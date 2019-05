Nordiska vinnare i The One Clubs ADC Awards

TEXT Camilla Buch

Flera nordiska byråer tar hem priser i den internationella designtävlingen.

Byråer och studios från den nordiska regionen gick hem med flera priser från The One Clubs ADC 98th Annual Awards. Sveriges Åkestam Holst utmärker sig som de enda från regionen att ta hem en ADC guldkub och nämns som ADC Boutique Agency of the Year för andra året i rad.

Vinnare från Sverige:

Åkestam Golst tog hem en guldkub för Reporters Without Borders Billboards beyond borders i kategorin Interactive, social media – wildcard – campaign. De vann också ett par Merit-priser för kampanjen.

Abby Priest Stockholm med Adobe San Francisco vann en silver, tre brons och en Merit, för Adobe the lost typography of bauhaus i typografi-kategorin.

Bedow Stockholm tog hem en bronskub för Nunchi L’Heptaméron des gourmets – The world’s most exclusive cook book i kategorin Publication design, books – limited edition/private press/special format – single.

Merit-priser gick också till Bold (Noa) Stockholm för Europride Europride 2018 – Loud & proud, Happy F&B Göteborg för Win win Gothenburg sustainability award, Planeta Design Stockholm för Simplo One sip is all it takes, och Söderhavet Stockholm för 59 degrees soil biology.

Vinnare från Norge:

Anti Oslo vann två bronskuber, ena för Nedre Foss A logo moulded in solid, sculptural and lasting iron i kategorin Brand/communication design, branding – logo, och den andra för The Deichman Library An enlightening visual identity i kategorin Brand/communication design, branding – branding systems/identities – integrated.

Anti Oslo vann också två Merit-priser för Optiker-K Typeface based on historical optometrist eye charts och Optiker-K Visual identity based on historical optometrist eye charts. Byråns Oslo- och Bergen-kontor vann också ett Merit-pris för sin egen A new type of imprint v. 13 i kategorin Publication design, magazines – full issue – single.

Bekk Oslo vann en bronskub i kategorin Experiential design, installations – single för The European Design Festival Pushwagnesizer installation. De fick dessutom tre Merit-priser för samma projekt.

Vinnare från Danmark:

Tre Merit-priser delades ut till danska kreatörer. Spacon & X Copenhagen vann två – en för Ace & Tate Copenhagen och en för Space 10 Copenhagen Lokal. Marie Thorhauge Ringsted vann också ett Merit-pris för A series of United States national parks.

Vinnare från Finland:

MKTG Finland Helsinki med Great Apes Hiq Helsinki tog hem ett Merit-pris för Metsä Group Pro nemus.