Här är nomineringarna för designpriset Formex Nova 2019

Designpriset Formex Nova går till årets nordiska formgivare och delas ut den 20 augusti. Utmärkelsen går till en ung formgivare verksam inom Norden och pristagaren utses av en expertjury. Priset är instiftat av inredningsmässan Formex för att främja god, nordisk design.

Här är de nominerade:

Island, Theodóra Alfredsdottir

Theodora Alfredsdottir är utbildad vid Iceland Academy of the Arts och the Royal College of Art in London (2015). Hennes studio är baserad i London.

Juryns motivering:

”Theodóra Alfredsdottir införlivar nära nog filosofiska berättelser i sin design. Vad är ett objekt, vad betyder materialet och hur interagerar föremålet med rummet? Hennes designprocess består av research, fysisk närvaro samt upptäckarlust att uppnå det ursprungliga, men också lokala. Gräv där du står är alltså hennes motto.”

Danmark, Kasper Friis Kjeldgaard

Kasper Kjeldgaard tog examen vid Royal Danish Academy of Fine Arts of Design år 2016. Han har bland annat medverkat i uställningar på Mindcraft in Milano, The Curio – Chart Art Fair och Patrick Parrish Gallery.

Juryns motivering:

”Med en sinnlig närhet till material och starka uttryck i metall och borst skapar Kasper Friis Kjeldgaard skulptural tredimensionalitet. Han har en unik känsla för detaljer och materialövergångar. Kreativiteten rör sig på gränsen mellan konst och design. Hans konstnärliga förmåga skulle även kunna vara en stor tillgång i design av vardagsprodukter.”

Sverige, Hilda Nilsson

Hilda Nilsson är uppvuxen i Stockholm men har nu sin bas i Köpenhamn.Hon är utbildad vid The Royal Danish Academy of Fine Arts Schools of Architecture, Design and Conservation and har vunnit utmärkelsen Ung Svensk Form 2017.

Juryns motivering:

”Hilda Nilsson arbetar i gränslandet mellan teknik och konst. Där åstadkommer hon en vacker och intressant symbios av urgamla hantverkstraditioner och nutida, digitala tillverkningsmetoder. Hon visar skickligt hur tekniken kan berika traditionen. Förutsättningen i form av hennes stora kunskaper om keramiska material och hennes konstnärliga begåvning lovar gott inför framtiden.”

Finland, Studio Kaksikko

Kaksikko Studio grundades år 2014 av Salla Luhtasela och Wesley Walters. De har båda studerat vid Aalto University i Helsingfors.

Juryns motivering:

”En självklar känsla för urformer i förening med funktion präglar mycket av den bästa finska designen. Så också denna. Designduon Salla Luhtasela och Wesley Walters från Studio Kaksikko, som betyder par på finska, surfar självklart in på den på den nordiska designarenan. Jordnära och skönt att greppa!”

Norge, Falke Svatun

Falke Svatun växte upp Åsgårdstrand i Norge och har en examen från University of Technology in Sydney 2011 med en BA of Industrial Design. Han grundade Falke Svatun Studio i Oslo 2014.

Juryns motivering:

”Falke Svatun uttrycker sig med formskarp minimalism. Resultatet blir grafiskt, elegant och ¨nydeligt¨, som betyder vackert på norska. Avskalad design är som en krävande tåspetsdans, en sann balansakt. Juryn ser fram emot att få se armaturerna i funktion, som de ljusbärare de är i verkligheten.”

Årets hedersomnämnande, Formex Nova Hållbarhetsprodukt 2019: Madeleine Nelson

Madeleine Nelson är designer och arkitekt, baserad i Stockholm.

Juryns motivering:

”Hållbar design – sustainism – är idag nödvändigare än någonsin. Årets hedersomnämnande går till den klimatsmarta produkten Regrow av Madeleine Nelson. Miljöengagemanget måste idag finnas hos oss alla och kan mycket väl börja vid diskbänken. Denna produkt ger grönsaken livet åter och oss föda gång på gång. Regrow är både tankeväckande och genial. Enkel? Men det är ju det enkla som är det svåraste att uppnå.”

Juryn för Formex Nova 2019 består av Mats Widbom VD Svensk Form, Lotta Lewenhaupt, journalist och författare, Kerstin Wickman, professor i designhistoria och ledamot Kungl. Konstakademien, Alexander Lervik, designer och entreprenör,Anders Färdig, grundare av och vd på Design House Stockholm, Klara Persson (Bolon) Design Sweden, suppleant, Gästjurymedlem år 2019 är Anna Holmquist, Folkform.

Vinnaren utses och presenteras under prisutdelningen som sker i samband med att Formex öppnar den 20 augusti.

