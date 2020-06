Guldägget 2020 – här är pristagarna

TEXT Lamin Kivelä

Med fyra guldägg och tolv silverägg toppade Åkestam Holst 2020 års Guldägget. Men många fler tog också emot ägg och specialpriser i de olika kategorierna, på den första helt digitala Guldäggsgalan.

På grund av den pågående epidemin med covid-19 beslutade arrangören av kommunikationstävlingen Guldägget att hålla årets gala och prisutdelning digital.

Under cirka två timmar vid lunchtid under fredagen den 29 maj kunde således den som ville, delta på årets Guldäggsgala på distans. Kostnadsfritt, med egen införskaffad lunch och valfri klädsel.

Sanna Tidbeck, medgrundare och produktionsledare på Volontaire och Hanna Dorsin, skådespelare och komiker, bland annat som en del av humorgruppen Grotesco ledde galan.

Och här är listan med pristagarna i Guldägget 2020.

Efter toppande Åkestam Holst placerade sig byrån Open Studio, med två guldägg. På tredje plats bland dem som tog hem flest priser i år ligger Forsman & Bodenfors, med ett guldägg och tre silverägg.

Kategori Aktivering

Juryordförande: Hedvig Hagwall Bruckner

Kategoriordförande: Hanna Belander

Ledamöter: Lina Brunzell, Martin Lundgren, Max Hultberg, Rojan Munthe, Stephanie Moradi, Zeynep Sahin

Guldägg

Bidragsnamn: 50/50

Uppdragsgivare: Burger King

Tävlande byrå: Ingo Sthlm

Motivering: Stort grattis Ingo Sthlm och Burger King till ett mycket välförtjänt ägg. Trots tufft motstånd och ovanligt många Guldäggsvärdiga bidrag, var det ändå ett som stack ut som en solklar vinnare redan från början. En sådan där pangidé som gör alla oss andra avundsjuka. Så enkelt och genialt och dumt och smart på samman gång. Helt omöjligt att motstå. Det var till och med så att vegetarianerna i juryn funderade på om det inte hade varit värt att dra en chansning. Och för den som i framtiden funderar över vad som egentligen menas med ”aktivering” kan man hädanefter hänvisa till Guldäggsboken 2019. Bättre än så blir det inte.

Silverägg

Bidragsnamn: A Hard Pill To Swallow

Uppdragsgivare: Apotek Hjärtat

Tävlande byrå: Åkestam Holst

Bidragsnamn: The E.V.A. Initiative

Uppdragsgivare: Volvo Car Corporation

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

Bidragsnamn: The Not Big Macs

Uppdragsgivare: Burger King

Tävlande byrå: Ingo Sthlm

Bidragsnamn: Ölavtalet

Uppdragsgivare: Norrlands Guld

Tävlande byrå: Åkestam Holst

Diplom

Bidragsnamn: Abbey Road

Uppdragsgivare: Volkswagen

Tävlande byrå: Nord DDB Stockholm

Bidragsnamn: Bara Pjölk Smakar Pjölk

Uppdragsgivare: Oatly

Tävlande byrå: Oatly Department Of Mind Control

Bidragsnamn: DO Black

Uppdragsgivare: Doconomy

Tävlande byrå: RBK

Bidragsnamn: Entréstrumpor

Uppdragsgivare: Fotografiska

Tävlande byrå: Ord & Bild

Bidragsnamn: Viktigt meddelande till allmänheten

Uppdragsgivare: Pressbyrån/Reitan Convenience

Tävlande byrå: Åkestam Holst

Kategori Annonsering

Juryordförande: Hedvig Hagwall Bruckner

Kategoriordförande: Alexander Fredlund

Ledamöter: Christina Knight, Anna Boberg, Fredric Thunholm, Jakob Swedenborg, Mattias Dahlqvist, Molly Rennéus

Guldägg

Bidragsnamn: Om världen inte får se.

