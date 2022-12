Moes Mpire – prisvinnande designbyrå

Borås. Många är de rykten som florerat genom åren. På senare år allt från ”skulpturstaden” till ”Bara iBorås”-hypen i sociala medier. Helt klart verkar Borås vara en smått unik stad även sett till antalet framgångsrika reklambyråer.

Den här gången lär vi känna Moe Selwaye, grundare och ägare av Mpire AB i Borås. Moe jobbar i huvudsak med branding och det är det han är allra mest passionerad över. Att komma fram till kreativa och framgångsrika idéer för marknadsföringskampanjer kommer tätt efter. Till Moes favoriter och största framgångar hör spännande projekt för företag som ToniCooks i USA, FarmWay i Göteborg, Profaligner, AlHokail Group i Saudiarabien samt Level i Qatar.

Vi på CAP&Design bad Moe att berätta om hur själva uppdragsbeskrivningen utformas. Han börjar med att tala om att det beror på själva syftet med uppdraget.

– Jag kan säga att det varierar utifrån om det handlar om branding av ett nytt varumärke, en förpackningsdesign eller om rebranding. I allmänhet sammanställs arbetet utifrån följande delar: bakgrund, produkter och tjänster, strategi och varumärkes-positionering, följt av behov och övriga specifikationer.

Han beskriver momenten mer detaljrikt i den punktlista som Mpire arbetar utifrån:

1. Först och främst börjar vi med att få en detaljerad bakgrund samt storyn bakom varumärket. När grundades det? Varför och hur?

2. Därefter tar vi del av vad företaget säljer. Säljer de produkter eller tjänster? Vilken typ? Varför ska man köpa från eller anlita dem istället för någon annan?

3. Nu kommer varumärkesstrategin. Vad har varumärket för mål, syften, värderingar, visioner, personlighet, positionering på marknaden, målgrupper och konkurrenter?

4. Sista delen handlar om behovet ur företagets perspektiv och vilka specifikationer de har för utförandet. I de flesta fall stämmer behoven och önskemålen som kunden presenterar perfekt med deras vision och strategi. Men ibland ser vi att det verkliga behovet är något annat. Därför är fasen forskning och varumärkesanalys så viktig i processen.

Uppdragsbeskrivningen tas fram i workshopform med kund och intressenter. Detta är startskottet i processen fram till slutresultatet. Sedan följer fasen forsknings- och marknadsanalys där vi ser på varumärkets positionering på marknaden.

– Vi kikar på hur varumärket ser ut i dagsläget, i jämförelse med konkurrenter, och vilken eller vilka målgrupper man riktar sig till. Baserat på marknadsanalysen tar vi sedan fram förslag på lösningar. Dessa presenteras för kunden vilken vi sedan inväntar godkännande ifrån innan vi börjar med utförande och design.

– I steget design och konceptuppbyggande börjar vi med brainstorming inom teamet. Så kallade ”brand attributes” tas fram tillsammans med förslag på hur konceptet kommer att se ut. Därpå följer designdelen och allt avslutas med copy före leverans av filer och lansering av projektet. Efter varje enskilt steg presenterar vi outputen till kund för att under hela förloppet säkerställa att vi är på rätt spår.

Det här med inspiration känner vi ju alla igen, den kan inte alltid vara på max – vi frågar Moe vad han har för knep. Han förklarar att han hittar idéer genom att undersöka vad de största och mest välkända byråerna och formgivarna gör för att lösa olika problem och på vilket sätt de gör det.

– Dessutom finns alla kreativa projekt på Behance och prisvinnande jobb som vunnit varierande designpriser runt om i världen. På det sättet håller jag mig utmanad och sugen på mer. Jag tror att när man anser att man kan allt, då slutar man att utvecklas.

