Dåtid möter framtid i Olov Lindgrens nya identitet

Olov Lindgren grundades 1938 och har sedan dess haft en stabil roll på Stockholms fastighetsmarknad. Den nya identiteten är förankrad i 1930- och 40-talets arkitektoniska och kulturella uttryck – en epok som format mycket av stadens karaktär. På grund av varumärkets historia och arv betonar WDW Creative Studios grundare Jon Bergsman att ambitionen bakom Olov Lindgrens identitet inte handlade om att ändra för sakens skull. I arbetet fick de ett stort förtroende och frihet från kund att komma med förslag kring utvecklingen.

– Olov Lindgren kom till oss med ambitionen att stärka sin närvaro och kommunikation i takt med tiden, med önskemål att tydligare spegla både sitt historiska arv och sin framtidsvision. Behovet av en ny identitet kom också utifrån att den tidigare logotypen var svårhanterlig med det dåvarande huset samt typsnittet som hade ett äldre snitt.

Att ta fram en logga

Just logotypen har varit en central del i den nya grafiska profilen. Tidigare illustrerade symbolen bolagets nuvarande huvudkontor – en brutalistisk byggnad från 1960-talet. I den nya versionen har man satsat på en husillustration som tydligare knyter an till den tid då bolaget grundades. Byggnaden som nu representerar Olov Lindgren speglar den arkitektur och känsla som präglade 30- och 40-talet för att på ett subtilt men kraftfullt sätt hylla ursprunget. Byrån har samarbetat med illustratören Karin Ulin som ritat den nya loggan. I arbetet berättar Jon att de utgick från värdeorden närhet, värme och mänsklighet. Därför har symbolen fått mjukare former och handgjorda linjer för att ge den en hantverksmässig karaktär.

Som vinnare av Årets byrå två år i rad har WDW Creative Studios tagit fram många lyckade logotyper genom åren. I arbetet med att ta fram rätt logotyp till rätt sammanhang menar Jon att det är viktigt att se varje uppdrags unika karaktär och särskilda behov – oavsett om det handlar om att skapa en helt ny visuell identitet från grunden eller att genomföra en rebranding av ett befintligt varumärke.

– I fallet med Olov Lindgrens logga inleddes processen med en gemensam workshop tillsammans med ett tjugotal medarbetare som alla hade olika roller och perspektiv, men med en gemensam betydelsefull roll i bolaget. Workshopen blev en viktig grundpelare i arbetet. Där identifierade vi både behov och önskemål, och fick en fördjupad förståelse för vad som verkligen gör Olov Lindgren unikt – såväl internt som i relation till omvärlden, säger han och lägger till:

– Med insikterna från förstudien och workshopen som utgångspunkt tog vi strategiska ställningstaganden som låg till grund för två olika designriktningar. Dessa presenterades i form av en visuell prototyp med färgvärldar, typografiska exempel och övergripande formidéer.

En färgpalett av Stockholm

Olov Lindgren har länge haft en blå ton som huvudfärg. I den nya identiteten har man valt att justera den något för att få fram en piggare och mer samtida känsla. I färgpaletten, som går i tegelrött, salviagrönt och kalkvit, har man inspirerats av naturliga material och Stockholms färgskala. En ljus, himmelsblå nyans som ska förmedla energi och liv.

När det kom till valet av typsnitt var byrån ute efter att hitta ett sätt att knyta samman dåtid och nutid. Valet föll därför på Futura – ett geometriskt sans serif-typsnitt från 1920-talet, känt från Stockholms gatuskyltar, som signalerar enkelhet och tidlöshet.

– Futura valdes för dess moderna och tidlösa uttryck, som förmedlar kvalitet, kunskap och historia. Typsnittets rena linjer och geometriska former ger ett sobert och klassiskt intryck som stämmer överens med företagets fokus på kvalitet och tradition.

Playfair Display blev typsnittspartnern – en modern serif med rötter i klassiska Baskerville, som förenar traditionell elegans med digital skärpa.

– Playfair Display valdes för att representera företagets värderingar kring värme, hållbarhet och innovation. Dess serifer och klassiska form skapar en känsla av stabilitet och pålitlighet, och understryker företagets arbete med långsiktig hållbarhet, samhällsutveckling och nytänkande. Genom att kombinera Futura och Playfair Display skapas en visuell helhet som kommunicerar företagets kärnvärden: kvalitet, hållbarhet, värme och innovation, avslutar Jon.

Alla bilder: Olov Lindgren / WDW Creative Studios.