Uppdragsgivare: Pressbyrån/Reitan Convenience

Tävlande byrå: Åkestam Holst

Motivering: På samma ögonblickliga sätt som dessa ikoniska bilder förändrade hur vi såg på krig, konflikter och elände lyckas dessa annonser förmedla hur viktigt det är med pressfrihet. Genom att ta bort det som väckte känslor i originalbilderna lyckas man skapa annonser som verkligen berör. Världen behöver få se bilder som dom här och det behövs annonser som dom här för att påminna om det.

Silverägg

Bidragsnamn: Barnäktenskap

Uppdragsgivare: Unicef

Tävlande byrå: TBWA Stockholm

Bidragsnamn: Den Clarityn 10 mg nu kommer

Uppdragsgivare: Apotek Hjärtat

Tävlande byrå: Åkestam Holst

Bidragsnamn: Peter och Fredrik fick till en öl

Uppdragsgivare: Norrlands Guld

Tävlande byrå: Åkestam Holst

Bidragsnamn: Sveriges lyxigaste matkasse

Uppdragsgivare: Nordiska Kompaniet

Tävlande byrå: Garbergs

Diplom

Bidragsnamn: Den funktionsnedsatta annonsen

Uppdragsgivare: Arbetsförmedlingen

Tävlande byrå: Le Bureau

Bidragsnamn: En god jul till

Uppdragsgivare: Hjärtebarnsfonden

Tävlande byrå: Milk

Bidragsnamn: Nyårsannonsen

Uppdragsgivare: SJ

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

Bidragsnamn: Ölavtalet

Uppdragsgivare: Norrlands Guld

Tävlande byrå: Åkestam Holst

Kategori Audio

Juryordförande: Hedvig Hagwall Bruckner

Kategoriordförande: Lina Brunzell

Ledamöter: Hanna Belander, Martin Lundgren, Max Hultberg, Rojan Munthe, Stephanie Moradi, Zeynep Sahin

Guldägg

Bidragsnamn: Viktigt meddelande till allmänheten

Uppdragsgivare: Pressbyrån/Reitan Convenience

Tävlande byrå: Åkestam Holst

Motivering: Årets guldägg i kategori Audio går till Hesa Fredrik, eller ja till er (Åkestam Holst och Pressbyrån) som lyckades hijacka den tjutande signalen om ”Viktigt meddelande till allmänheten” med ett ännu viktigare meddelande – det är dags för trefika. Vi var alla enade om att detta bidrag verkligen utvecklar kategorin och öppnar upp för fler smarta, kreativa idéer i framtiden. Och från och med nu kommer vi alltid bli sugna på kaffe när larmet går. Hatten av!

Silverägg

Bidragsnamn: Triss-tunes – reggae, punk och jul

Uppdragsgivare: Svenska Spel Tur, Triss

Tävlande byrå: King

Diplom

Bidragsnamn: Nyårsdikten 2.0

Uppdragsgivare: Mind

Tävlande byrå: TBWA Stockholm

Bidragsnamn: Wilhelm Scream

Uppdragsgivare: Samsung Electronics Nordic

Tävlande byrå: Wenderfalck

Kategori Digitalt

Juryordförande: Hedvig Hagwall Bruckner

Kategoriordförande: Petra Albrektson

Ledamöter: Magnus Ivansson, Ellinor Ekström, Karl Risenfors, Louise Lundqvist, Nico Bonassi, Per-Olof Lundgren

Guldägg

Bidragsnamn: Mönstringslinsen

Uppdragsgivare: Rekryteringsmyndigheten

Tävlande byrå: Familjen

Motivering: Med en enkel och sann insikt kring förberedelse och nervositet löser Mönstringslinsen ett konkret kommunikationsproblem på ett modernt och relevant sätt.

Valet av plattform sänker barriären för målgruppen att ta del av aktiviteten på ett naturligt och underhållande sätt. Stort grattis till byrån, arbetsgruppen och Rekryteringsmyndigheten till ett fint och välgjort hantverk, elegant, relevant och smart.

