Gerillaägget prisar kommunikation som bryter normer

Allt började med en kupp på Guldäggets vernissage i mars förra året.

Oscar Stark, till vardags creative client manager på byrån Berlingo, hade tröttnat på att alternativa kampanjer och projekt inte fick utrymme i de större rådande reklamtävlingarna. Som en motreaktion satte han upp affischer för den icke existerande tävlingen Gerillaägget utanför vernissagen.

Han visade sig inte vara ensam om kritiken. Kuppen drog uppmärksamhet till sig och kort därefter fick Oscar ett telefonsamtal av Tore Åsén, senior creative på Redgert Comms och även kursansvarig på Berghs, som ville göra verklighet av idén. Tanken om att dra igång en tävling med syfte att belöna kampanjer som vågar bryta mot regler, tänja på gränser och skapa avtryck på sina egna villkor, var i rullning.

– Kuppen var något av startskottet till vad som nu är Gerillaägget. Det var ett första sätt att lyfta att alternativa reklamlösningar också behöver en tävling. När vi inte kunde hitta en tävling för det så valde vi att starta den själva, säger Oscar, och Tore flikar in:

– Vi skapade tävlingen för att utmana gamla idéer om vad som räknas som framgång och prisvärd kreativitet. Vi vill lyfta fram kommunikation som bryter normer och visar vägen för alternativ marknadsföring – särskilt där budgeten varit begränsad.

För rebellerna har det varit viktigt att stryka anmälningsavgifter för att ge alla bidrag samma chans att synas – oavsett storlek på byrån, budgeten och traditionella ramar.

– Det här är en tävling som belönar kreativitet som verkligen når ut och berör, utan att förlita sig på dyra medieutrymmen eller inrutade regler, säger Tore.

Vad hoppas ni tävlingen ska leda till på lång sikt?

– Vi vill inspirera fler att våga tänka nytt och hitta okonventionella lösningar på kommunikativa utmaningar. Genom att premiera kreativitet som går utanför boxen hoppas vi kunna bana nya vägar och uppmuntra till modet att bryta regler, säger Tore, som vidare kommenterar valet kring tävlingskategorierna.

– Kategorierna har tagits fram baserat på vad vi anser saknas i existerande tävlingar och vad vi tror att vi kommer hitta spännande bidrag.

Fem tävlingskategorier

● Viralitet: Kampanjer som nått virala höjder organiskt under det gångna året.

● Kreativ OOH: För kreativa utomhuslösningar i alla dess former.

● Mod: Bidrag som tagit ställning och vågat sticka ut.

● Bang for the buck: För kampanjer som lyckats nå stor exponering med små medel.

● Årets kampanj: Det mest prestigefyllda priset, för den kampanj som bäst visat på banbrytande kreativitet.

Juryn 2025

Vinnarna av det allra första Gerillaägget kommer att firas under en gala i Stockholm den 1:a april. Juryn som utser de vinnande bidragen är ihopsatt för att evalueras från många olika synvinklar och består därför av både branschexperter och representanter för allmänheten. På så sätt säkerställs att de bidrag som belönas inte bara uppskattas av experter, utan också har gjort verkligt avtryck hos den bredare publiken.

– Det handlar om att skapa en ärlig bild av vad som faktiskt når fram och engagerar. Vi vill uppmana till fler kampanjer som kommuniceras genom lösningar som är utanför den traditionella fyrkantiga boxen. Vi vill lyfta fram det som sticker ut genom bruset, säger Oscar.

Juryn för den allra första Gerillaägget består av:

Marika Baltscheffsky – CMO, Carla

Torbjörn Christell – Grundare, Havelle

Ragnar Tingström – Partner och medgrundare, Scream mediabyrå

Louise Nobel – Marketing Manager, Spotify

Klas Lusth – CEO/CD, Perfect Fools

Mikael Johansson – Viral Marketing Konsult, Swinton International

Tore Åsén – Senior Creative, Redgert Comms

Oscar Stark – Byråchef/Creative, Berlingo Media

Gunvor Stark – En helt vanlig pensionär från Nacka

Judith Hopcraft – Undersköterska från Huddinge

