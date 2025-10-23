Curaprox borsthuvud blir huvudperson

Att uppdraget landade hos just Snask var ingen tillfällighet – Curaprox hade spanat in byrån sedan länge.

– Kunden hade sett oss föreläsa i Barcelona två år tidigare och sagt ”En dag ska vi jobba med Snask och göra något väldigt konceptuellt och kreativt”. Så det var ju själva starten och visionen, att skapa ett koncept som var just konceptuellt och kreativt men också en ny riktning med humor, säger Erik Kockum, creative director på Snask.

Borsthuvud som huvudperson

Snask tog initialt fram lite olika spår, men det var just idén om att göra borsthuvudet till huvudperson i sin egen film som gick hem.

– Vi var alla ense om att det här var det klart roligaste spåret. Curaprox är kända för sina färgglada vanliga tandborstar, men deras elektriska tandborste har inte fått lika mycket uppmärksamhet. Därför ville vi sätta det odramatiska och lite tråkiga borsthuvudet – som alltid annars står i bakgrunden – som huvudperson, och visa på hur briljant den är, säger han.

Var låg den största utmaningen?

– Det var nog att på inspelningen se till så att de som spelade borsthuvudena rörde sig på ett sätt som skulle fungera men samtidigt få det att se komiskt ut. Man måste föreställa sig hur slutresultatet ska bli. I övrigt var det som våra vanliga produktioner, kul med fina setbyggen och ett duktigt och härligt crew.

Vrider upp humor och färg

Snask har en säregen stil och har alltid haft. På samma sätt som man kan höra en låt spelas och direkt veta vem som sjunger, eller genom en tavla se dess skapare, känner man igen om Snask varit i farten. Humorn, känslan av hantverk och de pigga (ofta pastelliga) färgerna har blivit ett signum för byrån. Erik menar att de ofta får frågor om deras stil och hur de gör för att få en ”snaskig” touch på deras arbeten.

– Men faktum är att vi själva aldrig riktigt ser det så. Vi vill pusha varje projekt stenhårt och vrider på olika vred upp och ner. Tillåter inte stilen det (om vi till exempel gör något dokumentärt) så måste vi vrida upp humorn eller det absurda. Är det något som inte har lika mycket humor så vrider vi upp färger och magi. På något sätt har folk sen associerat detta med ”Snask’s stil”. Vilket vi såklart tycker är skitkul. För att fånga ett varumärkes identitet behöver man förstå vilka känslor varumärket ska ge hos betraktaren och sen se till att dom känslorna finns med i slutresultatet, säger Erik.

Läs också: De rosa rebellerna firar 15 år – och resan dit

Som en av världens främsta byråer får Snask jobbförfrågningar från många håll, och har i det även lyxen att själva bestämma vad de vill gå vidare med. Så hur väljer de vilka projekt de tar sig an?

– För oss är det viktigt att ambition och budget rimmar. Ibland händer det att vi kan göra något med hög ambition men mindre budget, men det kräver otroligt mycket mer av själva idén och utförandet då det ju finns starka gränser för vad vi kan göra. Vad vi väljer att gå vidare med är högst känslostyrt och beror på vad vi ser för möjligheter till att göra något bra!

Snasks reklamfilmer för Curaprox finns att se här.

Nedan bjuder Snask på lite bilder från inspelningen.

Concept: Snask

Director: Snask

DP: Johan Palm

Production company: Always Frank

EP: Johan Svensson

Still photography: Golden Retriever

Producer: Marcus Henriksson

Service production: Push pull

Edit: Simon Pontén

Post production: Love Fagerstedt / Always Frank

Grading: Axel Rundquist

SFX: Ponytail

Alla bilder: Snask.