Silverägg

Bidragsnamn: 50/50

Uppdragsgivare: Burger King

Tävlande byrå: Ingo Sthlm

Bidragsnamn: Ölavtalet

Uppdragsgivare: Norrlands Guld

Tävlande byrå: Åkestam Holst

Diplom

Bidragsnamn: Ett Högt Pris

Uppdragsgivare: Civil Rights Defenders

Tävlande byrå: Prime Weber Shandwick

Bidragsnamn: Grönborg Live

Uppdragsgivare: Oddset, Svenska Spel Sport & Casino

Tävlande byrå: Perfect Fools

Bidragsnamn: The E.V.A. Initiative

Uppdragsgivare: Volvo Car Corporation

Tävlande byrå: Forsman Bodenfors

Kategori Förpackningsdesign

Juryordförande: Hedvig Hagwall Bruckner

Kategoriordförande: Anders Kornestedt

Ledamöter: Sara Hildén-Bengtsson, Cornelia Waldersten, Greg Brown, Greger Ulf Nilsson, Linus Östberg, Parasto Backman

Guldägg

Bidragsnamn: Tjoget Above the Clouds

Uppdragsgivare: SAS & Tjoget

Tävlande byrå: Open Studio

Motivering: Guldägg till Tjoget för några av de mest innehållsrika etiketterna någonsin: Nitton moln, tre flygplan, en båt och ett ufo. Sjutton hus, ett torn och två fågelholkar. Arton kvinnor (som alla heter Mary), två stjärnor, en regnbåge och mycket mera. När du sitter på ett flygplan har du all tid i världen att studera en förpackningsdesign. Fyndigt, kongenialt och ovanligt relevant.

Silverägg

Bidragsnamn: Husmanskost

Uppdragsgivare: Pontus Frithiof

Tävlande byrå: Frankenstein Studio

Bidragsnamn: Play Food from the Future

Uppdragsgivare: WIN WIN Awards

Tävlande byrå: Happy F&B/Forsman & Bodenfors

Diplom

Bidragsnamn: Positano (Yes)

Uppdragsgivare: Positano

Tävlande byrå: Open Studio

Kategori Hantverk

Juryordförande: Hedvig Hagwall Bruckner

Kategoriordförande: Alexander Elers

Ledamöter: Emma Rosas Hott, Frenne Hirani, Gustav Egerstedt, Linnea Roxeheim, Malin von Werder, Viktor Skogqvist

Guldägg

Bidragsnamn: Above and beyond

Uppdragsgivare: Com Hem

Tävlande byrå: M&C Saatchi

Motivering: En storslagen upplevelse sällan skådad i svensk reklam.

Med en oerhört kvalitativ produktion i världsklass där varenda liten detalj överösts av hantverkskärlek blåstes vi nästan av jurystolarna.

Det är vackert, spännande och inlevelsefullt. Ett bidrag som når svindlande höjder.

