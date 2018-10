Humoristisk kampanj för fler bidrag

TEXT Camilla Buch

The One Club for Creativity, den ideella organisationen som erkänner kreativ excellens inom reklam och design, har skapat en videokampanj med Toronto-agenturen Zulu Alpha Kilo för att uppmana till inlämnandet av bidrag till One Show-awards.

Annons

I den humoristiska kampanjen visar organisationen hur de menar att en kreatörs arbetsliv förändras efter att ha vunnit en av deras One Show Pencil.

– Vi ville hitta och använda riktiga branschinsikter som kreatörer själva upplevt. Oavsett om det handlar om att finnas i ett juryrum, att säga upp sig från ett jobb eller att helt enkelt be om en större skärm, så finns det en ökad respekt som medföljer att vinna en One Show Pencil, som skulle påverka hur dessa scenarier spelar ut. Vi ville dramatisera det, säger Zak Mroueh, chief creative officer och grundare av Zulu Alpha Kilo.

– Att vinna en One Show Pencil har drivit på karriären för många kreatörer runt om i världen. The One Clubs uppdrag är att stödja och fira framgången för det globala kreativa samhället, och vi uppnår det genom att höja det bästa arbetet på en global arena, säger Kevin Swanepoel, vd för The One Club for Creativity.

Sista dag för inlämning av bidrag är 31 januari 2019, och de första filmerna i kampanjen är alla regisserade av Jono Hunter med produktionsföretaget OPC.