Nu lanseras världens första reklamfilm skapad av artificiell intelligens (AI)

TEXT Mina Stierna

Annons

Inför lanseringen av den nya modellen Lexus ES bestämde företaget att reklamfilmen skulle produceras med hjälp av artificiell intelligens – något som aldrig tidigare skett. Ett AI-program skrev därför reklamfilmsmanuset som sedan fick liv med hjälp av regissören Kevin Macdonald som bland annat har regisserat ”The Last King of Scotland” samt den Oscars-belönade dokumentären ”One Day in September”. Resultatet är en reklamfilm som utmanar normala konventioner och samtidigt bevisar att samarbete mellan människa och maskin kan ta filmproduktion till helt nya nivåer.

Anders Drakenberg, Marknadschef, Lexus Sverige, säger:

– På Lexus utmanar vi dagligen gränserna när det kommer till teknik och design. Därför ville vi göra något unikt när nya Lexus ES skulle lanseras. ES är nämligen både intuitiv och innovativ och det ville vi att kommunikationen skulle återspegla. Resultatet är en reklamfilm som överträffar våra förväntningar på hur ett AI-programs kreativitet kan bidra med att förstärka betraktarnas reaktioner.

När reklamfilmen skapades samarbetade Lexus reklambyrå The&Partnership med IBM Watson som först analyserade de internationellt prisbelönta bilbidragen från Cannes Lions under de senaste 15 åren. De bidrag som innehöll en viss grad av intuition och innovation hade högre prioritet, medan data om allt från känslor till objekt och platser noggrant kategoriserades.

När denna data hade samlats in användes en AI-plattform från Visual Voice som analyserade stora mängder information tillsammans med aktuella trender. Och för att inte reklamfilmen skulle verka bekant eller för lik traditionell bilreklam försågs AI-programmet med ytterligare information. Fler prisbelönta bidrag från internationella premiumvarumärken laddades upp tillsammans med Lexus varumärkesstrategi och AI-projektets riktlinjer, för att säkerställa att manuset skulle bli helt originellt samt anpassat för Lexus som varumärke.

Dave Bedwood, Creative Partner på The&Partnership, säger:

– Jag trodde att jag skulle skriva en reklamfilm med hjälp av AI. Men i stället tog programmet över och skrev hela manuset, vilket innebär att en maskin berättar en historia om en maskin som kommer till liv – vilket är en minst sagt spännande vinkel. I många av de AI-projekt som hittills har genomförts runt om i världen är det processen som har varit intressant. Men i detta fall blev det istället slutprodukten som är mer tankeväckande, vilket är helt unikt för ett AI-projekt.

Länk till filmer:

Reklamfilm – https://youtu.be/MTA6OzyuT8s

Bakom kulisserna – https://youtu.be/3v5Z01gigcY