Silverägg

Bidragsnamn: Höna av en fjäder

Uppdragsgivare: SVT

Tävlande byrå: Åkestam Holst

Bidragsnamn: Livet! LO – Facket Försäkrar

Uppdragsgivare: LO Facket Försäkrar

Tävlande byrå: Svensson Kommunikation

Bidragsnamn: När barn berättar

Uppdragsgivare: Bris

Tävlande byrå: Volt

Bidragsnamn: När livet vänder

Uppdragsgivare: Cancerfonden

Tävlande byrå: King

Bidragsnamn: Opening the Opera

Uppdragsgivare: Kungliga Operan

Tävlande byrå: DVA Studio

Diplom

Bidragsnamn: Barncancerfonden

Uppdragsgivare: Barncancerfonden

Tävlande byrå: Aspekt/Garbergs

Bidragsnamn: För Erica

Uppdragsgivare: McDonald’s

Tävlande byrå: Nord DDB Stockholm

Bidragsnamn: Go ahead, eat like a vegan

Uppdragsgivare: Oatly

Tävlande byrå: Oatly Department Of Mind Control

Bidragsnamn: Investera i din sömn

Uppdragsgivare: Sova

Tävlande byrå: Garbergs

Bidragsnamn: The musical massacre 2

Uppdragsgivare: Elmsta 3000 horror fest

Tävlande byrå: GEAB

Bidragsnamn: Things

Uppdragsgivare: Volvo Car Corporation

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

Bidragsnamn: Välkommen till Folknätet

Uppdragsgivare: Telia

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

Kategori Identitetsdesign

Juryordförande: Hedvig Hagwall Bruckner

Kategoriordförande: Sara Hildén-Bengtsson

Ledamöter: Anders Kornestedt, Cornelia Waldersten, Greg Brown, Greger Ulf Nilsson, Linus Östberg, Parasto Backman

Guldägg

Bidragsnamn: Positano (Yes)

Uppdragsgivare: Positano

Tävlande byrå: Open Studio

Motivering: Juryn ger guldägget till en identitet skapad med sax, sötma och syra. Med få och enkla element har man på ett lustfyllt sätt skapat en stor helhet. Positano (Yes) identitet har en äkthet och direkthet som ingen i juryn kunde värja sig mot.

Silverägg

Bidragsnamn: Fading Stories

Uppdragsgivare: Raoul Wallenberg Academy

Tävlande byrå: Sunny at Sea

Diplom

Bidragsnamn: Till alla julmänniskor och alla andra

Uppdragsgivare: Åhléns

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

Bidragsnamn: Polestar

Uppdragsgivare: Polestar

Tävlande byrå: Stockholm Design Lab

Kategori Innovation

Juryordförande: Hedvig Hagwall Bruckner

Kategoriordförande: Magnus Ivansson

Ledamöter: Petra Albrektson, Ellinor Ekström, Karl Risenfors, Louise Lundqvist, Nico Bonassi, Per-Olof Lundgren

Guldägg

Bidragsnamn: The E.V.A. Initiative

Uppdragsgivare: Volvo Car Corporation

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

Motivering: Bidraget The E.V.A. Initiative vinner Guldägg för att de på ett innovativt sätt belyser och samtidigt erbjuder en lösning på ojämlikheter i säkerhet mellan kön i bilindustrin. På ett sätt som dessutom ligger helt i linje med Volvos varumärkesplattform och strategi. Initiativet baseras på krockdata från olika kroppsstorlekar och kön som samlats in under 50 år. Data som man nu fritt delar med sig av för att säkerställa att fler biltillverkare ska kunna erbjuda säkrare körning till alla i bilen. Ordningen är på väg att bli återställd. Och det är guld värt.

Silverägg

Bidragsnamn: 50/50

Uppdragsgivare: Burger King

Tävlande byrå: Ingo Sthlm

Bidragsnamn: DO Black

Uppdragsgivare: Doconomy

Tävlande byrå: RBK

Bidragsnamn: Mönstringslinsen

Uppdragsgivare: Rekryteringsmyndigheten

Tävlande byrå: Familjen

Diplom

Bidragsnamn: A Hard Pill To Swallow

Uppdragsgivare: Apotek Hjärtat

Tävlande byrå: Åkestam Holst

Bidragsnamn: Ölavtalet

Uppdragsgivare: Norrlands Guld

Tävlande byrå: Åkestam Holst

Kategori Integrerat

Juryordförande: Hedvig Hagwall Bruckner

Kategoriordförande: Martin Lundgren

Ledamöter: Hanna Belander, Lina Brunzell, Max Hultberg, Rojan Munthe, Stephanie Moradi, Zeynep Sahin

Guldägg

Bidragsnamn: A Hard Pill To Swallow

Uppdragsgivare: Apotek Hjärtat

Tävlande byrå: Åkestam Holst

Motivering: Aldrig har det varit lättare att bombardera folk med reklam. Aldrig har folk varit mindre sugna på att bli bombarderade med reklam. Apotek Hjärtat har skapat en integrerad kampanj som inte tävlar i antal enheter utan leder med en idé som fått oss att uppmärksamma ett ämne många inte orkar eller vill prata om. Det är en gyllne påminnelse om att fantastiska idéer fortfarande är det starkaste pillret mot reklamtrötthet.

