De vann Svenska Designpriset

Igår utsågs vinnarna i Svenska Designpriset 2019. 237 nominerade kokades ner till 26 guld och 23 silver.

Juryn som utsåg vinnarna i årets tävling bestod av Dick Ander, art director (ordförande); Tobias Ahlin, designchef Minecraft; Bo Bergström, creative director; Josefin Karlsson, UX-designer Google; Anna Lundqvist, art director & UX designer; John Mellkvist, design- och varumärkesstrateg; Barbro Rydén, grafisk formgivare och Andrea Rosengren, designchef H&M.

Årets vinnare:

Årets Våghals

Strings Attached, Happy Forsman & Bodenfors

Motivering: ”En dödssynd i kommunikation! Att försvåra, att krångla. Men vi låter oss här lockas av det vågade men starkt kommunikativa greppet, som gör oss djupt delaktiga och medagerande.”

Årets designer

Gabor Palotai, Restaurang Videgård

Motivering: ”Allt besjälas, den vassa kanten, den varma färgen, den mjuka rörelsen, det svarta, det överraskande avbrottet, det mekaniska flödet samt den konsekvent medryckande gesten som för oss från upplevelse till insikt.”

Juryns Pris

The Lost Typography of Bauhaus, Abby Priest

Motivering: ”Omedelbart fångas vi av dramaturgin i journalsfilmsmanéret. Historien hade slagit till, krossat det okrossbara – men dock inte allt. Ofärdiga tecken är nu konstruerade och erbjuds den som vill arbeta sida vid sida med mästarna, legendarerna och de nutida. ”This is absolutely fascinating.”

Redaktionell Print – Bok

Guld: Kvinnliga Nobelpristagare, Kristin Lidström Formgivare

Motivation: ”Äntligen! Vad vi har väntat på denna kvinnliga formation där varje enskilt ansikte borgar för litterär okuvlighet!”

Silver: Året på Gastrologik, Oh My Interactive

Redaktionell Print – Magasin

Guld: BAUX Acoustic Pulp, ROST Studio

Motivation: ”För den visuella harmonin och tonträffen. För formgivning som skapar så stort förtroende för produkten, att du vill ha den innan du vet vad du ska ha den till.”

Silver: KVM, Devocy Communication

Redaktionell Print – Kundtidning

Guld: We Love, Bolon

Motivation: ”För utsökt behandling av papper, bokstäver och bilder, som får upplevelsen av något vi normalt stampar på, att flyga ända upp i taknocken.”

Silver: The Enabler, Rubrik

Redaktionell Print – Personal/medlemstidning

Guld: STHLM Magazine, OTW

Motivation: ”För en visuell knock-out, som med både själ, hjärta och självförtroende ger vår huvudstad en kapitalt bokstaverad skjuts in i framtiden.”

Silver: People, Spoon Publishing

Redaktionell Digital

Guld: Dagens Nyheters app, Dagens Nyheter

Motivation: ”För en effektiv och förtroendeskapande design som inbjuder till djupdykning i dagens viktigaste nyheter.”

Silver: SVT Val, Sveriges Television

Information Print

Guld: Segerns Pris, Nuet

Motivation: ”För en tidsresa, lika krutsvart som blodröd, som med rå elegans och sylvass detaljskärpa ger en ytterst trovärdig dokumentation av en tid då länder satte en ofattbart stor ära i att inte hålla sams.”

Silver: Bränneriet, We are More

Information Digital

Guld: Besqab, Bazooka

Motivation: ”För ett välgjort bygge, bra bilder och upplevelse i 360 som väcker lusten att sätta bo.”

Silver: Kungliga Biblioteket, Futurniture

Information Print – Årsredovisning

Guld: Latour, Rubrik

Motivation: ”För ett inspirerande hantverk som förmedlar, kvalitet, noggrannhet och nyfikenhet, som ger ett bolagsvärde långt över de siffror som uppgiften är att redovisa.”

Silver: Coop, Narva

Information Digital – Årsredovisning

Guld: Volvo Car Group, Solberg Kommunikation

Motivation: ”För en fulländad form, med mycket kärlek i detaljerna och animationer som följer med mjukt i kurvorna.”

