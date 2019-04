Ett tredimensionellt perspektiv på saken

TEXT Suzan Hourieh Lindberg

Denna krönika gick först i CAP&Design #1 2019.



Mångfald är ett för endimensionellt sätt att se på en mycket större fråga. Det är en fråga som behöver inkludering för att existera och representation för att bli skalbar. Nu pratar vi tredimensionellt. En av tio kreativa chefer är kvinnor. Märkligt. Hur många av dem tror ni dessutom är “icke-vita” eller icke-binära? Intersektionalitet i frågan är inte ett hett ämne i den kreativa komm-branschen – jag såg talarlistan för Byrådagen, samt svensk representation för jury gällande normkritisk tävling. Även diskussioner om “mångfald”, som oftast diskuteras av vita kvinnor och handlar om jämställdhet.

Min poäng är att det saknas ett djup i diskussionen gällande bristen på fler perspektiv bland kreatörer. Bland annat kreatörer.

Det saknas en hel del perspektiv bland inte minst kreativa byråer i dag. Detta samtidigt som kundsidan kräver just det – att vi inte “bara” sitter på kunskap om målgrupp utan att det även finns en ordentlig representation i det kreativa teamet. Detta för att kunna skapa output som reflekterar allas behov.

Inhouseavdelningarna har förstått att för att överleva som företag och för att skapa hållbara och skalbara tillväxtmodeller – så har vi inte råd att exkludera. Det samt att varumärken förlorar på att inte ha en inkluderande värdegrund. Varför? Jo, för att bilden av de vi trodde kunde köpa våra produkter 20 år sen (ja, vissa företag är fortfarande där) är fel. Konsumenten är i dag perspektivrik. Och kan en inte köpa din produkt i dag, så har du ändå inte råd att exkludera tack vare word to mouth(s) – som i dag såklart innebär sociala medier.

Sammanfattningsvis – om ni inte jobbar med ovanstående frågor för att det är självklart, vilket det just är, så kan ni åtminstone ha följande top of mind: ni kommer bli utbytta mot bättre och mer inkluderande alternativ. Kan varmt rekommendera att se saken i 3D.

