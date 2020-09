Nya 100-wattaren är öppen

TEXT Lamin Kivelä

Från och med idag, den 16 september kan du lämna in tävlingsbidrag till "Nya 100-wattaren". Här är listan med tävlingskategorierna och årets jury. Vi pratar också med arrangören om varför de gjort om anmälan, och ändrat namnet.

Sveriges Annonsörer håller i tävlingen 100-wattaren och till i år är formuläret för anmälan av tävlingsbidrag uppdaterat. En liten förändring kan tyckas?

Men den påverkar såpass mycket att tävlingen 2020 har fått namnet ”Nya 100-wattaren”.

– I takt med de förändringar som har präglat branschen de senaste åren, med nya kanaler, format och verktyg, har det blivit allt svårare att mäta, redovisa och jämföra effekt. Det, i sin tur, har ställt nya krav på hur tävlingsbidrag redovisas och bedöms, berättar Ulrika Strallhofer, projektledare event på Sveriges Annonsörer.

Hon förklarar att tävlingsformuläret nu är standardiserat mot andra större tävlingar, för att bland annat ”kunna bygga upp fakta för att stödja forskningen kring detta”.

Men förändringarna har också som syfte att förenkla för de tävlande att redovisa bidrag.

– Formuläret har utvecklats i nära samarbete med forskare och experter inom marknadsföring och reklambyråer med lång tävlingserfarenhet. Syftet är att förenkla och förtydliga för tävlande vad de behöver redovisa för att kunna påvisa effekt och för jurymedlemmar att säkerställa att all fakta som behövs finns på bordet, så att de kan bedöma effekten på ett säkerställt sätt.

Vem kan lämna in tävlingsbidrag?

– Både annonsör och byrå, men det kan även vara en organisation, skola, politiskt parti eller annan aktör som tävlar.

Du kan lämna in tävlingsbidrag under perioden 16 september till 21 oktober. Anmälan och mer om tävlingen finns på 100-wattarens webbplats.

Den 11 februari 2021 avslutas tävlingen med prisutdelning och gala på Stockholms stadshus.

Jury och tävlingskategorier

Konsument

Per Carleö, marketing director, Volvo Cars (ordförande)

Christian Cabau, marknadschef, Klarna

Gina Azaric, chief marketing officer, Telia

Emma Cedell, mediechef, Samsung

Arvid Axland, kommunikationsstrateg och grundare, Pool

Johan Rynell, head of cultural insights, Nord DDB

Niclas Norström, head of strategy, Acne

Lina Lindén, chief operating officer, Wavemaker

Simone Westerberg, vd, IPG Mediabrands AB

Cecilia Perlind, client service director, Kantar Sifo

Företag och Employer Branding

Tobias Clewemar, head of brand and marketing strategy, Telenor (ordförande)

Karin Nedersjö, brand marketing manager, Ramboll

Magnus Aurell, head of group brand, Nordea

Minna Rodling, brand manager, Sandvik

Daniel Collin, kommunikationsstrateg/partner, Vinter

Emma Widerberg, brand strategist, Graal Brand Agency

Klara Eide, executive strategy director and Partner, M&C Saatchi

Jochum Forsell, senior partner, Hear

Johanna Alanko, chief operating officer and partner, Adon Media

Joakim Slettengren, vd, Nepa

Internationellt och Strategisk Design

Marie Wedin, direktör marknad, kommunikation och hållbarhet, chief operating officerp (ordförande)

Niclas Kullman, global head of digital marketing, analytics and insight, Daniel Wellington

Camilla Everberg, head of marketing and e-commerce, Elgiganten

Daniel Schröder, marketing director, Burger King

Ulf Berlin, executive strategist and co-founding partner, Silver

Roger Stighäll, vd, North Kingdom

Åsa Berg, vd, Open Studio Stockholm

Charlotte Berg, director of client management, Mindshare

Roland Komaromi, head of creative, Bizkit Havas

Annelie Önnerud, research executive, Novus

Långsiktigt

Jim Carlberg, head of marketing, Tre (ordförande)

Sara Hallsund, marketing director, Best Western

Anders Rynnel, head of marketing and brand, Apoteket

Anna Thelander, marknads- och kommunikationschef, AMF Fastigheter

Jerker Winther, head of strategy Åkestam Holst & Bold NoA, Åkestam Holst

Andreas Morne, founder/senior strategist, Abby Priest

Anna Celay, strategic director and partner, ANR BBDO

Sofie Westerstrand, partner and research director, Scream Mediabyrå

Marie Melin, chief people and growth officer, MediaCom

Björn Engvall, chief operating officer, RAM

Framsiktigt

Kristoffer Stenqvist, marknadschef, KRY (ordförande)

Jacob Anderson, chief marketing officer, Yamaha Motor

Marie Dellbrant, marknadschef, BMW

Cecilia Mortimer Meurling, marknadschef, Åhléns

Mizgîn Kanat, digital business developer, Mizgîn

Silla Levin, chief executive officer, Forsman & Bodenfors

Kristoffer Olofsson, chief executive officer, Precis Digital

Malin Johansson, nordic business director, Tre Kronor Media

Michaela Palombo Österberg, client director, Carat

Peter Bryngelson, head of brand and communication research, Demoskop

Samhällsansvar och Ideellt

Anna Sandberg, corporate communication manager, UNICEF (ordförande)

Anna Levegård, marknadschef, Lindex

Neaz Qadery, fundraising manager, Amnesty International

Anna-Karin Modén, kommunikationschef, Röda Korset

Patrick Kampmann, senior strateg, Volontaire

Robert Aras, partner and key account manager, Prime

Martin Cedergren, chief creative officer, Stendahls

Eva Samuelsson, business director, PHD Media Stockholm

Lina Wingren, insight and business strategy manager, HowCom

Cecilia Ydremark, fd segment portfolio manager, Tobii Pro AB

100-fattaren

Canan Yasar, creative director, Obeya (ordförande)

Nemo Stjernström, marknadsstrateg, Försvarsmakten

Ankie Cedergren Borg, global brand communication manager, Essity Hygiene and Health

Johnny Federley Kroneld, marknadsansvarig, Barncancerfonden

Frida Keane, director public affairs, communications and sustainability Sweden, Norway and Iceland, Coca Cola AB

Anbara Hussein, marknadskoordinator/planner, KAPI

Martin Werner, chief executive officer and managing partner, River

Jörgen Berglund, creative director, Volt

Hildegard Rodriguez, client manager, OMD

Suzan Hourieh Lindberg, vd/strategi, The Social Few