Svenska Tecknare på Bokmässan

Svenska Tecknares kommunikatör Jenny Gustafsson berättar att de sedan lång tid tillbaka medverkat på Bokmässan.

– Tidigare år har vi haft en egen monter på Bokmässan med samtal, utställningar och andra arrangemang i. Något år har vi varit en del av Bokmässans egna seminarieprogram. I år samarbetar vi på Bokmässan i flera samtal med Sveriges Författarförbund på Litteraturscenen.

– De samtal Svenska Tecknare står som ensam arrangörer till på mässan är ett samtal på Seriescenen med Sara Granér, den första mottagaren av stipendiet Löken! om 300 000 kronor och samtalet ”Kulturens betydelse i orostider” på Litteraturscenen där Svenska Tecknares ordförande Josefine Engström och försvarshögskolans rektor Robert Egnell samtalar, säger hon.

Klara Bartilsson om Process och Procreate – Hur man jobbar fram en bilderbok

Bilderboksskaparen Klara Bartilsson arbetar digitalt med en analog känsla. Under föreläsningen berättar hon hur hon jobbar i Procreate för att behålla det handgjorda uttrycket. Hon kommer också berätta om arbetsprocessen från idé till färdig bok. Torsdagen den 25 september kl 08.30-10.00 Release Tecknaren och Fotografisk tidskrift med kreatörssamtal

Senare på torsdagen blir det dubbelrelease för Fotografisk tidskrift och Tecknaren. Från 17.30 och kring 18.00 blir det samtal på temat ”Form för foto” där grafiska formgivaren Eric Dahl Palmér berättar om sina arbeten med fotoböcker.

Kulturens betydelse i orostider

Den fullskaliga invasionen av Ukraina är en av orsakerna till att Sverige höjt beredskapen. Men hur ser man i Sverige på kulturens betydelse i orostider och i händelse av kris eller krig? Svenska Tecknares ordförande Josefine Engström medverkar i ett samtal om kulturens roll i kristider tillsammans med Robert Egnell, rektor vid Försvarshögskolan.

Samtalet modereras av Författarförbundets ordförande Anja Gatu och äger rum på Litteraturscenen fredag den 26 september kl 12.

Samtal med Löken!-stipendiaten Sara Granér

Löken! är ett stipendium om 300 000 kronor som delades ut för första gången under våren 2025. Första stipendiat blev serietecknaren Sara Granér. Bakom stipendiet står stiftelsen Mary och Lennart Elworths minnesfond, som förvaltas av föreningen Svenska Tecknare.

På Serie- och fantastikscenen på Bokmässan i Göteborg möter Josefine Engström, ordförande i Svenska Tecknare Löken!-stipendiaten Sara Granér i ett samtal om stipendiets betydelse och Granérs framtida projekt som stipendiepengarna ska användas till.

Samtalet arrangeras av Seriefrämjandet på fredagen 26 september.

Frukostsamtal med Alexandra Sundqvist

Hur fungerar bilderboksvärlden? – Ett kulturjournalistiskt perspektiv

Frukostsamtal med kritikern och kulturjournalisten Alexandra Sundqvist. Mellan kl 08:30 och kl 9.00 – 10.00 hålls ett samtal med Alexandra om bilderboken och kulturjournalistens roll. Vad gör en bra bok? Vem avgör det? Hur ser utrymmet för bilderbokskritik ut i media? Vad spelar kritikern för roll? Och hur ser hon på branschen i stort?

”Många som skapar bilderböcker möter någon gång kritikern i någon form. Vi önskar genom detta samtal undersöka kritikerns perspektiv utanför recensionssidorna.”

Alexandra Sundqvist är journalist, kritiker, författare och poet. Hon skriver om barn- och ungdomslitteratur i Dagens Nyheter och medverkar återkommande i Tecknaren.

Statsbidraget, läsningen och framtiden

Det litterära statsbidraget – som under 2025 uppgår till 480 miljoner kronor – ska fördelas till skolor och förskolor runt om i landet för inköp av litteratur. Syftet med det statliga litteraturbidraget är att främja barn och ungas läsning. Samtidigt som stasbidraget spås ha stor inverkan på läsfrämjandet i Sverige har det samtidigt inneburit ett viktigt tillskott för utövare och förlag. Hör förlag och utövare i samtal om statsbidragets betydelse.

Vad innebär statsbidraget för läsfrämjandet och för utgivningen av barnlitteratur, ungas läsning och samhällets bildning? Och vad händer om statsbidraget försvinner? Deltar gör Jenni Blom Castenfors, förlagschef Rabén & Sjögren och B. Wahlströms, Lisa Lewin, förlagschef, Bonnier Carlsen samt Anja Gatu, ordförande Författarförbundet och författare.

Moderator är Svenska Tecknares ordförande Josefine Engström och samtalet arrangeras på Litteraturscenen som en del av Författarförbundets program.

Den besvärliga kultureliten

Kulturskapare refereras allt oftare i dagens debattklimat som en priviligierad grupp som livnär sig på skattepengar och inte kan stå på egna ben. Retoriken hörs från sittande politiker och från debattörer. Till skillnad från hur en idrottselit beskrivs talas det inte om kultureliten på något positivt sätt.

Varifrån kommer synen på den ”besvärliga kultureliten”? Vad beror debattklimatet på? Och vilka verkliga strukturer döljs i retoriken om en kulturelit? Hänger nedsättande begrepp om kulturskapare ihop med nuvarande politiska ideologi? Och hur påverkas debatten om kulturskapare finansieringen av kulturen?

Medverkande är: Josefine Engström, ordförande Svenska Tecknare; Anja Gatu, ordförande Författarförbundet; Sophia Jarl, kommunpolitiker (M) och Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi och författare. Fler namn kan tillkomma.

Visa upp dina böcker! Boksalong under Bokmässan

Har du illustrerat en bok, gjort ett omslag till en bok eller formgivit en bok de senaste tre åren? Kom och visa upp dina böcker på en boksalong under Bokmässan.

Skicka in ditt bidrag för att delta! Ditt bidrag behöver komma in senast måndag 22/9. Alternativt lämnar du in den på Formcenter tisdag 23/9 mellan 9-12. Max tre titlar per upphovsperson. (Böckerna skänks till behövande efter eventet, så inga böcker skickas tillbaka. Adress.)

Prisutdelning i Kolla! 2025

Obs! Missa inte den spännande prisutdelningen av Kolla! 2025 – tävlingen som sedan 2002 finns till för att synliggöra och uppmärksamma riktigt bra kreatörer och deras verk. Prisutdelningen sker på Moderna Museet i Stockholm den 17:e oktober och leds i år av Kakan Hermansson. Se alla nominerade HÄR!