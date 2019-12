Med fokus på användaren

TEXT Camilla Buch

Den digitala designbyrån CC Projects jobbar med användaren i centrum – inte kunden.

CC Projects startades av bröderna David och Vitorino Paullo för tre år sedan. Vitorino hade tidigare arbetat som retuschör och illustratör inom tryckproduktion och Davids bakgrund låg i motion graphics och film. Men bröderna har haft ett intresse för digital kommunikation så länge de kan minnas, när de var yngre byggde de appar hemifrån och när de blev äldre insåg de att det var där deras intresse fortfarande låg. Bröderna sa upp sig från sina respektive arbetsplatser och startade CC Projects, en användarcentrerad designbyrå.

— Det vi märkte hände på andra byråer var att mycket design togs fram efter magkänsla och påståenden. Det ville vi komma bort från, berättar de.

David och Vitorino fokuserar istället på användaren i första ledet. Research kommer först, sen design.

— Vi ser att fler byråer börjar förstå att de behöver digital kreatörer med användarcentrerat fokus. Med mer kunskap om olika typer av större plattformar, då kunden oftast sitter på CMS. Så det vi ser är att byråer kommer lägga mer tid på att jobba med plattformar, lära sig av dem och därefter kunna sälja in sin kompetens för att kunna förbättra för kunden och kundens användare.

Det första jobb de fick med sin nya byrå var ett grafiskt jobb för Warner Bros. Det var där de började diskutera vikten av användarens perspektiv, vilka krav användaren har på den plattform kunden har. Warner Bros ledde till andra kunder, som OKQ8 och flera olika startups.

— De vi möter vill ofta ha en ny grafisk profil eller en ny hemsida, men för oss kokar det ofta ner till ett samtal om plattform. Vi tänker väldigt visuellt, det kommer från vår bakgrund, men när det kommer till vår process måste vi tänka digitalt och användarcenterat först. Om vi får ett jobb att ta fram en tryckt produkt måste vi fortfarande tänka på vad den ska leda till. Oftast är det till en hemsida som ska konvertera. Är inte den hemsidan optimerad kommer trycksaken vara bortkastade pengar.

Ett exempel på hur de arbetar med sin användarcentrerade process är i deras arbete med GUGO. Projektet startade efter att Panagora, en stor aktör inom e-handel, kontaktade CC Project för att de ville låna ett VR-case de gjort, att visa upp på ett event hos Zanox, nu Awin, ett av Europas största affiliate marketing-nätverk. Efter det eventet fick de kontakt med Vad händer i Stockholm, som ville ha deras hjälp att skapa en VR-upplevelse.

— Vi tyckte att det lät som en kul idé, men vi måste ändå börja med målgruppen. Vilken målgrupp skulle vi skapa detta för, och är den mogen för det?

När de började göra research och kollade upp den datan de hade insåg de att företagets bäst konverterande målgrupp var personer mellan 35–45, oftast föräldrar som skulle planera sin helg.

— Vi gjorde research för att förstå deras behov och beteende, och då fanns inte VR på kartan. Så vi presenterade det vi hittat för företaget, vilket gjorde dem glada eftersom det sparade dem mängder av pengar istället för att ta fram en idé som inte skulle hålla för att det var för tidigt.

Det kunden då istället ville ha var ett moderbolag, en ledande nöjesguide för hela Skandinavien. Så CC Project hjälpte dem ta fram Gugo, som står för Get up get out. Där arbetade det med allt från namn, logotyp och grafisk profil till plattformsval och webb. Namnet kommer från Outkast-låten med samma namn. Men även där kunde de inte slå fast någonting utan att först testa det. De tog fram flera namn och testade dem på användare innan de kunde vara säkra på att de var rätt ute.

— Vi tog sedan fram branding, logotyp och hemsida. Där gjorde vi så klart också användartester för att se vad kunderna var vana att ha i denna typ av tjänster. Vad som funkade och vad som inte funkade. Efter det kunde vi ta fram wireframes och skapa tillägg efter efterfrågan och efter att ha undersökt konkurrenterna.

Efter att de skapat wireframes var det dags att ta fram en prototyp att ta tillbaka till labbet och iterera på. När de visste vilka funktioner de ville ha kunde de hitta rätt plattform för kunden – i det här fallet landade de på Visit Group.

Framtiden, menar bröderna, är ljus.

— Det är mycket som händer hos oss just nu. Vi får förfrågningar från folk som vill göra CC större, bygga vidare på CC, eller samarbeta med oss. Denna tidpunkt är spännande för oss, vi känner att vi växer men samtidigt strukturerar vi upp vår framtid. Vi ser att bolagen har stort behov av det vi gör.

Bröderna förklarar att som de ser det kan UX appliceras på allt. Att utgå från att skapa en bra upplevelse kan göra alla produkter och tjänster bättre – och enligt dem är det ofta det som saknats hos deras större konkurrenter.

— Förut skapades design som bara var cool och snygg för att skapa exponering. Men det går inte att designa så längre, det är inte hållbart. Vi måste designa efter användarens behov och beteende, annars slänger vi bara pengar och tid i sjön. Vi kan bara konvertera om vi förstår beteendet, i allt från logotyp till produkt.

Som exempel tar de upp Norman Doors. Dörrar som är så dåligt designade att du inte vet vilket håll de öppnas åt. Dessa är så vanliga att podcasten 99 Percent Invisible samarbetade med Vox för att diskutera dem.

— Det är grundläggande UX-design. Förstår användaren hur de ska använda produkten? Det går igenom i all typ av design. Och det börjar med användaren.