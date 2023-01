De kan bli Årets Byrå

Studien undersöker hur nöjda Sveriges största kommunikationsköpare är med sina byråer och vad som är avgörande vid inköp av kommunikationstjänster. De nominerade tas fram utifrån det medelvärde byrån får av sina uppdragsgivare baserat på 15 olika kriterier. För att bli nominerad behöver byrån ett tillräckligt stort kundunderlag samt en hög kundnöjdhet, vilket innebär ett högt medelvärde inom sin respektive kategori.

Bland föregående års vinnare såg vi bland annat Åkestam Holst, Berntzon Bylund och Dallas Sthlm (vilka vi skrivit om här).

Utmärkelsen är baserad på kundnöjdhet utifrån bedömningar från nära 2000 kommunikationsköpare. Robert Skölfman, vd på Regi, förklarar varför tävlingen är viktig.

– Tillsammans med att en byrå är lönsam är det också viktigt att visa att man som byrå har nöjda kunder och medarbetare. Dessa nyckeltal är viktiga för byrån att visa upp i olika sammanhang. Både vid nykundsbearbetning och som en intern boost för byrån, och kan också vara viktiga nyckeltal i samband med eventuella förvärv, säger han.

Nedan listas de nominerade byråerna i bokstavsordning inom respektive kategori.

Content:

Birdh Publishing

Chiffer

KWD Studio

Populate

Digital 5–25 MKR:

Contitude

Delorean

Frank Valiant

Journey Agency Sweden

Mardi Gras Digital

Social Zense

Topvisible

Wilson Creative

Digital 25+ MKR:

Adeprimo

Antrop

Bazooka

Limetta

Nexer Maverick

Petra Digital Agency

Phosworks

Triggerfish

Digital Transformation 5–25 MKR:

Leadfront

Maniola Studios

Miltton Insights

TDA

Digital Transformation 25+ MKR:

Avaus

Beyond Retail

Bombayworks

Digitalist Sweden

Event & Brand Experience 5–25 MKR:

Aventi

Ciceron Group

Hansen

Koncept & Event

Event & Brand Experience 25+ MKR:

Eventyr Nine Yards

Le Pacte

PS Occasion

Medie- och kommunikationsbyrå (Fristående Media):

Advisory

Context Media

GRIT

Hear

HowCom

Scream

Medie- och kommunikationsbyrå (Nätverksbyråer):

Bizkit Havas

Publicis Media Sweden

Tre Kronor Media

PR & Kommunikation 5–15 MKR:

500 Stockholm

Lennox Public Relations

Obeya

Södra tornet

PR & Kommunikation 15+ MKR:

Agency

Coreworkers

Hill+Knowlton Strategies

Wenderfalck

Reklam 5–15 MKR:

Dragster

Eminent Reklambyrå

Fältman & Malmén

Medical Affairs Sweden

Mustasch

Nosy

NUNCHI

Nyla Design

Sköna

Sweet Creatives

United Power

You Are Here

Reklam 15–25 MKR:

Byn kommunikationsbyrå

Bästa Kompisar

Dear Friends

Milou Communication

Navigator Communications

Ord&Bild

Reklam 25+ MKR:

Haus

Miltton Agency

Ny Studio

Pyramid Communication

Start Communication

Tjänste- och produktdesign:

Brandon

EY Doberman

Äventyret

Varumärke & Design 5–20 MKR:

Differ Agency

Graal Brand Agency

Grafikwerket

Paradigm

Super Tuesday

WDW Creative

Varumärke & Design 20+ MKR:

Essen

Grow

Silver

Agency Image:

Carat Sverige

DDB Stockholm

Eventyr Nine Yards

Forsman & Bodenfors

Gullers Grupp

Identity Works

Scream

Volt

Westander

Åkestam Holst