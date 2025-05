Flexibilitet och rörelse när Juni svidar om

När Samir El-Sabini och Anders Orsedal grundade Juni för fem år sedan var ambitionen att skapa en global företagsbank rustad för framtiden. När Juni skulle gå från att vara en fintech-utmanare till neobankens nästa fas behövdes en ny identitet för att spegla ”en mer mogen bankupplevelse”.

Samarbetet med den strategiska designbyrån Most Studios har löpt hela vägen, från den tidiga positioneringen till färdig design och implementering.

– Det har varit ett väldigt tätt och inkluderande samarbete, där vi arbetat som ett gemensamt team snarare än som en extern byrå. Vi hade både marknadsföring och produkt i åtanke när vi designade, det var viktigt att det visuella systemet skulle fungera i alla delar av verksamheten, från kampanjer till själva produkten, säger Oskar Pettersson Hedin, design director på Most Studios.

Färgpaletten, estetiken och typografin har omarbetats för att genom den nya visuella identiteten förmedla en kombination av trygghet och innovation. Färgpaletten hämtar inspiration från Junis skandinaviska arv och balanserar jordnära toner med energi, medan typsnittet har en mer proper framtoning.

– Vi tog fram ett strategiskt ramverk tillsammans med Juni, med målet att skapa en visuell identitet som verkligen speglar deras position, pålitlig men samtidigt nytänkande. Vi valde en modern sans serif för att förankra uttrycket i bankvärlden, och jobbade med ett modulärt mönster för att visualisera flexibilitet och rörelse, säger han.

Oskar berättar att den huvudsakliga frågan de ställde sig under arbetet utgick ifrån hur de skulle gå till väga för att skapa något som skulle kännas tryggt och traditionellt, utan att för den skull bli tråkigt eller ser ut som allt annat i branschen. Det var också där de behövde jobba med precision i vägvalen för att hitta rätt balans mellan tradition och innovation.

– Juni behöver bygga förtroende hos mer etablerade kunder, samtidigt som de fortsatt ska kännas progressiva och framåtlutade. Varje designelement – färg, typografi, form – behövde bära båda dessa egenskaper. Det var ingen enkel ekvation, men det blev också en av de mest kreativa delarna av projektet.

Arbetsgrupp Most Studios

Client Director – Tor Nettelbladt

Project Manager – Anna Kjellmark

Brand Strategist – Johan Sahlström

Design Director – Oskar Pettersson Hedin

Senior Designer – Claudia Merckling

Graphic Designer – Sara Fyhr

Motion Designer – Benjamin Karlström

Product Strategist – Pär Lindhe

UX Researcher – Philip Hagström

Arbetsgrupp Juni

Head of Communications and Marketing – Mimmi Andersson

Marketing Campaign Manager – Amanda Drotz

Studio Designer – Satasha Wong

Alla bilder: Juni / Most Studios.