Silverägg

Bidragsnamn: Get Smoooth

Uppdragsgivare: Klarna

Tävlande byrå: Nord DDB Stockholm

Bidragsnamn: The E.V.A. Initiative

Uppdragsgivare: Volvo Car Corporation

Tävlande ​byrå: Forsman & Bodenfors

Bidragsnamn: Ölavtalet

Uppdragsgivare: Norrlands Guld

Tävlande byrå: Åkestam Holst

Diplom

Bidragsnamn: Spola Mjölken

Uppdragsgivare: Oatly

Tävlande byrå: Oatly Department Of Mind Control

Kategori Kortare filmer

Juryordförande: Hedvig Hagwall Bruckner

Kategoriordförande: Magnus Jakobsson

Ledamöter: Sophia Lindholm, Daniel Wall, Erik Lindqvist, Gisela Andersson, Linnéa Gardefjord, Maria Lashari

Guldägg

Bidragsnamn: Var Smak Har Sin Tid

Uppdragsgivare: Oatly

Tävlande byrå: Oatly Department Of Mind Control

Motivering: En film som med ett fantastiskt hantverk, en oerhörd träffsäker copy och en kaxighet som inte tillåts någon annan än Oatly går ”Vår smak har sin tid” rakt in i hjärtat.

Att låta Kjell Bergqvist bli en symbol för en hel motsträvig generation och sedan avslöja honom som en trojansk häst är inget mindre än genialt.

När kommunikation är som bäst, förmågan att långt utanför en film, engagera och skapa debatt – i ett helt land.

Silverägg

Bidragsnamn: Living La Vida Loka

Uppdragsgivare: Loka

Tävlande byrå: Åkestam Holst

Bidragsnamn: Maurten Unofficial

Uppdragsgivare: Maurten

Tävlande byrå: Åkestam Holst

Bidragsnamn: När barn berättar

Uppdragsgivare: Bris

Tävlande byrå: Volt

Diplom

Bidragsnamn: Ge drömmen en chans på fredag

Uppdragsgivare: Svenska Spel Tur, Eurojackpot

Tävlande byrå: King

Bidragsnamn: Höna av en fjäder

Uppdragsgivare: SVT

Tävlande byrå: Åkestam Holst

Bidragsnamn: Osötad Ketchup

Uppdragsgivare: Felix/Orkla Foods

Tävlande byrå: Åkestam Holst

Bidragsnamn: The Early End

Uppdragsgivare: Sector Alarm

Tävlande byrå: Åkestam Holst

Kategoru Längre filmer

Juryordförande: Hedvig Hagwall Bruckner

Kategoriordförande: Sophia Lindholm

Ledamöter: Magnus Jakobsson, Daniel Wall, Erik Lindqvist, Gisela Andersson, Linnéa Gardefjord, Maria Lashari

Guldägg

Bidragsnamn: När livet vänder

Uppdragsgivare: Cancerfonden

Tävlande byrå: King

Motivering: Det finns saker som inte går att blunda för. Saker som en filmjury inte heller kan blunda för.

Det är inte första gången den emotionella bergochdalbana som är cancer skildras i en fantastisk reklamfilm. Men det är kanske första gången det görs såhär bra. Att på detta sätt berätta om något av det svåraste som kan drabba en familj är värt kategorins finaste pris.

Grattis, King och Cancerfonden!