Silver: Tekniska Verken, Significant Bit

Identitet – Grafisk identitet

Guld: Fiskeriet, Nord ID

Motivation: ”För ett ärligt och vitaminrikt formspråk som lyfter fram både ursprung och sammanhang på ett delikat sätt, vilket – utan onödigt röstfiske – fick både juryn och svenska folket på kroken.”

Silver: Kunskapskanalen, Dallas Sthlm

Identitet – Grafisk identitet Hantverk

Guld: Restaurang Jord, Markus Reklambyrå

Motivation: ”För det suggestiva och ändå tydliga. För det levande och ändå stadiga. För att på ett imponerande sätt lyckats förmedla en stark upplevelse för alla sinnen med fyra bokstäver.”

Silver: Flora Sans, Ehrenstråhle

Identitet – Förpackning

Guld: Swedish Tonic Syrup, Pond Design

Motivation: ”För att juryn vet hur svårt det är att få till en förpackad fullträff – som både förför ögat och påkallar uppmärksamhet – men att juryn vet när vi sett en.”

Silver: Zeta Bönris, Hummingbirds

Identitet – Produktdesign

Guld: Chocolate Map Stockholm, Playful

Motivation: ”För en stark idé och ett estetiskt fulländat helikopterperspektiv, på ett material som gjorde det omöjligt för juryn att se men inte röra.”

Silver: Skärmfri, Stendahls

Identitet – Digital

Guld: Astrid Lindgren, Itch

Motivation: ”För en design som är barnvänlig utan att vara barnslig. Som vårdar en kulturskatt och håller den relevant. Nu och för kommande generationer.”

Silver: The new RH Logic, NY Studio

Reklam – Print

Guld: 100 år av kvinnlig rösträtt, ANR BBDO

Motivation: ”För att något som tagit så obegripligt lång tid att komma fram till, kunde ta så obegripligt kort tid att kommunicera.”

Silver: Reopen, Stockholm Graphics

Reklam – Digital

Guld: E.V.A. Initative, Forsman & Bodenfors

Motivation: ”För ett generöst bidrag till jämställdheten som på ett vackert sätt hjälper till att göra världen bättre.”

Silver: Mensutmaningen, Creuna

Digitalt – Smarttelefon

Guld: Lisebergsappen, Creuna

Motivation: ”För lekfullhet och funktionalitet som gör upplevelsen till ett rent nöje.”

Silver: Swish, Bontouch

Digitalt – E-handel

Guld: Houdini Sportswear, Cloud Nine

Motivation: ”För detaljer som tål att synas i sömmarna och en helhet som känns skräddarsydd för målgruppen.”

Silver: Kolmården, Rebel & Bird

Foto

Guld: Knowledge Cotton Apparel, Bläck & Co Reklambyrå

Motivation: ”För ett spänstigt, ofta lekfullt, flöde av fotografier som drivs fram av både hårda och mjuka kontraster, växlingar, krockar, variationer, motsatser…”

Silver: Stena Metall, Stendahls

Illustration och Infographic

Guld: Hemmarebeller, Futurniture

Motivation: ”För ett starkt visuellt uttryck som utmanar både vår igenkänningsförmåga och vår avståndsbedömning.”

Silver: Affärspoesi, Wirklich form & kommunikation

Rörlig bild/film

Guld: Alla kan rädda liv, Appelberg

Motivation: ”För humor, tempo och grafik i ett engagerande samspel som gör livsviktig information lätt att minnas. ”

Silver: Stories from Sweden, Seventy Agency

Event

Guld: Stolta Spårvagnar, Forsman & Bodenfors

Motivation: ”För att färg gör oss människor glada – och för att vi inte trodde att något som sitter fast i marken kunde ta ut svängarna på ett så befriande sätt, men blev motbevisade.”

Silver: Taste by Santa Maria, WorkShop International

Visual Merchandising

Guld: Åhléns Julskyltning, Forsman & Bodenfors

Motivation: ”För ett oemotståndligt sätt att skildra den kreativa processen som omfattar allt verbalt och visuellt inför den viktigaste helgen i vår tid. Låt oss ständigt fira jul.”

Silver: Unlimited Spring, Tele2