samarbete med näringslivet?

– Merparten av undervisningen på heltidsprogrammen på Berghs bygger på att olika kunder skapar utmaningar för studenterna. Det här projektet dök upp under hösten och jag beslutade att det kunde vara en så kallad öppen eller frivillig brief att delta i. Ett femtontal studenter nappade och har skapat rörligt innehåll i form av motion design, film och ”AI-videos”, säger Pål.

Två gånger om dagen sker en officiell lucköppning, planerad till klockan 07:00 samt 15.00 (beroende på dygnets ljus).

För dem som inte befinner sig på Södermalm (eller känner för att gå ut i kylan) men ändå vill ta del av Berghs julfirande publiceras luckorna även i appen Nytorgsfesten. Genom appen kommer man också marknadsföra olika aktiviteter och julmarknaden i området – vilket gör adventskalendern till en del av ett större, lokalt julfirande.