Silverägg

Bidragsnamn: Höna av en fjäder

Uppdragsgivare: SVT

Tävlande byrå: Åkestam Holst

Bidragsnamn: The musical massacre 2

Uppdragsgivare: Elmsta 3000 horror fest

Tävlande byrå: GEAB

Diplom

Bidragsnamn: Dear Condom II

Uppdragsgivare: RFSU AB

Tävlande byrå: House of Radon

Bidragsnamn: Det är inte tanken som räknas

Uppdragsgivare: Unicef

Tävlande byrå: TBWA Stockholm

Kategori PR

Juryordförande: Hedvig Hagwall Bruckner

Kategoriordförande: Marta Karlqvist

Ledamöter: Canan Yasar, Ebba Hultengren, Ellinor Irving, Hannes Kerstell, Johan Yilmaz, Patrick Kampmann

Guldägg

Bidragsnamn: A Hard Pill To Swallow

Uppdragsgivare: Apotek Hjärtat

Tävlande byrå: Åkestam Holst

Motivering: Jesus må ha gjort vin av vatten. Och vin i all ära. Men här ökades komplexiteten genom att faktisk medicin utvanns ur vattnet. En ”anti-medicin” som med sin skadliga cocktail ger hög innovativ kraft och vänder på perspektivet för att skapa uppmärksamhet kring föroreningar från medicintillverkning. Med en stabil bas i forskning, en stark idé och design, förtjänar kampanjen vår uppmärksamhet och skapar en faktisk förändring genom en ny märkning. Ett textboksexempel på hur modern PR bör drivas som kommer att vara en måttstock även när mycket vatten hunnit rinna under broarna.

Silverägg

Bidragsnamn: DO Black

Uppdragsgivare: Doconomy

Tävlande byrå: RBK

Bidragsnamn: The E.V.A. Initiative

Uppdragsgivare: Volvo Car Corporation

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

Diplom

Bidragsnamn: Google BAdWords

Uppdragsgivare: Bris

Tävlande byrå: Volt

Bidragsnamn: Lost & Sold

Uppdragsgivare: SL

Tävlande byrå: Ehrenstråhle

Kategori Utomhus

Juryordförande: Hedvig Hagwall Bruckner

Kategoriordförande: Christina Knight

Ledamöter: Alexander Fredlund, Anna Boberg, Fredric Thunholm, Jakob Swedenborg, Mattias Dahlqvist, Molly Rennéus

Guldägg

Bidragsnamn: Billboard Hotels

Uppdragsgivare: McDonald’s

Tävlande byrå: Nord DDB Stockholm

Motivering: Guldägget går till ”Billboard Hotels” för en idé helt i linje med McDonald’s satsning på hållbarhet och ett mer ”grönt” erbjudande.

Dessutom är idén i sig ett smart, enkelt och kreativt utnyttjande av redan befintliga utomhusytor. Det gör det enkelt för franchisetagare att konkret och lokalt bidra till en mer hållbar värld och samtidigt visa att en stor aktör som McDonald’s gör skillnad i en angelägen fråga.

Silverägg

Bidragsnamn: Barn och cancer hör inte ihop

Uppdragsgivare: Barncancerfonden

Tävlande byrå: Garbergs

Bidragsnamn: Viktigt meddelande till allmänheten

Uppdragsgivare: Pressbyrån/Reitan Convenience

Tävlande byrå: Åkestam Holst

Bidragsnamn: Ölavtalet

Uppdragsgivare: Norrlands Guld

Tävlande byrå: Åkestam Holst

Diplom

Bidragsnamn: Dear Haters

Uppdragsgivare: SL

Tävlande byrå: Garbergs

Bidragsnamn: McMack

Uppdragsgivare: McDonald’s

Tävlande byrå: Nord DDB Stockholm

Bidragsnamn: Sista brevet

Uppdragsgivare: Make a Change

Tävlande byrå: Nord DDB Stockholm

Bidragsnamn: Welcome to my hometown

Uppdragsgivare: Arbetsförmedlingen

Tävlande byrå: Le Bureau

Bidragsnamn: Ät Bättre

Uppdragsgivare: KRAV

Tävlande byrå: ANR BBDO

Specialpris Guldblick

Guldblicksakademien 2020: ​Tove Langseth (Ständig Sekreterare), Rikard Holst, Karin Frisell, Johan Landin, Tomas Granath, Lars Elfman, Clara Uddman, Petter Swanberg, Jesper Hellzén

Vinnare

Bidragsnamn: The musical massacre 2

Uppdragsgivare: Elmsta 3000 horror fest

Tävlande byrå: GEAB

Art Directors: Gustav Egerstedt & Alexander Rehnby

Motivering: Årets pristagare vinner tack vare den mordiska beslutsamheten, diaboliska envisheten och knivskarpa formkänslan. Juryn chockades av den grymt säkra regin, fasansfullt utstuderade grafiken och det övernaturligt pricksäkra visuella språket. Det är med skräckblandad förtjusning som vi hälsar Gustav Egerstedt och Alexander Rehnby välkomna in i Guldblicksakademien tack vare deras jobb Musical Massacre 2! Stort Grattis!

