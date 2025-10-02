El Taco Truck x Rosa Bandet

Att tacos blivit någon slags inofficiell svensk nationalrätt kommer kanske inte som en chock. Faktum är att svenskar äter tacos i genomsnitt en gång i månaden – vilket också är riktlinjen för hur ofta kvinnor bör kolla sina bröst efter eventuella förändringar. När tacotillverkaren körde kampanjen för första gången tog de in gatukonstnären Amara Por Dios, och förra året stod Erica Jacobson för illustrationen.

Adam Chiapponi, marknadschef på El Taco Truck, berättar att de inför årets kampanj sökte efter en illustratör med en färgstark, lekfull och djärv stil som kunde få betraktaren att stanna upp. Genom lite googlingar och tips från folk i branschen fastnade de för illustratören Karin Söderquist.

– Karin har länge varit på våran radar över illustratörer vi vill jobba med, och i år kände vi att det var dags! Vi gillar verkligen Karins lekfulla och färgstarka stil. Hennes sätt att porträttera kvinnor kändes helt perfekt för den här kampanjen. Briefen var att skapa en illustration som på ett humoristiskt men respektfullt sätt påminner om vikten av att hålla koll på sina bröst. Avväpnande, men tydligt. Och med en klar koppling till vår kampanj-slogan ”Don’t forget to touch your tortillas”, säger han.

Under det första mötet mellan Adam och Karin var det framför allt en avspänd och öppen brainstorming som stod på schemat. Från El Taco Trucks sida var det viktigt att illustrationen både skulle väcka uppmärksamhet och förmedla Cancerfondens viktiga budskap, utan att kännas för tungt eller skrämmande.

– Vi pratade om massor av olika ideér och riktningar vi kunde gå. Jag var superinspirerad när jag gick där ifrån och full av idéer jag ville testa. Jag skissade loss ordentligt och i första rundan visade jag tio skisser, vilket egentligen är fler än jag brukar presentera. De gillade flera av alternativen och vi landade i en blandning av två av de koncept jag hade visat, säger Karin.

När Karin skapar sina illustrationer börjar hon med att rita på sin iPad i appen Adobe Fresco, för att i nästa steg färdigställa på datorn i Photoshop. Samma tillvägagångssätt använde hon även här när konceptskisserna skulle bli till färdig illustration. Kompassen var hela tiden att ta hennes egna visuella universum och karaktärer och blanda dem med El Taco Trucks universum.

– De passar väldigt bra ihop. Många av de färger de använder i sin grafiska profil liknar de jag brukar använda i mina illustrationer – mycket rosa. El Taco Truck nämnde att det skulle vara roligt om vi kunde få med några av deras produkter i illustrationen, och jag gillar att rita mat så det kändes kul!

Årets ”Touch Your Tortillas”-illustration tycker hon speglar en riktigt bra tacomiddag: avslappnad, kladdig och lite stökig.

IRL hittar du den i Stockholms tunnelbana, på affischer i storstäderna och i butiker runt om i landet.

Nedan illustrationer för kampanjen från tidigare år.