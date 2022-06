Stärk kommunikationen genom uppkopplade förpackningar

Svenska Designpriset är tävlingen för kreativa hjärnor inom spektrumet av grafisk design och formgivning. I 16 år har tävlingen prisat de snyggaste, smartaste och mest nyskapande idéerna fördelat på runt 30 olika kategorier. I år blir det alltså 17:e året Svenska Designpriset arrangeras. 24 juni är sista inlämningsdag för bidrag som vill vara med och tävla i årets upplaga.

Svenska Designprisets grundare och vd Dick Ander gick tragiskt bort förra året efter en tids sjukdom. Till följd av hans död har Jens Østgaard tagit över facklan som vd. Jens har gedigen erfarenhet av branschen genom sina många år som grafisk designer. De senaste 15 åren har han specialiserat sig på logotyper och branding, med uppdrag från bland annat Plejd och Ljusgårda.

När han förra året fick förfrågan om att ta över vd-rollen behövde han inte fundera särskilt länge. Att få steppa upp som vd för Svenska Designpriset beskriver han som en mångårig dröm som gick i uppfyllelse.

Några större förändringar finns inte i kikaren just nu.

– Svenska Designpriset är en utmärkelse som varsamt skapats och fyllts med tillit under lång tid. Det är en unik möjlighet att få föra den vidare, så det naturliga steget för mig blir att polera och förtydliga istället för att förändra, säger Jens.

En av få förändringar som däremot gjorts inför årets tävling är att skala bort de tävlingskategorier som historiskt varit knepigast att bedöma utifrån perspektivet design.

– Till exempel strök vi Foto-, SOME- och Reklamkategorierna. Det finns andra tävlingar som sysslar mycket med den typen av hantverk, medan vårt uppdrag är att samla, nominera och kora hantverkare inom just grafisk formgivning. I övrigt håller vi oss till de principer för juryarbete och svenska folkets röstning som fungerat väl under åren som gått.

En annan spännande nyhet för i år är kategorin NGO/CSR, som syftar till att lyfta fram bidrag som är gjorda för ideella organisationer eller annat samhällsnyttigt. Branscher och projekttyper kommer att blandas men precis som i övriga kategorier delas ett guld och ett silver ut till vinnarna.

– Eftersom vi vet att vissa designprojekt görs med minimal budget för verksamheter som stöttar samhälle, människor eller natur, så vill vi ge dessa bidrag en egen kategori att exponeras i. Efter årets tävling utvärderar vi tillsammans med juryn om denna kategori behöver utvecklas ytterligare, säger han.

Jens menar att mycket av behållningen med tävlingen är att enskilda formgivare såväl som namnkunniga byråer tävlar sida vid sida. Svenska Designpriset har traditionellt varit de många formgivarnas tävling, där de varje år inspireras genom att se vilka nya grepp deras kollegor har tagit.

– Vi anar redan nu att våra nya kategorier 3D, AR och VR kommer att bjuda på många techiga designbidrag som skiljer sig en del från mer traditionell 2D trycksaksdesign. Bredvid bedömningsarbetet är ett av våra viktigaste strategiska uppdrag att hålla örat mot marken och förstå nya designuttryck.

Detta kräver förstås rätt folk på rätt plats.

Juryn består varje år av noga utvalda experter som är operativt verksamma inom ett brett spektrum av branschen. För att platsa krävs dessutom att man själv vunnit Svenska Designpriset eller motsvarande tävling.

– För att kunna bedöma rättvist i en tävling med så stor bredd är det viktigt att vi strävar efter att jurygruppen över tid hålls representativt heterogen, säger han.

Juryns röst vägs sedan 50/50 mot Folkets röst, som varje år utgörs av runt 80 000 röster från svenska folket. Utöver medaljer och diplom finns specialpriserna Juryns pris, Årets våghals, Årets designer och Årets unga designer.

– Vi kommer gå ut med det sista namnet inom några veckor och även genomföra intervjuer i våra sociala medier för den som är nyfiken på individerna mer i detalj. Vi är mycket stolta över engagemanget som vi får från detta dynamiska designgäng och det vore kul att berätta för världen om vilka som håller i bedömningsarbetet i år.

Även om det just nu inte finns några planer på förändringar i pipeline ser Jens ljust på tävlingens utveckling och framtid. En vision är huruvida Svenska Designpriset skulle kunna breddas till mer än bara Sverige.

– Som företagare och visionär är jag såklart nyfiken på om byråer och formgivare från London eller Berlin skulle attraheras av att tävla i ett etablerat skandinaviskt designpris. Men var sak har sin tid, säger Jens och avslutar med att lägga till:

– De närmsta åren kommer vi fokusera helhjärtat på att bli Sveriges roligaste och bästa branschtävling. Inte för copy, fotografi eller reklam – utan för vacker och effektiv design.

P.S. Jens låter hälsa att han nyligen köpt upp Mattons konkursbo med 10 000 olika konstnärsprodukter. Så om någon behöver låna en penna eller 200 kg lera är det fritt fram. Han lär inte ens märka det.