Nintendo koras till världens bästa spelutvecklare

32 spelstudios har slagits mot varandra om titeln om världens bästa spelutvecklare. Studios som Square Enix, Blizzard, CD Projekt Red och Rockstar har en och en slagit ut varandra tills endast två finalister återstod: Nintendo och Valve.

Det är svårt att förbise faktumet att Nintendo, grundat 1889, har åren och därmed nostalgin på sin sida. Valve, grundat 1996, har å sin sidan bjudit på storspel som Portal, Half-Life-serien, Dota 2 och Counter-Strike (som fick sin hypade uppföljare 2023).

FZ:s redaktör Fredrik Eriksson berättar att turneringarna är ett uppskattat inslag på sajten. Tidigare års teman har bland annat varit bästa konsol, bästa hjälte och snyggaste omslag.

– Bästa utvecklaren kändes som ett logiskt nästa steg, och visst rör det upp känslor. Många har sina favoritstudior de håller extra nära hjärtat, menar han.

”Helt rätt finalister”

Gamers är en grupp med starka åsikter – som mer ofta än sällan går isär. Just därför är den här typen av tävlingar som bestäms av gamers själva både intressanta och viktiga för branschen. Och frågar du Fredrik är det helt rätt finalister som röstats fram.

– Jag kände redan när det var fyra kvar att rätt kvartett återstod, och när bara Nintendo och Valve återstod kändes det lika rätt. Valve är Valve, och har gett oss storheter som Half-Life, Portal och Counter-Strike. Men jag tycker det är omöjligt att komma runt Nintendo. Så lång tid och så många klassiker. Nintendo revolutionerade 2D-spelen och gjorde detsamma med 3D. De är konstanter i spelvärlden, med så många klassiker i olika genrer.

Vad han däremot menar kom oväntat var studion FromSoftwares plats i tävlingen. Efter att ha slagit ut Paradox blev motståndet från Square Enix för tufft och studion slogs ut i åttondelsfinalen.

– FromSoftware med Dark Souls, Elden Ring och många hardcore-mästerverk trodde jag kunde nå, tja, kanske hela vägen till semifinal. Men i åttondelsfinalen slogs det ut av Square Enix – med åtta röster! Var en del läsare som blev chockade. Definitivt turneringens skräll. Hur det blev så begriper jag inte, men så blev det.

Tävlingens upplägg

Tävlingen inleddes med 32 spelutvecklare som en efter en ställts mot varandra i matcher om röster.

• Valve har slagit ut Insomniac (82 %), Bioware (61 %), Square Enix (67 %) och CD Projekt Red (60 %).

• Nintendo har slagit ut Sega (82 %), Blizzard (65 %), Larian (65 %) och Rockstar (64 %).

Nedan visas hela turneringsträdet.

Nostalgins kraft

Är Nintendos styrka deras konsekvens – eller deras förmåga att förnya sig?

– Det tråkiga men ärliga svaret är: både och. Men jag skulle säga att deras förmåga att vara konsekventa är något de lever starkare på här och nu. De har stått för revolutioner, men i dag vill jag påstå att Nintendos största styrka är förmågan att (nästan) alltid prestera på topp.

Inför finalen frågade vi Fredrik vad han själv tror avgör hur FZ-läsarna röstar i slutändan, och huruvida nostalgi kan bli en avgörande faktor..?

– Nostalgins makt är stark, så visst kommer den att spela en viktig roll. Men haken är att både Valve och Nintendo har gjort storklassiker med nostalgi knutna till sig. Nintendo under längre tid visserligen, men samtidigt röstade FZ-läsarna fram Half-Life 2 till tidernas bästa spel. Så det är en spännande match, med en konsoljätte i ena ringhörnan och så en jätte som förändrat branschen för pc-spel. Helt rätt finalister, om du frågar mig.