Men om man kör fast, hur kommer man bäst vidare? Moe tipsar om att man kan ta en paus och sedan gå igenom uppdragsbeskrivningen och marknadsanalysen ännu en gång. Där försöker han se om han eller teamet har missat något som kan vara viktigt eller som kan guida dem fram till lösningen. Ett annat råd är att hämta inspiration från liknande projekt från samma eller andra branscher.

Vad gäller verktyg använder Moe Adobe Suite men berättar att penna och papper alltid kommer först. Därefter digitaliserar han designen med hjälp av Adobes programvaror.

– Jag använder AI. Oavsett debatten att AI kommer att ersätta oss i framtiden. Jag ser inte på AI som ett hot utan som ett bra verktyg för att underlätta vårt arbete och förkorta arbetstider.

Hur är det då med den så viktiga uppföljningen? När flera nya deadlines pockar på uppmärksamheten är det lätt att man bara kör vidare med nästa projekt. Moe förklarar att han utvärderar sina projekt baserat på hur bra de fungerar och hur mycket uppmärksamhet de får i olika kanaler och designtävlingar.

– När det gäller hur väl en design fungerar är det lite komplicerat eftersom det handlar om både hur bra själva designen är och hur kunden använder den. Ibland gör byrån en riktigt bra grafisk profil med detaljerade riktlinjer, men om kunden inte använder den som det är tänkt kan resultatet bli att formgivningen inte fungerar som den ska. Så jag kan säga att det är en kollektiv process som kräver ett bra samarbete mellan designern, byrån och kunden.

Moe har fått naturlig utvärdering för flera av sina kreationer tack vare att han gärna söker sig till designtävlingar. Han beskriver sig själv som en person som älskar att utmana sig själv. Därför har han som mål att delta med så många projekt som möjligt i såväl svenska som internationella designtävlingar. Hittills har Moe och teamet Mpire plockat hem en rad prestigefyllda vinster. Bland dem silver i ”Svenska Designpriset” 2021, silver och brons i ”World Brand Design Award”, fyra guld samt fyra silver i ”Indigo Design Award” och guld i ”Din Bästa Sida”, design- och marknadsföringstävling i Västra Götaland.

– Sporren att satsa på tävlande är en rolig och inspirerande historia i sig. I slutet av 2017, när byrån grundades, var vi i ett strategiskt möte med den dåvarande VD:n. Han frågade oss om vilka mål vi hade. Mitt svar var ”att bli nominerad till Svenska Designpriset kanske?” Han skrattade åt det och sa ”det kommer att ta minst fem år att ens ha chans att bli nominerad – det dubbla för att vinna”.

– Ett år senare blev vi nominerade och kom på tredje plats i klassen Brand Identity Design. Två år senare vann vi silver i samma tävling. Efter några vinster märkte vi att kunderna uppskattade att vi deltog med deras projekt. Dessutom visade det sig att vi fick ett ökat förtroende tack vare priserna.

Tre snabba med Moe:

Hur håller du dig ajour med allt som händer i branschen?

– Som jag nämnde tidigare håller jag mig uppdaterad och inspirerad genom att följa de stora och välkända byråerna i världen. Jag läser också böcker och artiklar inom ämnet. En annan bra källa som jag rekommenderar är underconsideration.com, en sajt som bevakar och presenterar internationella höjdpunkter inom grafisk design.

Vad utmärker god formgivning enligt dig?

– Med enkla ord: en bra design är en som fungerar bra. Så klart finns det egenskaper för en god design. Den måste uppfylla ett syfte, vara lätt att förstå, fin och välstrukturerad i enlighet med designregler, lämplig för målgruppen, innovativ, originell och enkel. Less is more.

När känns ditt jobb extra fantastiskt?

– När vi hjälper våra kunder att utvecklas och när de når sina affärsmål. En nöjd kund är, och kommer alltid att vara, den bästa marknadsföringen. Det bästa i mitt yrke är att jag får kunskap om olika branscher, lär känna nya människor och utbyter erfarenheter – det är ovärderligt! avslutar Moe.