Specialpris Guldskrift

Guldskriftsakademien 2020: ​Anna Qvennerstedt (Ständig Sekreterare), Johannes Ivarsson, Olle Langseth, John Schoolcraft, Anna Boberg, Lina Franzon, Ida Backman, Magnus Jakobsson, Fredric Thunholm

Vinnare

Bidragsnamn: Den Clarityn 10 mg nu kommer

Uppdragsgivare: Apotek Hjärtat

Tävlande byrå: Åkestam Holst Copywriter: Petter Nylind

Motivering: Det är otroligt svårt att vinna guldskrift. Varje ord i varje bidrag vägs på guldvåg av en handfull synnerligen kinkiga copywriters. Därför är årets vinnare kanske den mest briljanta någonsin. För hen har lyckats med den oerhörda bedriften att vinna guldskrift utan att behöva skriva ett enda ord själv.

Ena halvan är skriven av en gammal psalmist – den andra av någon underbetald farmaceut. Men kombinationen är så pass genial att segern ändå är solskyddsfaktor 12!

Stort grattis till Israel Kolmodin (som gick ur tiden för drygt 300 år sedan), random medarbetare på Apotek Hjärtat – men framförallt – Petter Nylind på Åkestam Holst för Den Clarityn 10 mg nu kommer!

Platinaägget

Utses av Platinakademien

Mottagare: Johan Renck

Motivering: Motivering kommer.

Titanpriset

Utses av styrelsen i KOMM

Mottagare: Robyn

Motivering: I ett kvartssekel har Robyn burit Sveriges musikfana med skyhög kreativ integritet. Hennes mottaglighet och nyfikenhet för det okända har gjort henne till en av världens mest inspirerande kommunikatörer och kreatörer. Hennes musik, banbrytande framträdande, värderingar och intresse för teknik skapar en unik vision som bryter ny kommunikativ mark gång på gång. Hon är även en av vårt samhälles starkaste röst för att inspirera och engagera fler unga tjejer i vetenskap, teknik och matematik.

Kycklingstipendiet

Jury 2020: Gabor Palotai, Mary Lee Copeland, Michal Sitkiewicz, Sedir Ajeenah, Shirin Troëng

Mottagare: Anna Salonen

Motivering: Med en till synes outtömlig energi och formstyrka har den här personen lyckats skapa imponerande idéer som rör sig bortom tid och rum. Under kort tid har hon redan hunnit med att rätta till historiska misstag, adressera samtida frågor och utnyttja framtidens teknik. Med en sån här bredd kan vi inte göra något annat än att här och nu tilldela henne kycklingstipendiet. Stort grattis Anna Salonen!

Mottagare: Martin Noreby & Simon Lublin

Motivering: Genom sina jobb lyckas de med bedriften att kombinera nytänkande med långsiktighet. Med intelligenta idéer som gör nytta både för kunden och samhället har de med lätthet övertygat juryn om att de förtjänar att bli årets kycklingstipendiater: Simon Lublin och Martin Noreby.

Mottagare: Richard Ntege

Motivering: Med hög konstnärlig kvalité och kreativitet skapar han en unik och dynamisk värld. Genom att ta risker och verka utanför den etablerade byråvärlden går han sin egen väg och visar en alternativ möjlighet även för andra. För sitt mod att radikalt sticka ut från mängden belönas Richard Ntege med kycklingstipendiet.

Du kan även se alla årets vinnare, och bilder Guldäggets sajt.