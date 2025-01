Ny designkategori ska fånga upp det udda i Guldägget

Många år har gått sedan de första Guldäggen delades ut 1961, efter en idé illustratören Martin Gavler kläckte om att införa en nationell reklamtävling. Syftet med Guldägget är dock samma än idag – att lyfta fram och belöna modig och nyskapande reklam. På vilket sätt den skapas skiljer sig däremot markant från då till nu, och kommer fortsätta göra i takt med trender och den tekniska utvecklingen. Därför är även tävlingskategorierna i Guldägget i ständig rörelse.

För åtets tävling har designkategorin Grafisk Form införts. Kategorin ska belöna det grafiska designhantverket, och därmed tydliggöra en distinktion gentemot Förpacknings- och Identitetsdesign. Samtidigt plockas underkategorierna i Hantverk bort. Syftet med ändringarna är att skapa ett tydligare fokus på design under dess kategorier medan Hantverkskategorin ska lyfta fram det mer renodlade hantverket i skapande av reklam och kommunikation.

– Att introducera Grafisk form som kategori är något som har varit på tapeten under en lång tid. Kategorin ger mer utrymme för lite udda arbeten som kanske inte alltid har en naturlig plats i Guldäggets två andra designkategorier, förpackningsdesign eller identitetsdesign, som till viss del premierar helhetslösningar. Kategorin Grafisk form är mer nischad och specifik, säger Linda Nilsson, Komms vd och tävlingsansvarig för Guldägget.

Läs också: Guldägget – 60 år av reklamhistoria

Exempel på bidrag som kan skickas in i Grafisk form är bokdesign, typsnitt, illustrationer, 3D, animation, digital design och logotyper. I grafisk form erbjuds möjligheten att skicka in fysiska enheter som juryn får ta del av under jurydagarna i februari.

– Juryn kommer att söka efter arbeten som har utförts med stor fingertoppskänsla och lägga stor vikt vid att bedöma hantverket. De har ett spännande juryarbete framför sig, säger Linda.

Övriga kategorier du kan tävla i är: Aktivering, Annonsering, Audio, Digitalt, Effekt, Förpackningsdesign, Hantverk, Identitetsdesign, Integrerat, Innovation, Kortare filmer, Längre filmer, PR, och Utomhus. Utmärkelserna Guldägg, Silverägg och Diplom delas ut till både uppdragsgivare och byrå.

För att läsa mer kring regler och skicka in bidrag klicka här!

Viktiga datum för Guldägget 2025

4 februari – Deadline för inskick (kl. 17.00)

25 februari – Deadline Guldblick & Guldskrift

4 mars – Deadline Kycklingstipendiet

19 mars – Nomineringsvernissage

10 april – Guldäggsgalan

Läs också: Så jobbar Guldäggets designjury