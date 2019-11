Inspirerande kvinnor blir illustrerade

TEXT Camilla Buch

I Hungerprojektets julkampanj fick sex illustratörer uppgiften att avbilda sex kvinnor som alla lyckats ta sina familjer ur situationer av hunger och fattigdom och gör skillnad i sina byar. Illustrationerna har skapats som dekorationer att hänga i julgranen.

Emilienne, Louise, Basanti, Grace, Janet och Kamla är sex kvinnor som visar att det går att göra skillnad, bara förutsättningarna finns, skriver Hungerprojektet. Det är en ideell organisation som arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom. De jobbar med kvinnor i fokus för att utbilda och stärka dem att avskaffa sin egen hunger och fattigdom.

— När kvinnor stärks och har möjlighet att tjäna egna pengar återinvesterar de i samhället genom att lägga pengarna på skolgång till sina barn, hälsa och näringsrik mat på bordet. Därför arbetar Hungerprojektet med att stärka kvinnor att bli beslutsfattare. Nu hoppas vi att människor i Sverige vill vara med och bidra till att skapa en mer jämlik värld i jul, säger Silvia Ernhagen, vd på Hungerprojektet.

För julkampanjen har de därför bett sex illustratörer – Anna Ileby, Frida Clerhage, Helene Krüger, Madelen Lindgren, Maria Persson och Matilda Petersson – avbilda dessa sex kvinnor och skapa en julgåva till de som bidrar till organisationens arbete.

— Det är med en stor stolthet jag har deltagit i denna kampanj. Arbetet gick bra, men jag kände mig lite starstruck av Kamla när jag läste om henne. Jag blev först lite nervös att jag inte skulle kunna göra henne rättvisa, säger Matilda Petersson, frilansande illustratör från Göteborg.

Matilda har avbildat Kamla Devi från Talihat i Indien. Detta skriver Hungerprojektet om Kamla:

”Hon är ordförande i sitt byråd på den indiska landsbygden och arbetar outtröttligt i byns tjänst. I Indien finns en lagstiftning om att 30 procent av platserna i deras Panchayats, lokala byråd, ska gå till kvinnor. Men de kvinnor som väljs in diskrimineras och får svårt att göra sina röster hörda. Kavla Devi har kämpat i motvind och har sedan hon valdes in motat bort maffian, byggt cementerade vägar, installerat tankar som fångar upp regnvatten och planterat tusentals träd. Hon är en tydlig ledare i sin by som alltid har kvinnors och flickors bästa i fokus.”